Guatemala

“Perdimos a toda nuestra familia”: Identifican a madre guatemalteca y sus hijos como víctimas de asesinato en Alabama

Una investigación de la policía estadounidense concluyó que los cuerpos localizados en un bosque corresponden a una mujer y dos menores desaparecidos en enero, tras confirmarse que fallecieron por heridas provocadas con arma blanca

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La familia guatemalteca desapareció el 30 de enero y fue encontrada semanas después sin vida en una zona boscosa. (Cortesía: Univision)
La familia guatemalteca desapareció el 30 de enero y fue encontrada semanas después sin vida en una zona boscosa. (Cortesía: Univision)

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron en el condado de Baldwin, Alabama, el hallazgo de los cuerpos de una madre guatemalteca y sus dos hijos menores, desaparecidos desde el mes de enero. Pruebas forenses y de ADN establecieron la identidad de Aurelia Choc Cac (40 años) y sus hijos Niurka Zuleta Choc (17) y Anthony Garcia Choc (2), cuyos cadáveres surgieron en una zona boscosa dos semanas atrás, según informó la cadena Univision.

La familia Choc, de origen centroamericano, fue vista por última vez el 30 de enero en su vivienda, ubicada en el condado Mobile, cuando los vecinos advirtieron la ausencia y notificaron a la policía estatal, lo que activó la investigación de desaparición y condujo, semanas después, al hallazgo de los tres cuerpos en Baldwin.

Las autoridades estadounidenses no hallaron señales de entrada forzada, pero sí evidencias de una pelea y rastros de sangre, indicaron los organismos locales, que atribuyen la causa de muerte a apuñalamientos con una arma blanca, dato confirmado tras la autopsia.

Las pruebas de ADN y forenses confirmaron la identidad de las víctimas y la causa de muerte por apuñalamiento. (Cortesía: N+ Univision)

Las últimas investigaciones condujeron a la detención del salvadoreño Héctor Gamaliel Argueta Guerra, quien fue inculpado de más de diez cargos que incluyen asesinato capital, abuso de cadáver y obstrucción a la justicia.

El sospechoso tiene órdenes de arresto pendientes en El Salvador por presunta actividad pandillera y un historial que incluye una investigación por intento de homicidio agravado en 2015, cuando aún era menor de edad en su país de origen.

Además, el acusado permanece encarcelado sin derecho a fianza y se negó a colaborar, señalaron las autoridades locales citadas por Univision. La ausencia de cooperación complica tanto el esclarecimiento pleno del caso como sus posibles ramificaciones legales.

Consecuencias inmediatas para las hijas sobrevivientes y la repatriación

Lorena Choc, hija de Aurelia, expresó el dolor por la pérdida de su familia. Entre lágrimas, compartió una declaración de su situación actual. La joven relató la incertidumbre que siente ante el futuro y la dificultad de afrontar la ausencia de sus seres queridos.

Hemos perdido a toda mi familia. Nos lo arrebataron todo. Mi madre era todo para nosotros. Perdimos a mi madre y mis hermanos. No tenemos a nadie más”, mencionó a Univisión tras recibir la notificación de parte de las autoridades estadounidenses.

Lorena mantenía la esperanza de encontrar a su familia con vida, pero esa expectativa se desvaneció. “Ya no hay esperanzas, ya no existen”, añadió.

El triple homicidio de la familia Choc en Alabama involucra a un ciudadano salvadoreño de nombre Héctor Gamaliel. (Cortesía: Condado de Mobile)
El triple homicidio de la familia Choc en Alabama involucra a un ciudadano salvadoreño de nombre Héctor Gamaliel. (Cortesía: Condado de Mobile)

“Queremos sacarlos, velarlos y contratar a una funeraria, pero yo no se cómo se hace eso. No tengo fuerzas y lo único que quiero es que los tres descansen en paz”, expuso con voz quebrada.

Lorena y su hermana, ahora sin red familiar en Estados Unidos, mencionaron a Univision la urgencia de reunir más de $21000 para realizar la repatriación de los cuerpos a Guatemala. De igual forma, la barrera idiomática les representa otra dificultad.

La situación de las menores quedó desprotegida tras el triple crimen, lo que podría generar gestiones consulares ante la magnitud de la tragedia y la atención internacional que el caso comenzó a recibir.

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