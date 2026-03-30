Fusiles, pistolas y tolvas entre lo incautado en un operativo de la zona guatemalteca fronteriza con México

Un operativo conjunto permitió localizar armas largas, pistolas y diversos objetos asociados a delitos en la aldea Las Espuelas, cerca de la frontera con México, además de que se aprehendió a cuatro adultos y un menor de edad (Foto cortesía PNC)

Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC)de Guatemala y el Ejército de Guatemala decomisaron un arsenal compuesto por 16 fusiles, 117 cargadores para armas largas, tres pistolas 9 mm y otros objetos vinculados a actividades ilícitas en la aldea Las Espuelas, municipio de La Democracia, Huehuetenango, en la frontera con México. La incautación se realizó durante un operativo táctico que derivó también en la detención de cinco hombres, entre ellos un menor de edad de 16 años.

El despliegue, resultado de información policial específica y la intervención de la Comisaría 43, busca frenar el flujo de armamento y actividades criminales en la región limítrofe, según reportes oficiales. El grupo de capturados incluye a Gerardo “N” (35 años), Diego “N” (27), Ramiro “N” (25), Alfredo “N” (39) y un adolescente puesto a disposición de las autoridades competentes. Entre los efectos asegurados se encontraron también municiones (en proceso de conteo), chalecos blindados, cuchillos, tarjetas de débito, documentos personales, cinco teléfonos móviles y un radiotransmisor portátil, así como tres motocicletas.

Durante la operación, la Fiscalía del Ministerio Público (MP) de La Democracia inició el procesamiento de evidencias para avanzar con las diligencias judiciales. De acuerdo con la PNC, el operativo sigue en marcha y se prevé ampliar la información conforme progresen las indagatorias.

Requisa policial en área limítrofe deja sorpresas, mientras organismos avanzan en nuevas pesquisas sobre los responsables y los objetos asegurados en el lugar intervenido (Foto cortesía PNC)

“Tras una intervención táctica, planificada con Información privilegiada la DIP y soldados localizaron el arsenal de alto poder y diversos artículos vinculados a actividades ilícitas, entre ellas 16 fusiles de diversos calibres y 117 tolvas para armas largas, tres pistolas presuntamente 9 mm) con 7 tolvas, 5 teléfonos celulares y 1 radiotransmisor portátil, tres motocicletas”, informó la PNC a través de sus redes sociales.

Operativo contra el tráfico ilícito

Más de 103.000 arbustos de coca fueron hallados y destruidos el 29 de marzo de 2026 durante un operativo interinstitucional en una zona montañosa de San Marcos II, aldea Telemán, municipio de Panzós, Alta Verapaz, según informó la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala a través de la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN). El valor estimado de la plantación erradicada asciende a dos millones 597.900 quetzales, de acuerdo con el reporte oficial.

El decomiso e incineración de los arboles de hoja de coca responde a la estrategia para frenar el narcotráfico impuesta por las autoridades en áreas de difícil acceso, donde suelen establecerse cultivos ilícitos, explicó la PNC a AGN. Estas acciones buscan debilitar las estructuras dedicadas al cultivo ilegal dentro del territorio nacional.

Una acción coordinada en la región fronteriza permitió la captura de cinco individuos y el aseguramiento de múltiples efectos, mientras el Ministerio Público inició el trámite judicial correspondiente para establecer responsabilidades (Foto cortesía PNC)

Durante el mismo período, agentes de la PNC y miembros del Ejército de Guatemala confiscaron un fusil M16 5,56 mm junto a cuatro municiones y una tolva en aldea Tuichan Ixchiguán, San Marcos. El armamento fue embalado y remitido al ente investigador para continuar las diligencias, confirmaron fuentes oficiales a través de los canales de difusión institucionales.

Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para aportar información de forma anónima utilizando la línea nacional 110 de la PNC y el número 1577 de la Línea Antinarcótica. Estos canales se consideran fundamentales para detectar y desarticular actividades de narcotráfico, añadió la Policía Nacional Civil según declaraciones recogidas por AGN.