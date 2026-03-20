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Guatemala, Honduras y Belice se preparan para una audiencia clave sobre la soberanía de los Cayos Zapotillos

El proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) suma nuevos actores al autorizar la participación de Guatemala en la disputa entre los países vecinos y se aproxima una decisión que podría impactar relaciones regionales

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La Corte Internacional de Justicia,
La Corte Internacional de Justicia, (CIJ) autorizó este jueves a Guatemala a intervenir como tercero en el proceso sobre la soberanía de los Cayos Zapotillos/Sapodilla que enfrenta a Belice y Honduras. Foto: Google map

La Corte Internacional de Justicia, (CIJ) autorizó este jueves a Guatemala a intervenir como tercero en el proceso sobre la soberanía de los Cayos Zapotillos/Sapodilla que enfrenta a Belice y Honduras. La determinación, adoptada por unanimidad, responde a la posibilidad de que la resolución sobre la titularidad de estas islas del mar Caribe —ubicadas cerca de las costas de los tres países— impacte los derechos en disputa en un proceso paralelo entre Guatemala y Belice, según informó la agencia de noticias española EFE.

El fallo de la CIJ, bajo la presidencia del juez japonés Iwasawa Yuji, desestimó los argumentos de Honduras, que había calificado la intervención guatemalteca como “abuso del mecanismo de intervención”. El tribunal concluyó que Guatemala cumple con los criterios jurídicos requeridos para intervenir en este tipo de asuntos, fundamentando su participación en un “interés de naturaleza jurídica real y concreto” a partir de su propia reclamación de soberanía sobre las islas.

La resolución permite que Guatemala participe solo en las cuestiones relativas a la soberanía de los Cayos Zapotillos y a los derechos de pesca en las aguas circundantes. El tribunal restringió su intervención a la presentación de argumentos y a la comunicación de sus intereses, excluyendo expresamente la posibilidad de que Guatemala reclame el reconocimiento de derechos propios frente a Belice o Honduras dentro de este proceso.

La decisión se fundamenta en la solicitud presentada por Guatemala en 2023 para ser admitida como tercero en el litigio entre Belice y Honduras. El país centroamericano argumentó que la resolución sobre la soberanía podía afectar sus derechos en el expediente iniciado en 2019 ante la CIJ contra Belice por la disputa de estos mismos territorios, según consignó la agencia de noticias española EFE.

Varios jueces ocupan sus asientos
Varios jueces ocupan sus asientos antes de leer una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, Holanda, el miércoles 22 de octubre de 2025. (AP Foto/Peter Dejong)

En respuesta a la objeción de Honduras, el tribunal especificó que la protección de los intereses de terceros —de acuerdo con el artículo 59 del Estatuto de la CIJ— no basta en los litigios referidos a soberanía territorial. Sostuvo que los fallos sobre este tipo de territorios afectan inevitablemente a cualquier estado que reivindique la soberanía del mismo espacio, lo que justifica la intervención de Guatemala como tercero, tal como surge de la decisión difundida por la agencia de noticias española EFE.

Un archipiélago reclamado y una disputa sin decisión final

Los Cayos Zapotillos/Sapodilla conforman un archipiélago de pequeñas islas situadas a poco más de veinte millas náuticas de las costas de Belice, Guatemala y Honduras. La soberanía sobre esta zona permanece en litigio: Honduras la considera parte de su territorio nacional desde la adopción de su Constitución en 1982, mientras que Belice apoya su defensa en más de 150 años de administración continuada bajo la autoridad del Reino Unido, antigua potencia colonial, y en la ausencia de impugnación formal por parte de Honduras durante ese prolongado periodo, de acuerdo a la agencia de noticias española EFE.

El caso ante la CIJ se abrió cuando Belice presentó la demanda en noviembre de 2022 después del fracaso de las conversaciones bilaterales con Honduras. Guatemala mantiene, en paralelo, un expediente abierto ante el mismo tribunal desde 2019, motivo por el cual solicitó intervenir.

La autorización para que Guatemala intervenga constituye una fase procesal, sin implicar una decisión sobre la soberanía definitiva de los Cayos Zapotillos. Ese debate tendrá lugar en una audiencia posterior, cuya fecha aún no ha sido establecida por la CIJ.

Los Cayos Zapotillos/Sapodilla conforman un
Los Cayos Zapotillos/Sapodilla conforman un archipiélago de pequeñas islas situadas a poco más de 20 millas náuticas de las costas de Belice, Guatemala y Honduras. Foto: Archivo

Próximos pasos en el litigio sobre los Cayos Zapotillos

El expediente sobre los Cayos Zapotillos/Sapodilla en la CIJ seguirá avanzando en las próximas etapas procesales con los argumentos de Belice, Honduras y, ahora, Guatemala en calidad de tercero. El tribunal definirá el calendario de audiencias y la metodología para la presentación de pruebas relativas a la soberanía sobre el archipiélago.

El desenlace del litigio depende ahora del proceso argumental donde cada parte presentará antecedentes históricos y jurídicos vinculados tanto a la administración previa de las islas como a los derechos de pesca y el impacto sobre las comunidades ribereñas de la región.

La CIJ deberá pronunciarse sobre la titularidad de los Cayos Zapotillos/Sapodilla conforme evolucione el intercambio de argumentos y pruebas. El calendario procesal y la fecha para el debate de fondo quedarán definidos por la corte en las próximas notificaciones oficiales.

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