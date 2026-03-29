La campaña En Ruta Cuidamos de Ti refuerza prevención en carreteras nacionales de Guatemala

Representantes de Provial, la PNC y la Dirección General de Tránsito de Guatemala presentan la campaña de seguridad vial "En Ruta Cuidamos de Ti" para la Semana Santa 2026, bajo una carpa azul. (Tránsito PNC de Guatemala)

PROVIAL, la Dirección General de Transportes (DGT) y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron la campaña “En Ruta Cuidamos de Ti” para fortalecer la seguridad vial durante la Semana Santa.

La colaboración activa, con apoyo del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa Sinaprese, prevé acciones preventivas y operativas coordinadas hasta el 06 de abril de 2026, según comunicaron las entidades involucradas.

El subjefe de Tránsito PNC, subcomisario Osman Esquivel, estuvo presente en el lanzamiento nacional de SINAPRESE 2026 en el kilómetro 52.5 de la autopista Palín–Escuintla, donde se expusieron los ejes de prevención y asistencia que se desplegarán en las carreteras, informaron las autoridades.

Las instituciones detallaron que más de 900 personas entre inspectores, brigadas y agentes intervendrán en los operativos interinstitucionales, cuyo objetivo es garantizar la fluidez del tránsito y la observancia de la normativa vigente. Estas acciones cubrirán puntos estratégicos como el Kilómetro 30 de la CA-1 Occidente (San Lucas), el Kilómetro 40 de la CA-09 Sur (Palín) y otros tramos de rutas principales, incluyendo Poptún, Petén, Río Dulce y Morales, Izabal.

Agentes de Provial, PNC y la Dirección General de Tránsito de Guatemala revisan documentos como parte de la campaña "En Ruta Cuidamos de Ti" para Semana Santa 2026, enfocada en la seguridad vial. (Tránsito PNC de Guatemala)

Recursos y zonas focalizadas del operativo

De acuerdo con la coordinación interinstitucional, los operativos se desplegarán en rutas de alto tránsito, cubriendo puntos estratégicos para reducir riesgos e incrementar la asistencia vial. Se priorizarán sectores con mayor flujo de viajeros por la temporada.

Además, informaron que más de 200 pilotos de transporte extraurbano recibieron capacitación específica para reforzar la seguridad en la circulación y minimizar el riesgo de accidentes.

Atención y canales de reporte para la ciudadanía

Las líneas de emergencia para reporte de incidentes son el WhatsApp 3274-3345 de la DGT, 1520 de PROVIAL y 4028-1451 de Tránsito PNC, comunicaron los portavoces institucionales.

Una agente de tránsito guatemalteca dirige el tráfico como parte de la campaña "En Ruta Cuidamos de Ti" impulsada por Provial, PNC y la Dirección General de Tránsito para Semana Santa 2026. (Tránsito PNC de Guatemala)

El Sinaprese instalará 16 bahías de prevención en destinos turísticos durante Semana Santa

Además, el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese) implementará en 2026 un dispositivo especial que contempla la apertura de 16 bahías de prevención en puntos turísticos de Guatemala para ofrecer atención integral y reforzar la seguridad ciudadana durante el periodo de mayor afluencia vacacional, según informaron las autoridades.

La estrategia está diseñada para responder de inmediato ante emergencias y reducir los riesgos durante la Semana Santa, según el plan oficial, que involucra la colaboración de más de 30 instituciones estatales, entre ellas la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Policía Nacional Civil (PNC), Ejército de Guatemala, Cruz Roja Guatemalteca, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Ministerio de la Defensa Nacional.

Los puestos de prevención estarán ubicados en destinos clave como Isla de Flores, parque nacional Tikal, Balneario El Pedregal, Ensenada y Yaxtunilá en Petén; Ferropazco y playa pública Punta de Palma en Izabal; puerto San José en Escuintla; parque nacional Las Conchas y Semuc Champey en Alta Verapaz; playa de Ocós e isla El Tular en San Marcos; playa pública de Panajachel en Sololá; El Tanque de La Unión en Antigua Guatemala, Sacatepéquez y Monterrico en Santa Rosa.

De acuerdo con el Sinaprese, cada bahía ofrecerá información turística, atención prehospitalaria, seguridad preventiva y apoyo vial para residentes y visitantes extranjeros. Los servicios estarán disponibles durante toda la Semana Santa con personal capacitado para orientar y asistir a los viajeros.

Las autoridades insisten en que el cumplimiento de las normas de tránsito y las recomendaciones oficiales resulta fundamental para prevenir incidentes y garantizar una experiencia segura durante las actividades religiosas y recreativas de la temporada.