El Gobierno de Guatemala anuncia el inicio de vuelos directos de bajo costo a Medellín con Wingo

A partir del 25 de junio de 2026, la aerolínea Wingo pondrá en marcha una nueva ruta directa entre la ciudad de Guatemala y Medellín, reforzando la conectividad aérea y abriendo oportunidades para el turismo, la inversión y el intercambio comercial entre ambos países. El anuncio, realizado de manera conjunta por el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala (DGAC) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex), posiciona a Guatemala como un punto de conexión estratégica para los viajeros de América Latina.

Según información oficial recogida de las cuentas institucionales, la introducción de este nuevo servicio responde a la demanda creciente de conexiones aéreas internacionales que permitan acercar culturas, dinamizar el comercio bilateral y fomentar nuevas alianzas entre Centro y Sudamérica. Desde octubre de 2025, Wingo ya opera la única ruta de bajo costo y vuelos directos entre la ciudad de Guatemala y Bogotá, aportando más de 50 mil asientos anuales al mercado, como detalla el Minex en su actualización en la red social X.

Con la apertura de estas rutas, Wingo consolida su papel como el primer operador en implementar vuelos directos low cost entre Guatemala y Colombia. Para la ruta Ciudad de Guatemala-Bogotá, la frecuencia establecida es de tres vuelos semanales, específicamente los lunes, miércoles y viernes, con horarios de salida a las 14:15 desde el aeropuerto La Aurora y llegada a Bogotá a las 18:30. Los trayectos emplean aviones Boeing 737-800 que cuentan con una capacidad para 186 pasajeros, incluyendo 42 asientos denominados “extra espacio”, destinados a quienes buscan mayor comodidad.

De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), la ampliación de la red de vuelos internacionales por parte de Wingo no solo facilita los desplazamientos turísticos, sino que representa una oportunidad concreta para el desarrollo del sector empresarial guatemalteco y colombiano a través del incremento de los flujos comerciales y de inversión. La expectativa institucional es que la ruta directa con Medellín también potencie la llegada de visitantes, maximice la ocupación regular de los vuelos y refuerce la oferta de servicios turísticos en ambos destinos.

La modernización de la flota y estándares de seguridad de Wingo

La compañía Wingo subraya la seguridad como su pilar central, conforme a la información disponible en su página oficial. En la actualidad, opera una flota compuesta por nueve aviones Boeing 737-800 Next Generation, todos con cabina única. Además del equipamiento orientado al confort, con las 42 sillas de mayor espacio, la aerolínea cuenta con la certificación IOSA (Auditoría de Seguridad Operacional de IATA), que comprende más de 900 estándares internacionales. Este sello respalda procesos que abarcan control operacional, seguridad aérea y terrestre, ingeniería, mantenimiento y manejo de carga, según reporta la propia compañía.

Los procesos de mantenimiento y operación que implementa Wingo están diseñados para garantizar a los viajeros un desplazamiento seguro y confiable a los principales destinos de la región latinoamericana. Bajo el lema corporativo de ofrecer precios bajos y servicios a medida, la aerolínea apunta a combinar tarifas accesibles con la posibilidad de personalizar la experiencia de vuelo, de acuerdo a las necesidades y presupuesto de cada pasajero.

Impacto en la conectividad entre Guatemala y Colombia

El inicio de la ruta directa Guatemala–Medellín se presenta como un avance significativo para el turismo regional. La modalidad de low cost planteada por Wingo amplía las alternativas de transporte y posibilita que más ciudadanos de ambos países accedan a nuevas experiencias, así como a oportunidades de crecimiento comercial. Tanto el Instituto Guatemalteco de Turismo como la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala consideran que la iniciativa dinamiza el mercado aéreo y contribuye a consolidar la posición de Guatemala como destino y plataforma de conexión internacional en América Latina.