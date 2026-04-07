Guatemala

Guatemala: Las altas temperaturas ponen en riesgo cultivos y ganado en 16 departamentos

Un monitoreo especial fue activado ante la previsión de temperaturas elevadas y suelos secos, situación que podría limitar la oferta de alimentos básicos y generar pérdidas económicas para los productores locales

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Las condiciones meteorológicas adversas proyectadas para la próxima semana podrían reducir la productividad en extensas regiones, lo que comprometería la provisión de alimentos y la actividad ganadera en varios departamentos según entidades oficiales (Cortesía MAGA).
Las condiciones meteorológicas adversas proyectadas para la próxima semana podrían reducir la productividad en extensas regiones, lo que comprometería la provisión de alimentos y la actividad ganadera en varios departamentos según entidades oficiales (Cortesía MAGA).

En Guatemala, el riesgo de afectaciones a la producción agrícola y pecuaria aumentará durante la semana del 6 al 10 de abril, cuando se esperan altas temperaturas, lluvias dispersas y una reducción marcada de la humedad en el suelo. Esta combinación de eventos meteorológicos, de acuerdo con el análisis agrometeorológico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), puede limitar la capacidad productiva del campo y amenaza cultivos esenciales para la seguridad alimentaria del país. El pronóstico fue elaborado con base en los datos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), informa la institución del gobierno central este lunes.

Las previsiones oficiales del MAGA indican que dieciséis departamentos registrarán temperaturas superiores a 35 °C, entre ellos Zacapa, Retalhuleu, Suchitepéquez, Santa Rosa, Chiquimula, Jutiapa, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Quiché, El Progreso, Jalapa, Petén, Izabal y Guatemala. En estas regiones, la humedad del suelo podría descender a niveles críticos, lo que pone en peligro la viabilidad de los ciclos productivos que dependen del agua disponible.

El impacto afectará especialmente los cultivos de maíz, frijol, palma de aceite, banano, plátano, caña de azúcar, cítricos, mango y arroz, según el informe difundido por el MAGA.

El escenario llevó a la activación de un monitoreo permanente en 16 departamentos y 102 municipios, realizado por el Centro de Información Estratégica Agropecuaria del Ministerio, estructura encargada de la vigilancia y alerta temprana para el sector, de acuerdo con Diario La Hora.

Un informe oficial alerta que la persistencia de temperaturas superiores a los 35 grados centígrados y la disminución de la humedad del suelo pondrán en riesgo importantes sectores agrícolas y pecuarios durante el periodo pronosticado (Imagen cortesía Ministerio Agricultura, Ganadería y Alimentación)
Un informe oficial alerta que la persistencia de temperaturas superiores a los 35 grados centígrados y la disminución de la humedad del suelo pondrán en riesgo importantes sectores agrícolas y pecuarios durante el periodo pronosticado (Imagen cortesía Ministerio Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Durante la semana del 6 al 10 de abril, las actividades agrícolas y pecuarias en Guatemala enfrentarán condiciones adversas, como altas temperaturas y suelos secos, según el MAGA. Los departamentos más expuestos serán Zacapa, Retalhuleu, Suchitepéquez, Santa Rosa, Chiquimula, Jutiapa, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Quiché, El Progreso, Jalapa, Petén, Izabal y Guatemala. El pronóstico señala un riesgo alto en cultivos clave y posibles complicaciones para el ganado, con efectos potenciales en la oferta alimentaria y los ingresos rurales, informa el Ministerio a Diario La Hora.

Recomendaciones para mitigar los efectos del calor extremo y la sequía

Frente a la ola de calor, el Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER) sugiere acciones de manejo para atenuar el impacto en los sistemas de producción y el ambiente. Plantea optimizar el uso de agua con riegos programados, preferentemente durante la madrugada o al anochecer, y adoptar técnicas para conservar la humedad, como la cobertura vegetal (mulch) y la labranza mínima. El MAGA señala que debe evitarse la quema de rastrojos debido al mayor riesgo de incendios forestales en este contexto.

Las indicaciones incluyen también recomendaciones para el sector pecuario, detalladas por el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (VISAR). Se recomienda mejorar la ventilación en los corrales y usar sistemas de enfriamiento, como la aspersión de agua sobre el ganado. También se aconseja evitar la movilización y vacunación animal entre las 10 y las 17 horas, periodo de mayor calor, y suministrar la mayor cantidad de alimento durante los momentos más frescos del día. Asimismo, se sugiere reducir la fibra de baja calidad en la dieta, pues incrementa el calor corporal y puede agravar los efectos de las altas temperaturas, como indica el MAGA.

Productos agrícolas de Guatemala
El Ministerio de Agricultura refuerza la supervisión en zonas prioritarias y emite recomendaciones técnicas para enfrentar la ola de calor, en un esfuerzo por limitar las pérdidas en la producción y la oferta alimentaria nacional (Foto cortesía MAGA)

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación confirmó que mantendrá el monitoreo permanente en zonas prioritarias y emitirá alertas según evolucione el clima, con el objetivo de limitar el impacto negativo en la producción agropecuaria nacional.

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