Guatemala

La Fuerza Naval de Estados Unidos iniciará maniobras conjuntas con Guatemala y países de Centroamérica

La operación, avalada por la embajada estadounidense en Guatemala, busca consolidar los vínculos multilaterales mediante entrenamientos marítimos, además de enviar una señal de respaldo a la seguridad hemisférica

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Una operación sin precedentes involucra
Una operación sin precedentes involucra barcos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico. La diplomacia marítima cobra protagonismo. Los objetivos del programa Southern Seas abren nuevas perspectivas de seguridad hemisférica (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)

El portaaviones USS Nimitz y el buque USS Gridley de Estados Unidos ejecutarán ejercicios marítimos con fuerzas navales de Guatemala y otros países de Centroamérica y Sudamérica, como parte de la gira #SouthernSeas2026, según anunció la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala.

La misión, enmarcada en los objetivos de Washington para la región, tiene como propósito fortalecer alianzas, facilitar el intercambio de capacidades militares y expresar el compromiso estadounidense con la seguridad y la estabilidad en el hemisferio.

La participación guatemalteca en estos ejercicios fue confirmada dentro del itinerario oficialmente distribuido por la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, que subrayó el carácter de cooperación naval del operativo.

La Cuarta Flota de EE. UU. anuncia su despliegue en los mares del sur en 2026

El intercambio de capacidades militares
El intercambio de capacidades militares toma un nuevo impulso. Washington activa canales de cooperación inéditos. Analistas se preguntan sobre las consecuencias a largo plazo de este operativo conjunto

El portaaviones USS Nimitz (CVN 68) y el destructor USS Gridley (DDG 101) serán desplegados por el Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos en 2026 como parte de la misión Southern Seas 2026, que prevé una serie de ejercicios conjuntos y visitas a puertos en países como Brasil, Chile, Panamá y Jamaica, de acuerdo con un comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos de la Cuarta Flota de EE. UU.

Según la Cuarta Flota de Estados Unidos, el objetivo principal de este despliegue es reforzar la interoperabilidad con fuerzas marítimas aliadas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay. Durante el ejercicio, se realizarán intercambios de expertos e instancias de observación directa de las operaciones del grupo de ataque de portaaviones por parte de representantes de naciones aliadas.

El contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, sostuvo en el comunicado que la operación “demuestra nuestro compromiso inquebrantable para garantizar un hemisferio occidental seguro y estable" y destacó la oportunidad de “aumentar la competencia con las fuerzas de nuestras naciones socias en todo el dominio marítimo”.

Southern Seas 2026 será la undécima edición de este tipo de ejercicios en la región desde 2007, según el mismo comunicado, y tiene como finalidad fortalecer alianzas, contrarrestar amenazas comunes y fomentar la cooperación regional.

Estados Unidos refuerza su presencia
Estados Unidos refuerza su presencia marítima en América Latina. Nuevos movimientos diplomáticos y militares generan expectativas. Guatemala figura como protagonista en este inédito despliegue conjunto (Foto cortesía Embajada de Estados Unidos)

El Grupo de Ataque de Portaaviones Nimitz está conformado por el propio USS Nimitz, el grupo embarcado Carrier Strike Group 11, el DESRON 9, el Ala Aérea Embarcada 17 y el USS Gridley. El CVW 17 concentra seis escuadrones que operan aeronaves como los F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, C-2A Greyhound y MH-60R/S Sea Hawk, incluyendo unidades del Escuadrón Marítimo de Helicópteros 73, Escuadrón de Combate Marítimo de Helicópteros 6, Escuadrón de Apoyo Logístico de Flota 40, y los escuadrones de Caza de Ataque 22, VFA-137 y Ataque Electrónico 139.

El contralmirante Cassidy Norman, comandante del Grupo de Ataque de Portaaviones 11, resaltó: "Esperamos continuar el legado de trabajo en equipo de Nimitz al interactuar y entrenar junto a nuestros socios regionales“.

La USNAVSOUTH/4th Fleet enfatizó su papel como socio de confianza de las fuerzas marítimas del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, con el objetivo de mejorar la seguridad regional.

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