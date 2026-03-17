Las autoridades de Guatemala avalan el uso seguro de la gasolina E10 para todos los vehículos

Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo junto a funcionarios de Energía y Minas, Economía quien se dirige a los medios de comunicación durante una conferencia de prensa en un evento oficial. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia)

El gobierno de Guatemala ha confirmado la entrada en vigor de la obligación de utilizar gasolina con mezcla de biocombustible E10 a partir del 30 de junio, en una apuesta por reducir la dependencia del petróleo y limitar el impacto de la volatilidad de los precios internacionales. Este cambio busca estabilizar los costos para los consumidores y aportar beneficios directos al ambiente y la salud, dependiendo de una tecnología adoptada desde hace décadas en estados como Estados Unidos, Brasil y numerosas naciones europeas, según la información difundida por el Ministerio de Energía durante una conferencia celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura.

En el último bloque de la presentación oficial, el viceministro de Energía, Edwin Barrios, expuso que una de las ventajas proyectadas es el impacto amortiguado en los precios finales para el usuario. Detalló que, si el mercado internacional incrementara el valor de la gasolina en diez centavos de dólar, el consumidor en Guatemala absorbería la totalidad de esa subida si se utiliza gasolina fósil tradicional. No obstante, con la introducción de la E10, el traslado al precio al público sería de solo ocho puntos, tres centavos de dólar, según la previsión oficial. Este diferencial, según Barrios al medio oficial, constituye uno de los pilares de la nueva política.

La implementación obligatoria del combustible E10, que contiene un 10% de biocombustible en su composición, representará un cambio para todos quienes utilicen gasolina súper o regular en Guatemala. El Ministerio de Energía aseguró que cada estación de servicio ofrecerá combustibles que cumplen con las especificaciones técnicas necesarias, lo que, a juicio de las autoridades, garantiza el funcionamiento correcto de vehículos y maquinaria. Barrios afirmó en conferencia de prensa que “si su vehículo funciona correctamente con gasolina súper o regular antes del 30 de junio, funcionará de igual manera con el nuevo combustible”.

El Ministerio de Energía cifró en más de treinta países los lugares donde el uso de mezclas de etanol en la gasolina está implantado, en muchos casos desde hace más de tres décadas. Un argumento utilizado en la presentación fue el caso de Argentina, que hace aproximadamente diez años adoptó la E10 a nivel nacional, cuando su parque automotor tenía una antigüedad media mayor a la de Guatemala en la actualidad. Según Barrios, la experiencia internacional confirma que no existen incidentes técnicos de gravedad asociados a la transición, tampoco en países con flotas envejecidas.

El parque automotor guatemalteco ya es compatible con etanol

Durante la misma conferencia, el presidente Bernardo Arévalo remarcó que en Guatemala no existe industria nacional de automóviles: todos los vehículos provienen de México, Estados Unidos, Brasil o Europa. Arévalo afirmó que estos automóviles “están hechos para ser vendidos en cualquier lugar del mundo… desde hace décadas están diseñados para funcionar con etanol, porque deben cumplir con los estándares de mercados donde el etanol ya es obligatorio”. Detalló que los automóviles exportados a mercados como Estados Unidos, donde la gasolina con etanol es de uso generalizado, ya están adaptados para este tipo de mezcla, al igual que los procedentes de Brasil y Europa.

Las inquietudes de la ciudadanía sobre posibles daños a motores de motocicletas, cortadoras o embarcaciones recibieron respuesta con garantías técnicas. El Ministerio aseveró que todas las gasolinas, tanto la regular como la súper, cumplirán con los parámetros exigidos para salvaguardar el funcionamiento de los equipos existentes antes y después del 30 de junio.

Según el viceministro, el etanol cumple además funciones sanitarias y ambientales. Actúa como oxigenante y sustituye a aditivos químicos señalados por ser cancerígenos en las gasolinas convencionales. La gasolina E10, por tanto, libera una menor cantidad de agentes perjudiciales para la salud y contribuye a una combustión más limpia, según lo planteado por Barrios durante la conferencia retransmitida por el Ministerio.

foto ilustrativa(ministerio de Economía y Comercio Exterior de Guatemala )

Las autoridades guatemaltecas atribuyen cierta resistencia social y dudas en torno a la E10 a campañas de desinformación. Para revertir la percepción pública, el Ministerio de Energía ha preparado una campaña informativa orientada a desmentir rumores y explicar los beneficios asociados tanto desde la perspectiva técnica como ambiental, según confirmó Barrios al medio oficial.

Experiencia internacional y fundamentación económica del cambio

El modelo de transición implementado por Estados Unidos, Brasil, India y diversos países asiáticos y europeos fue presentado como respaldo técnico y empírico en la conferencia retransmitida por el Ministerio de Energía. El funcionamiento satisfactorio de la gasolina con etanol en esos países se utiliza para justificar la seguridad técnica de la medida en Guatemala.

La política de adoptar la gasolina E10, de acuerdo con la información oficial del Ministerio de Energía, persigue un triple objetivo: amortiguar la volatilidad de los precios del petróleo, mejorar la salud pública por la reducción de agentes nocivos en el aire y proteger el ambiente, mediante una transición energética respaldada por la experiencia de países con contextos técnicos y sociales comparables.