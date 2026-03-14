Guatemala

Impacto frontal: Una cámara grabó cómo un tráiler desató un desastre dejando tres fallecidos en Guatemala

El siniestro ocurrió este sábado en la autopista Palín-Escuintla. Un video viral muestra el momento exacto en que el transporte de carga cruza al carril contrario, embistiendo a otros vehículos. Bomberos utilizaron equipo especial para rescatar a las víctimas de los hierros retorcidos

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El camión involucrado en el
El camión involucrado en el accidente múltiple quedó con la cabina destrozada sobre la autopista Palín-Escuintla (Foto cortesía @vichoguate).

Una colisión múltiple en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla dejó tres personas fallecidas y provocó el cierre total de uno de los principales corredores logísticos de Guatemala. El accidente, registrado la mañana de este sábado 14 de marzo, involucró a cinco vehículos, entre ellos dos tráileres de gran tamaño, dos camiones de carga y un picop, según datos preliminares proporcionados por las autoridades y citados por los medios locales.

La magnitud del impacto quedó evidenciada cuando uno de los tráileres perdió el control al cruzar el arriate central e invadir los carriles contrarios, desencadenando una serie de choques que afectaron a todos los automovilistas presentes en la zona.

Las imágenes y videos tomados por testigos circularon ampliamente en redes sociales, mostrando la fuerza del impacto y el estado en que quedaron los vehículos, convertidos en hierros retorcidos a lo largo de la cinta asfáltica. Uno de los conductores quién resulto con lesiones grabó el momento exacto del impacto.

En los primeros segundos de la grabación, se observa un flujo vehicular normal bajo la luz de la mañana. Sin previo aviso, en el horizonte de la vía que conduce hacia el norte, un tráiler de grandes dimensiones comienza a zigzaguear violentamente.

Labores de rescate y colapso en la ruta CA-9 Sur

La escena que encontraron los equipos de rescate, entre ellos los Bomberos Voluntarios, fue de alta complejidad. Los cuerpos de socorro utilizaron equipo hidráulico para liberar a las víctimas atrapadas entre los restos de los camiones y el picop, mientras las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) coordinaban el resguardo del área y el flujo vehicular en los alrededores.

Tres personas perdieron la vida en el lugar y una más fue trasladada en estado crítico al hospital de la cabecera departamental de Escuintla, de acuerdo con información confirmada por los bomberos.

El accidente provocó un colapso en el tránsito sobre la ruta CA-9 Sur, una de las arterias principales para el transporte de carga entre el Puerto Quetzal y la Ciudad de Guatemala. Las filas de vehículos, principalmente transporte pesado y automovilistas particulares, se extendieron por varios kilómetros, dificultando el acceso y la movilidad tanto hacia el norte como hacia el sur.

Equipos de emergencia trabajaron en
Equipos de emergencia trabajaron en la zona para liberar a las víctimas y restablecer el tránsito (Foto cortesía @vichoguate).

Mientras tanto, equipos de la Provial y del Ministerio Público (MP) se mantuvieron en la zona para realizar las diligencias de rigor, incluyendo el levantamiento de los cuerpos, la inspección técnica y la recolección de evidencias. La remoción de los vehículos y la limpieza de los escombros, entre ellos restos de aceite y combustible derramado, requirió maquinaria especializada y varias horas de trabajo, según reportaron medios locales.

Hipótesis sobre las causas y debate sobre la seguridad vial

Sobre las posibles causas del accidente, los peritajes preliminares no descartan una falla mecánica, posiblemente en el sistema de frenos del tráiler que inició el siniestro, o el exceso de velocidad, factores que suelen presentarse en ese tramo de la autopista. La pendiente del sector y la alta circulación de transporte pesado son elementos que las autoridades investigan para determinar las responsabilidades.

El incidente ocurre en un día de alta afluencia debido al inicio del fin de semana, lo que agravó las complicaciones logísticas y la atención a conductores varados. Las autoridades instaron a quienes permanecían en el área a mantener la calma y a no realizar maniobras peligrosas mientras se normaliza la situación.

Este suceso reabre el debate sobre los controles y la seguridad del transporte pesado en las principales autopistas del país, en especial en tramos con alta incidencia de accidentes.

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