El gobierno de Guatemala inicia rehabilitación de carreteras en la zona Reina

Fotografías: Agencias de Gobierno

El gobierno de Guatemala inició los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de más de cien kilómetros de carreteras en la zona Reina, abarcando los municipios de Ixcán, Uspantán, Chicamán y Cabón, con el objetivo de integrar comunidades que durante años permanecieron aisladas y fomentar el desarrollo social y económico del área. Esta intervención responde a una demanda histórica de las comunidades y es considerada una prioridad por el presidente Bernardo Arévalo, quien remarcó la urgencia de recuperar el tiempo perdido en materia de infraestructura vial, según informó el Ministerio de Comunicaciones durante el acto protocolar, reportado por los equipos oficiales.

La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda subrayó que la obra representa mucho más que el mejoramiento de un simple tramo vial: constituye la integración de territorios y la respuesta a necesidades reales de las comunidades. Durante su intervención, destacó la potencia productiva de la región y afirmó: “Guatemala tiene en la agricultura uno de los principales pilares de la economía”, por lo que la conectividad resulta vital para transportar bienes y acceder a servicios de salud y educación.

Para este operativo, el Ministerio movilizó a más de cien colaboradores propios, representando simultáneamente a tres zonas viales —la seis, la siete y la catorce— y dos unidades ejecutoras. La titular del Ministerio calificó como un logro sin precedentes la coordinación institucional ampliada conseguida. Los trabajos comenzaron de manera sincrónica en cinco frentes distintos: cuatro sobre la carretera principal y uno adicional en Cabón.

La zona Reina como corredor estratégico y nexo fronterizo

La ministra explicó que la zona Reina constituye un corredor estratégico para Guatemala, ya que conecta en su parte norte con la Franja Transversal del Norte, la frontera con México y con Puerto Barrios; hacia el sur permite la vinculación con Huehuetenango y otra conexión fronteriza. Esta condición geográfica otorga un papel central a la carretera en la economía, en el transporte de productos agrícolas y en el acceso a mercados.

El presidente Bernardo Arévalo enfatizó el sentido de urgencia del proyecto y la determinación de su administración en revertir décadas de postergación: “Ya se perdió mucho tiempo. Tiempo de ustedes, tiempo de sus vidas, tiempo que pudiera haber sido mejor empleado simplemente porque no tenían atención, porque no se les escuchaba, porque no se los tomaba en cuenta. Hoy [...] sí los escuchamos, sí nos importa el Ixcán, Los Copones, Uspantán, Cabón”.

Compromiso político y demandas históricas de las comunidades

Arévalo sostuvo que el éxito de las obras y el futuro progreso dependen de la organización comunitaria y la determinación de los habitantes. Reconoció el esfuerzo de los líderes ancestrales y de los pobladores que, durante años, debieron organizarse y sortear el aislamiento, lo cual dificultó el acceso a oportunidades de desarrollo. Al dirigirse a los presentes, afirmó: “Estas son comunidades trabajadoras, comunidades esforzadas. Aquí la gente se rompe el lomo bajo el sol para poner comida en la mesa de la familia y hacer que la tierra produzca. Y lo único que piden es un poco de apoyo para que haya caminos, puestos de salud y educación”.

Fotografías: ministerio de Comunicaciones, infraestructura y vivienda

En el acto, Arévalo reiteró el compromiso explícito de avanzar más allá del mantenimiento: “Cuando terminemos el mantenimiento, vamos a empezar con el asfalto. Ya no más comunidades olvidadas y marginadas”. El mandatario subrayó que la obra constituye una victoria de las propias comunidades y de sus líderes, quienes lograron que sus necesidades recibieran finalmente una respuesta institucional.

Bernardo Arévalo concluyó: “Queremos un país en donde la diversidad no sea discriminación, en donde la diversidad sea riqueza, sea oportunidad, sea dignidad”. La puesta en marcha de los trabajos se realizó de manera simultánea en distintos puntos, con la presencia de autoridades locales, líderes indígenas y representantes gubernamentales, marcando el inicio de una etapa de transformación en los territorios históricamente postergados del norte guatemalteco.