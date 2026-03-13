“No quería morir en California”: El emotivo regreso de la abuelita María Inés a Guatemala tras casi 40 años en EE. UU.

María Inés Fajardo, guatemalteca de 86 años, regresó a la Ciudad de Guatemala tras 40 años en Estados Unidos debido a un operativo especial de repatriación. (Cortesía: Gobierno de Guatemala)

Hay viajes que se miden en kilómetros y otros que se miden en décadas de nostalgia. Para María Inés Fajardo, una guatemalteca de 86 años, el vuelo que aterrizó este 11 de marzo en la Ciudad de Guatemala marcó el fin de una espera de casi 40 décadas y el cumplimiento de una promesa personal: no dejar que su historia terminara lejos de su tierra.

El camino de regreso para “doña Mari” no fue sencillo. Tras la pérdida de su esposo en los Estados Unidos y enfrentarse a las estrictas políticas migratorias vigentes, su deseo de repatriarse se convirtió en una carrera contra el tiempo y la burocracia. Durante mucho tiempo, la falta de una identificación oficial y las negativas iniciales de servicios migratorios mantuvieron su sueño en pausa.

“No me quiero morir aquí. Siempre he soñado con regresarme a mi país”, confesaba María Inés semanas atrás, cuando su caso se hizo público por medio de N+ Univisión 14.

Su caso trascendió a mediados de febrero, cuando se hizo público que la adulta mayor no encontraba forma de regresar a su país de origen, intentando incluso “autodeportarse”.

Aquella incertidumbre terminó gracias a una gestión intensiva donde el factor humano venció al papel. Allan Coronado, Cónsul General de Guatemala en San Francisco, describió el proceso como un “ir y venir de correos y visitas” para obtener finalmente el permiso de viaje necesario.

El Ministerio de Relaciones Exteriores lideró la gestión interinstitucional para facilitar la repatriación humanitaria de adultos mayores en situación vulnerable. (Cortesía: Univision 14)

La intervención estatal

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), tras conocer la crítica situación de la guatemalteca, tomó el caso como una prioridad de protección. Según el comunicado oficial de la Cancillería, la intervención comenzó desde el momento en que se detectó la necesidad del retorno.

“Desde el inicio de las gestiones, la Misión Consular estableció comunicación con las instituciones de gobierno correspondientes y efectuó los trámites necesarios para garantizar que la connacional retornara al país sin ningún inconveniente”, informó la institución.

El adiós a Oakland

La madrugada del miércoles, la abuelita cerraba las maletas en la casa que habitó durante 20 años en Oakland. El sentimiento era agridulce. Al despedirse de Sherry, su vecina y amiga incondicional que la apoyó en los momentos más oscuros.

Pese a ello, María Inés resumió el sentir de muchos migrantes: “Me siento muy feliz, pero también triste gracias por el tiempo que fuimos amigas, cuídate mucho”.

Para Sherry, verla partir fue perder a una compañera, pero ganar la paz de saber que María Inés no cumpliría su temor de fallecer en California, lejos de sus raíces.

Durante el trayecto, la ciudadana contó con la asistencia directa de un funcionario del Consulado General de Guatemala en San Francisco, quien la acompañó en el vuelo para velar por su bienestar físico y emocional. A su llegada, fue recibida por funcionarios del MINEX y por sus familiares, quienes expresaron su profundo agradecimiento.

El reencuentro familiar en la Ciudad de Guatemala marcó el fin de casi 40 años de ausencia para la migrante retornada. (Cortesía: Gobierno de Guatemala)

Un compromiso que trasciende fronteras

A través de un comunicado oficial, el Gobierno de Guatemala reafirmó que acciones como la repatriación de doña María Inés son el reflejo del compromiso del MINEX con la protección de los connacionales.

“Por medio de estas acciones, el MINEX mantiene su compromiso con la protección consular de los guatemaltecos en el exterior”, citó la institución, subrayando que la asistencia humanitaria es un pilar innegociable de su gestión.

Para María Inés Fajardo, el “sueño americano” no terminó con una fortuna económica, sino con el tesoro de volver a casa para abrazar a los suyos. Tras casi medio siglo de ausencia, la abuelita que conmovió a la comunidad de Oakland finalmente descansa bajo el cielo que la vio nacer.