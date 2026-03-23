Fiscal general Consuelo Porras remite en una maleta pruebas por objeciones en Comisión de Postulación

En la sede de la Comisión de Postulación, personal organiza y registra la documentación de Consuelo Porras, enviada como pruebas de descargo para su aspiración al cargo de Fiscal General de Guatemala. ( Guatemala Visible y Redes Sociales)

A pocas horas del cierre para la entrega de pruebas de descargo ante la Comisión de Postulación para Fiscal General de la República, la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, presentó, a través de una representante, su defensa en respuesta a los cinco señalamientos aceptados en su contra, de acuerdo con información de Soy502.

El proceso, que contempla la recepción de descargos por objeciones admitidas, involucra entre los denunciantes al estudiante Sergio Morataya —relacionado con el caso Toma de la USAC: Botín político—, la diputada Andrea Reyes del partido Movimiento Semilla (actualmente suspendido) y el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.

La Comisión de Postulación informó que estas cinco objeciones corresponden a una selección entre un total de 25 presentadas formalmente contra Porras Argueta.

La documentación de defensa fue entregada en el módulo habilitado en el primer nivel del Palacio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por una emisaria designada por la funcionaria. Además, en este último día para la entrega, el abogado Walter Brenner Vásquez Gómez presentó también una defensa respecto a la objeción relacionada con su ejercicio profesional.

Qué pruebas pueden aportar los candidatos

De acuerdo con la comisión encargada, los candidatos pueden presentar distintos tipos de pruebas, incluidas actas de declaración ante el Ministerio Público y dictámenes periciales, por hechos ya notificados y conforme a las reglas establecidas.

El abogado Walter Brenner Vásquez Gómez, presenta pruebas de descargo en la Comisión de Postulación. ( Guatemala Visible y Redes Sociales)

Conocimiento

Finalizado el plazo para la entrega de pruebas de descargo, la Comisión de Postulación para Fiscal General se reunirá mañana martes 24 de marzo para conocer el fondo de las objeciones presentadas, así como las respectivas pruebas de descargo.

La cita esta prevista para las 14:00 horas en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La definición de la terna para la Fiscalía General de Guatemala entró esta semana en una fase determinante, en laque los aspirantes deben presentar pruebas documentales para refutar los señalamientos admitidos durante sus postulaciones. El avance de este procedimiento marca no solo el destino inmediato de la conducción del Ministerio Público, sino también somete a prueba la capacidad institucional para garantizar un proceso transparente.

La fecha límite para la entrega de descargos es el lunes 23 de marzo a las 15:30 en el Palacio de Justicia, y la selección final determinará quién sucederá a la actual titular, Consuelo Porras, cuyo mandato concluye el 17 de mayo de 2026.

La normativa establece que únicamente quienes logren desvirtuar los señalamientos y demuestren su idoneidad podrán integrar la nómina de seis postulantes, que será remitida posteriormente al presidente Bernardo Arévalo, de acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público. El presidente tendrá la responsabilidad de designar al futuro titular del Ministerio Público, cuya posesión está programada para el 17 de mayo de 2026.

Condiciones para los postulantes y vigilancia institucional

Un aspecto central para la validación de los aspirantes es la exigencia de cumplir los estándares aplicados a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Solo quienes acrediten ser abogados colegiados activos y desvirtúen las tachas que pesan en su contra avanzarán a la instancia definitoria. El nivel de control institucional y social ha aumentado, debido a la importancia de la conducción efectiva del Ministerio Público.

La sucesión de la fiscalía general constituye un proceso que exige transparencia y rigor constitucional, ya que de este procedimiento depende la conducción de la política de persecución penal en Guatemala.

La actual fiscal general, Consuelo Porras, ejerce el cargo desde 2018 y fue reelecta en 2022. La legitimidad del futuro mandato está determinada por la solidez en la revisión de expedientes, la evaluación de las defensas y la transmisión oportuna de la nómina de candidatos al Ejecutivo, de acuerdo con los registros de medios de comunicación locales.