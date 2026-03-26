Guatemala

El gobierno otorga descanso remunerado el Miércoles Santo de 2026 a empleados públicos en Guatemala

La disposición oficial, publicada en el diario de mayor circulación, establece que la medida aplicará para miembros de organismos estatales, excepto para quienes ya cuentan con permiso en otra fecha o brindan servicios esenciales

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Fotografía de archivo de una panorámica de la Plaza de la Constitución y el Palacio Nacional de la Cultura, sede de Gobierno, en el centro histórico en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/David Toro
Fotografía de archivo de una panorámica de la Plaza de la Constitución y el Palacio Nacional de la Cultura, sede de Gobierno, en el centro histórico en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/David Toro

El Acuerdo Gubernativo 34-2026 del Ministerio de Trabajo fue publicado hoy en el diario oficial, concediendo permiso laboral con goce de salario el próximo Miércoles Santo de 2026 para servidores públicos en Guatemala.

Segúnel texto legal, esta autorización se dirige a quienes forman parte de entidadescentralizadas y descentralizadas de la administración pública. Eldocumento establece que quedan exceptuados aquellos trabajadores que, conformea su PactoColectivo de Condiciones de Trabajo, ya reciban asueto en una fechadistinta, así como quienes desempeñan serviciospúblicos esenciales o tengan tareas programadas consideradasimpostergables.

Lajustificación oficial señala que, en cumplimiento de la Leyde Servicio Civil, ya están reconocidos como días de asuetocon goce de salario el jueves,viernes y sábado santo. Por este motivo, el descanso adicional sefijó para el 1 deabril de 2026, indica el acuerdo divulgado por el Ministeriode Trabajo.

Bancada oficialista impulsó sin éxito reforma para ampliar asuetos

La bancada oficialista del Congreso de Guatemala, liderada por el diputado Samuel Pérez, impulsó una iniciativa de ley destinada a ampliar los días de asueto remunerado para los trabajadores guatemaltecos, con el objetivo de fortalecer su bienestar familiar y laboral.

La propuesta, entregada a la Dirección Legislativa antes del receso que inicia el miércoles uno de abril para el sector público, pretendía que los días lunes, martes y miércoles de Semana Santa, así como el 24 y el 31 de diciembre, sean declarados días completos de descanso obligatorio y pagado, lo que elevaría el total de días libres en Guatemala de 11 a 16 anuales. Sin embargo, la propuesta no tuvo éxito y no fue conocida por el Pleno de diputados.

Diputados oficialistas presentan iniciativa de Ley para ampliar días de descanso
Fotografías: Organismo Legislativo de Guatemala

El punto central de la propuesta, de acuerdo con Pérez, es la situación de Guatemala respecto a otros países de la región. El legislador explicó que Guatemala actualmente otorga 11 días de descanso al año, una cifra inferior a la de países donde los trabajadores reciben hasta 18 días libres anualmente. En palabras del congresista: “Alcanzaríamos los 16 días de descanso para los trabajadores guatemaltecos”, refiriéndose al impacto de esta ampliación en los derechos laborales del país.

La propuesta buscaba reformas legales para garantizar descanso

El proyecto plantea fortalecer las garantías laborales a través de la ampliación de los asuetos con goce de sueldo para el sector privado, buscando mejores condiciones de trabajo y el resguardo de la salud mental y física del empleado. Defender a la familia es procurar su bienestar, afirmó el diputado Pérez al explicar la motivación de la iniciativa, insistiendo en que un equilibrio adecuado entre vida y trabajo requiere acciones concretas desde el Congreso.

La propuesta incluye el establecimiento de una igualdad legal entre todos los trabajadores de los distintos sectores económicos. Pérez precisó que hoy en día, muchos empleos ya conceden en la práctica el descanso durante Semana Santa y en los días de cierre de año. Con la nueva ley, se aspira a unificar criterios jurídicos y garantizar a todos el mismo acceso al descanso pagado, eliminando las diferencias existentes y permitiendo mayor seguridad tanto para trabajadores como para empleadores.

Para concretar estos cambios, la bancada oficialista plantea reformas al artículo 127 del Código de Trabajo y al artículo 2 de la Ley de Servicio Civil, ambos relacionados con los días de asueto remunerado y la obligación del empleador de cubrir el salario durante el descanso semanal ordinario. En la presentación de la propuesta participaron los diputados Ronalth Ochaeta, Laura Marroquín, Mercedes Monzón, Román Castellanos, Elena Motta, Byron Obregón y Andrea Reyes.

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