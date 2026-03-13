La demanda judicial y la percepción de impunidad aumentan los retos para el Ministerio Público de Guatemala, en medio del cambio de la jefatura

Logo de Impunity Watch Guatemala

El Ministerio Público de Guatemala enfrenta una etapa decisiva, marcada no solo por la inminente renovación de la fiscalía general, sino también por crecientes exigencias de reformas que permitan restaurar la independencia, la confianza social y la capacidad de resolver una enorme demanda judicial. Los desafíos estructurales incluyen un volumen anual de 380 mil expedientes, la percepción de impunidad selectiva en casos de corrupción y derechos humanos, y denuncias por la criminalización de la protesta social y de los pueblos indígenas. Todo se desarrolla bajo presión pública y demandas de organizaciones civiles, que reclaman respuestas urgentes, de acuerdo con un conversatorio organizado por Impunity Watch en Español con participación de figuras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), líderes indígenas y especialistas en justicia penal.

La sobrecarga del Ministerio Público es uno de los grandes retos actuales. El ingreso de aproximadamente 380 mil casos por año –según Luis Ramírez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)– ha producido desde 1994 un cúmulo imposible de atender individualmente. En comparación internacional, la tasa de efectividad raras veces supera el 20%. En Japón, por ejemplo, la cifra se aproxima al 70%, hecho que lo convierte en una excepción.

Ramírez subrayó que pretender que todos los casos sean investigados a fondo es inviable. La mayoría termina archivada, sin seguimiento. Desde su perspectiva, este escenario ofrece la oportunidad de replantear las prioridades y el funcionamiento interno del Ministerio Público, con énfasis en resultados medibles y no solo en el trámite de denuncias.

Manifestaciones de impunidad y criminalización contra líderes indígenas y sociales

La impunidad selectiva se refleja, según Ramírez, en la desigualdad con que se abordan los llamados “grandes casos”, especialmente los relacionados con corrupción y violaciones de derechos humanos. Entre estos figuran los que fueron responsabilidad de la ya disuelta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que gestionó cerca de 300 expedientes prioritarios, de acuerdo con el especialista.

La inquietud por la criminalización de líderes indígenas y manifestantes cobró protagonismo con la voz de Eduardo Tax, representante de los 48 Cantones de Totonicapán. Tax apuntó que desde las protestas sociales de 2023 persisten las detenciones y cargos graves, incluidos “asociación ilícita” y “terrorismo”, contra dirigentes indígenas. Entre los afectados mencionó al expresidente Luis Pacheco, al extesorero Héctor Chaclán y al exvicepresidente Basilio Pac, quienes permanecen detenidos casi un año sin declaración ante la justicia.

Agentes del Ministerio Público (Cortesía: Ministerio Público)

El representante denunció falta de equidad en la actuación del Ministerio Público, señalando que delitos similares, como los recientes homicidios de policías, reciben respuestas judiciales dispares según la identidad de los implicados. También señaló que la Secretaría de Atención de Pueblos Indígenas del Ministerio Público no ha garantizado en la práctica un acceso igualitario a la justicia para las comunidades.

Condiciones laborales y temor a represalias dentro del Ministerio Público

Dentro de la institución, persiste la política de “confianza” para la relación laboral de los fiscales. Según Ramírez, esta modalidad faculta despidos arbitrarios bajo el régimen de libre remoción y ha llevado a la salida de aproximadamente 200 fiscales que no se alinearon con directrices de gestiones anteriores.

En palabras del experto, esto ha generado un ambiente de “terror fiscal” que afecta a quienes trabajan en derechos humanos y crimen organizado, limitando la iniciativa y el compromiso ético en casos complejos.

Reformas propuestas: diseño de una persecución penal transparente y efectiva

Frente a estos desafíos, los especialistas sostienen que el rescate de la eficacia e independencia del Ministerio Público pasa por una nueva política de persecución penal basada en la transparencia y resultados constatables. Ramírez recordó que, durante su paso por la Unidad de Política Criminal, el Ministerio aumentó en 300% los casos resueltos por salidas alternativas y obtuvo un incremento del 150% en condenas, lo que contribuyó a reducir la tasa de muertes violentas de 47 homicidios por cada 100 mil habitantes a menos de 16 actualmente.

Para alcanzar estos logros, resaltó la importancia de rediseñar el modelo de gestión fiscal y focalizar los esfuerzos en fenómenos criminales prioritarios, mejorando así el uso de recursos y el impacto de la política pública. La reducción de la sobrecarga depende, además, de aplicar criterios selectivos para priorizar casos de acuerdo con la experiencia de otros países latinoamericanos.

Andrea Pochak, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que el recambio de la fiscalía general es necesario, pero insuficiente. Planteó la urgencia de que el ejecutivo y la ciudadanía guatemalteca lideren un pacto para restaurar el mandato original del Ministerio Público y detener la instrumentalización política de la justicia. A su juicio, la continuidad de este fenómeno compromete tanto la seguridad jurídica como los derechos humanos de los sectores más vulnerables.

El espacio impulsado por Impunity Watch en Español dejó en evidencia que solo a través de consensos y el fortalecimiento de la independencia profesional será posible redefinir el papel del Ministerio Público en la democracia.