Guatemala

La caravana de transportistas avanza hacia el centro de Ciudad de Guatemala para protestar por el alza del combustible

El desplazamiento de conductores provenientes del occidente recorre la ruta Interamericana y la calzada Roosevelt, mientras bloqueos en diversos puntos afectan la movilidad y el acceso a servicios en distintas zonas del país

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Informes preliminares detallan que la caravana de transportistas del occidente de Guatemala avanza por la ruta Interamericana y la calzada Roosevelt, con el objetivo de llegar al centro de Ciudad de Guatemala para protestar por el incremento en los precios del combustible.

Como parte de la protesta, el acceso a Sayaxché en Petén, así como los cruces a San Antonio y Raxruhá en Alta Verapaz, permanecen bloqueados por transportistas. Esta acción responde al alza sostenida del combustible, afectando tanto a usuarios como a la circulación de vehículos en el norte del país.

Transportistas se unen en una caravana masiva, utilizando sus bocinas para expresar su descontento por el alza de los combustibles y llamar la atención, creando una escena de congestión y mucho ruido.

En la terminal de autobuses de Santa Elena, Flores, Petén, el servicio amaneció suspendido según describió un habitante de la zona, lo que dejó a cientos de vecinos sin transporte para desplazarse hacia sus actividades cotidianas. Una situación similar se reporta en Mixco, donde no hay servicio de buses para los pasajeros mientras se intentan resolver los efectos del aumento de los combustibles, según información de medios locales en el distrito.

Manifestaciones en otras regiones y participación de transportistas

Simultáneamente, transportistas del oriente se movilizan en una caravana pacífica desde el kilómetro 85 de la ruta al Atlántico, en El Rancho, también con destino a la capital, sumándose a las manifestaciones contra el encarecimiento del combustible.

La caravana de protesta incluye al menos 23 puntos distribuidos en la capital y distintas regiones del país. En Ciudad de Guatemala, las movilizaciones se desarrollaron en la Calzada Roosevelt, Calzada Aguilar Batres, Avenida Bolívar, Calle Martí y Bulevar Vista Hermosa, mientras que en las vías de acceso se abarcaron tramos en las rutas al Pacífico, Atlántico, San Lucas Sacatepéquez y oriente.

El sector manifestó que el aumento en los precios del combustible ha provocado un incremento en los costos de operación, lo que compromete la permanencia del servicio y afecta directamente a propietarios, pilotos y mecánicos. Los transportistas insisten en la necesidad de que las autoridades dinamicen medidas para regular y fiscalizar los precios del combustible; denuncian que los recientes aumentos no se corresponden con los costos reales de adquisición.

En los departamentos, la caravana recorrió San Marcos (kilómetro 247, La Virgen), Escuintla (kilómetro 37, cruce San Vicente), Suchitepéquez (kilómetro 113, Cocales), Retalhuleu (kilómetro 178, El Zarco), Quetzaltenango (kilómetro 211, Duraznales), Totonicapán (Cuatro Caminos), Sololá (kilómetro 148, Santa Lucía Utatlán), Chimaltenango (kilómetro 49, El Tejar), Quiché (kilómetro 117, Las Trampas), Huehuetenango (kilómetro 265, Xinacoj), Alta Verapaz (Fray Bartolomé de las Casas, cruce Champeguano, Chisec cruce San Antonio y San Julián), Baja Verapaz (Cumbre Santa Elena), Izabal (kilómetro 244, La Ruidosa) y Petén (kilómetro 388, puente Machaquilá).

Formato de la movilización y situación vial

Las agrupaciones que han convocado reiteran que la jornada no contempla bloqueos vehiculares, sino que el formato de caravana como señal de presión.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial informaron flujo vehicular sin inconvenientes.

En tanto, la asistencia a clases en Guatemala el lunes 23 de marzo de 2026 dependerá de la decisión de padres, madres o encargados, según dispuso el Ministerio de Educación ante un posible riesgo de dificultades de movilidad en el país.

La medida, que abarca a todos los centros educativos —incluidos los públicos, privados, por cooperativa y municipales—, se limita únicamente a la jornada del lunes, confirmaron las autoridades educativas.

El Ministerio de Educación recomendó este domingo consultar los canales oficiales para conocer actualizaciones sobre la situación.

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