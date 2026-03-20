Guatemala

El pleno del Tribunal Supremo Electoral 2026-2032 de Guatemala queda instalado con compromisos de apertura informativa

La conformación del máximo órgano electoral guatemalteco coincide con expectativas de una gestión orientada a la rendición de cuentas y al fortalecimiento del vínculo entre la institución, la prensa y la ciudadanía

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Fotografías: Comunicación Social del TSE
Fotografías: Comunicación Social del TSE de Guatemala

En un acto que marca el inicio de una nueva etapa institucional, Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo asumió la presidencia del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala para el periodo 2026-2027, acompañada por los magistrados principales Mario Alexander Velásquez Pérez, Roberto Estuardo Morales Gómez, Karin Virginia Romero Figueroa y Quelvin Otoniel Jiménez Villalta.

La designación, realizada este viernes 20 de marzo, se enmarca en el cumplimiento estricto de los plazos constitucionales y anticipa un escenario de especial atención de cara al próximo proceso electoral de 2027, según informó el propio Tribunal durante la ceremonia de toma de posesión, actividad que se realizó a puerta cerrada.

El pleno, integrado también por los suplentes Giovanni Francisco Soto Santos, Joaquín Rodrigo Flores Guzmán, Francisco Javier Puac Choz y Sergio Amadeo Pineda Castañeda, deberá enfrentar una gestión marcada por el desafío de consolidar la apertura informativa y la transparencia, aspectos subrayados por la saliente magistrada Blanca Alfaro durante su mensaje final.

Alfaro, cuyo mandato culminó previo ala juramentación de las nuevas autoridades, hizo un llamado público a mantener abiertas las puertas del organismo electoral a la prensa, los partidos políticos y la ciudadanía, aludiendo a los retos que experimentó el Tribunal en los dos años recientes.

Magistrados del Tribunal Supremo Electoral
Magistrados del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala para el periodo 2026-2026 toman posesión del cargo (fotografías: TSE de Guatemala)

Rosa Rivera Acevedo: presidencia y retos inmediatos

Durante su primer contacto con periodistas de medios locales que dieron cobertura al evento, tras asumir el cargo, Rivera Acevedo aclaró que las recientes restricciones de acceso respondieron a obligaciones administrativas: “Nunca dijimos que no los íbamos a atender, solo que en ese momento no podíamos porque estábamos leyendo actas administrativas que son muy importantes y a las cuales les tenemos que poner toda la atención”.

Reiteró que el Tribunal se mantiene abierto y que el equipo de prensa “siempre va a ser bienvenido, siempre van a ser bien recibidos”. Anunció la reactivación de reuniones entre el pleno y la prensa en los próximos días, una vez concluida la revisión de la documentación institucional.

Durante la jornada, y por consulta de periodistas que dieron cobertura al evento, se informó que Velásquez Pérez, uno de los magistrados titulares, tuvo que retirarse del acto por motivos de salud, aunque la presidenta manifestó que se espera su reincorporación para la semana siguiente.

El pleno aún no ha celebrado su primera sesión oficial tras la instalación; Rivera Acevedo señaló que este proceso será comunicado oportunamente a todos los actores interesados.

El nuevo Tribunal Supremo Electoral queda así constituido, enfrentando el reto de fortalecer la confianza pública en la antesala de la próxima convocatoria electoral. Tanto las autoridades salientes como las entrantes coinciden en que la apertura informativa y la colaboración con los medios, los partidos políticos y la ciudadanía resultarán determinantes para la credibilidad del proceso democrático que se avecina.

Transparencia y apertura en el relevo del Tribunal Supremo Electoral

En uno de los últimos actos de su gestión, Alfaro enfatizó la necesidad de reforzar la confianza y la transparencia ciudadana mediante una política sostenida de información y rendición de cuentas del organismo electoral. Señaló: “Si empiezan comunicando todo y de puertas abiertas, estoy segura que va a haber esa confianza y esa transparencia”. Destacó la inminente convocatoria a elecciones nacionales prevista para 2027.

Expresó su reconocimiento al trabajo de los medios de comunicación, a quienes describió como “la parte más importante de comunicar hasta el último rinconcito de este país”, y remarcó las dificultades de comunicación enfrentadas durante su gestión reciente.

Expuso su expectativa de que la nueva directiva continúe respaldando a los técnicos electorales, facilite el acceso de la prensa y promueva el diálogo con todas las fuerzas políticas, condiciones que consideró necesarias para el fortalecimiento democrático.

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