Guatemala

Migrante guatemalteco fue detenido por secuestro y agresión sexual en EE.UU.

Un ciudadano centroamericano enfrenta múltiples cargos tras ser capturado cuando viajaba con una adolescente, caso que evidencia la preocupación por la protección de menores y la cooperación entre dependencias policiales y migratorias

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Hombre esposado con bridas de plástico es escoltado por dos agentes. Uno de los agentes viste un chaleco táctico negro con "POLICE ICE" en blanco
La detención de Israel Itzep Ixcoy en Ogden, Utah, reaviva el debate sobre migrantes guatemaltecos y antecedentes penales en Estados Unidos. (Reuters)

La reciente detención de un hombre guatemalteco en la ciudad de Ogden, Utah por parte de la policía local ha reavivado el debate sobre la situación de los migrantes en Estados Unidos y el seguimiento de antecedentes penales por parte de las autoridades migratorias. El individuo fue aprehendido tras ser acusado de secuestroagravado y agresión sexual a una adolescente, caso que podría derivar en una larga condena antes de una eventual deportación.

Según documentos judiciales citados por la policía de Ogden, el arrestado fue identificado como Israel Itzep Ixcoy, de 41 años, frente a cargos que incluyen secuestro agravado, violación y otros delitos conexos. De acuerdo con el capitán Timothy Scott, la policía detuvo el vehículo donde viajaba la víctima, una joven de 15 años que conducía en compañía de Ixcoy como copiloto. Las inconsistencias en sus declaraciones y la edad de la conductora motivaron una investigación inmediata, informó la policía a los medios locales.

La policía de Ogden arrestó a un hombre guatemalteco de 41 años, acusado de secuestro agravado y violación de una adolescente de 15 años. (Foto AP/Alex Brandon, archivo)
La policía de Ogden arrestó a un hombre guatemalteco de 41 años, acusado de secuestro agravado y violación de una adolescente de 15 años. (Foto AP/Alex Brandon, archivo)

La menor relató que Itzep Ixcoy, aprovechanado que eran vecinos con cierta relación familiar, la persuadió para salir de su casa con la promesa de comprarle golosinas. Posteriormente la llevó a su habitación, cerró la puerta y la agredió sexualmente, según consta en el expediente citado por la policía de Ogden. Las autoridades resaltaron que este incidente refleja patrones donde los agresores buscan ganarse la confianza de menores empleando regalos, dinero o atención especial. Expertos en psicología infantil consultados por la policía insisten en la importancia de que los padres supervisen la vida social de sus hijos y mantengan canales de comunicación abiertos para prevenir escenarios de “grooming”.

Las consecuencias para Itzep Ixcoy se agravan por su estatus migratorio. Según informaron las autoridades migratorias tras la detención, existe una orden de detención activa contra el acusado. Documentos del caso revelan que fue deportado previamente en 2014, lo que implica que, en caso de condena, podría pasar varios años en prisión antes de ser devuelto a Guatemala.

Plano detalle de una mano esposada con grilletes de metal, descansando sobre una superficie de madera. Se observa parte de un brazo con manga oscura.
En Maryland, seis trabajadores guatemaltecos fueron detenidos por el ICE tras la denuncia de su empleadora, que buscaba evitar un pago de USD 10,000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis trabajadores guatemaltecos detenidos tras denuncia de su empleadora en Maryland

El 24 de marzo de este año, seis trabajadores guatemaltecos fueron detenidos en Cambridge, Maryland, luego de ser denunciados por la propietaria de la vivienda donde laboraban. El arresto fue llevado a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), un caso que llamó la atención de los medios a nivel internacional.

Bryan, uno de los migrantes, relató que la dueña de la casa, tras facilitarles una escalera para que descendieran de la azotea, esperó a que culminaran sus tareas y posteriormente alertó a las autoridades migratorias, con el objetivo de evitar el pago de al menos $10,000 por el trabajo realizado. Tras la intervención de ICE, los trabajadores ubicaron su camioneta, utilizada para desplazarse hasta el trabajo desde Glen Burnie, abandonada con las puertas abiertas en las inmediaciones.

El incidente tuvo amplia visibilidad debido a que el arresto fue transmitido en vivo durante unos 30 minutos por uno de los compañeros, Bryan Polanco, quien no fue detenido debido a que cuenta con residencia permanente en Estados Unidos.

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