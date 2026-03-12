Guatemala

El sacerdote Guilherme Peixoto y DJ portugués ofrecerá espectáculo musical en Guatemala

La jornada incluye la grabación de un video dirigido al Santo Padre como símbolo de unidad y aspiración de la juventud local, sumando espacios de reflexión y actividades orientadas a la vivencia espiritual

Guardar
Este jueves el famoso sacerdote Guilherme visita Guatemala y realizará un concierto masivo.

El sacerdote portugués Guilherme Guimarães Peixoto, conocido por su inusual combinación de vocación religiosa y talento musical, realizará la noche de este jueves un concierto en Guatemala. La cita será en la Explanada 5, en el marco de Demos Pulso, como parte de una gira internacional que lo ha posicionado en escenarios emblemáticos y reúne a miles de jóvenes con un mensaje que articula fe, música electrónica y esperanza. Según la Pastoral Juvenil Arquidiocesana, la visita busca consolidar un movimiento juvenil que combina la tradición religiosa con expresiones culturales contemporáneas, y propone un espacio donde la espiritualidad y la celebración se potencian mutuamente.

Entre las particularidades del evento destaca una dinámica donde los asistentes, junto a Peixoto, grabarán un mensaje colectivo en video dirigido al Santo Padre, con la intención de transmitir el deseo de la juventud guatemalteca de recibir su visita y su bendición. Este gesto ha sido definido por la Pastoral Juvenil Arquidiocesana como un acto simbólico de unidad y oración que pretende dar visibilidad internacional a las aspiraciones y la fe de las nuevas generaciones.

Guilherme Peixoto, de la parroquia a los festivales internacionales

El padre Guilherme, como lo llaman sus seguidores, ha ganado notoriedad en los últimos meses por su faceta como DJ, lo que le ha permitido presentarse en clubes destacados de Portugal y en festivales internacionales de música electrónica. La Pastoral Juvenil Arquidiocesana remarcó que su “estilo único” reside en integrar la energía del dancefloor con elementos de música sacra y una narrativa de fe. Su trayectoria incluye fechas en Afterlife de Hï Ibiza, Medusa Festival en España y Zamna Festival en Chile, sumados a escenarios de alto valor simbólico para la Iglesia, como el Cristo Redentor en Río de Janeiro, el Jubilee of Digital Missionaries and Catholic Influencers en Roma, Hope Happening en Bruselas, La Clairière en París, Catholic Youth Day en Rumania, H-Live en México y la Plaza Cibeles en Madrid.

Peixoto inició su incursión musical en circunstancias adversas: cuando enfrentaba dificultades económicas, organizaba fiestas de karaoke para jóvenes con el objetivo de animarlos. Empezó mezclando canciones de Guns N’ Roses y AC/DC, lo que desembocó en su decisión de tomar un curso de DJ y desarrollar una nueva pasión. Según datos de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana, su proyección internacional se consolidó tras animar la Jornada Mundial de la Juventud en 2023, en Lisboa, ante una multitud de 1,5 millones de personas.

Visita y concierto del padre Guilherme a Guatemala donde estrenará una canción dedicada al papa Leon XVI invitándolo a viajar a Guatemala

Un concierto que trasciende el espectáculo musical

Además de la actuación principal de Peixoto, Demos Pulso incorporará espacios dedicados a la comunidad, la motivación y la participación activa de grupos locales. Habrá mensajes inspiradores y actividades diseñadas para fortalecer el componente espiritual y el sentido de pertenencia, con el objetivo de transformar la noche en una verdadera experiencia de encuentro. La Pastoral Juvenil Arquidiocesana subrayó que “Guatemala lo recibe con el corazón abierto” y espera que la presencia del sacerdote DJ se convierta en una bendición para la juventud y la Iglesia local.

Alternativas de encuentro y reconciliación para los jóvenes guatemalteco<b>s</b>

El despliegue en Guatemala incorpora recursos que trascienden lo artístico. Carlos Quiroga, secretario ejecutivo de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana, detalló que el evento ofrece una feria vocacional y una oportunidad inédita para el sacramento de la reconciliación. “Tendremos una parte diseñada para una feria vocacional y una parte donde habrá algunos confesionarios que pueden utilizar”. Los sacerdotes estarán atendiendo “a todos los chicos que deseen tener su sacramento de la reconciliación de cuatro de la tarde a ocho y media de la noche”, añadió Quiroga.

sacerdote Guilherme Peixoto al centro,
sacerdote Guilherme Peixoto al centro, después de oficiar un servicio en Guatemala (Pastoral Juvenil Arquidiocesana en Guatemala)

Además, para facilitar la experiencia, se dispuso un pequeño examen de conciencia accesible a través de un código QR, permitiendo que los asistentes se preparen y vivan el encuentro con el Santísimo Sacramento en un ámbito pensado especialmente para ellos.

La visita de Peixoto se enmarca como un evento excepcional dentro de la pastoral juvenil local, integrando espiritualidad, cultura y participación colectiva en una apuesta por acercar la fe a nuevas generaciones desde lenguajes contemporáneos.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaPastoral Juvenil de GuatemalaBernardo Arévalosacerdote Guilherme Peixoto

Últimas Noticias

El procurador de los Derechos Humanos constata deficiencias en instalaciones de la Policía Nacional Civil en Guatemala

Las revisiones en sedes policiales de la capital permitieron identificar condiciones precarias y carencias de recursos para el personal, lo que llevó a reforzar las recomendaciones de la institución hacia el Ministerio de Gobernación

El procurador de los Derechos

Familia de Juan Orlando Hernández niega vínculo con asesinato de Saíd Lobo y pide al Ministerio Público investigar informe del FBI

La controversia se intensificó debido a la mención de un informe elaborado por el FBI, documento cuya existencia solicitó investigar la familia Hernández por considerarlo clave para el esclarecimiento definitivo del caso, según informó el ex mandatario Porfirio Lobo Sosa

Familia de Juan Orlando Hernández

Las reservas internacionales brutas de Nicaragua alcanzan 9,045.3 millones de USD en febrero de 2026

El saldo de las reservas internacionales de Nicaragua creció en más de 2,700 millones de USD respecto a febrero de 2025, con una cobertura que multiplica por cuatro la base monetaria nacional, según el Banco Central

Las reservas internacionales brutas de

Costa Rica recupera el trono verde: El 98.6% de su electricidad fue renovable en 2025

La nación centroamericana alcanzó un 98.6 % de suministro eléctrico a partir de recursos limpios, lo que representa una recuperación tras dos años de descensos, según cifras oficiales difundidas este miércoles

Costa Rica recupera el trono

Sala Constitucional exige informe al gobierno de Rodrigo Chaves sobre alianza de seguridad entre Costa Rica y Estados Unidos

Un plazo de tres días hábiles fue otorgado para que las autoridades detallen los fundamentos legales, procedimientos previos y argumentos que justifican la adhesión a este acuerdo internacional

Sala Constitucional exige informe al

TECNO

Google y Yahoo!: la rivalidad

Google y Yahoo!: la rivalidad tecnológica que redefinió el entretenimiento digital

Así funcionarán las nuevas cuentas de WhatsApp para menores: administradas por padres y con controles reforzados

Llamadas de números desconocidos: así puedes evitar estafas y robos de datos

Todo lo que debes saber del nuevo “botón de emergencia” que ha aprobado España para blindar las telecomunicaciones durante crisis o catástrofes

Google ahora permite probar juegos gratis en Play Store y te da consejos para perder menos partidas

ENTRETENIMIENTO

Fans de ENHYPEN intentan frenar

Fans de ENHYPEN intentan frenar la salida de Heeseung con una petición que ya supera el millón de firmas

Sam Asghari comparó la situación de Britney Spears con las mujeres iraníes: “Ella también fue oprimida”

Nicole Kidman reveló que el mal aliento de Alexander Skarsgård arruinó sus escenas de besos en “Big Little Lies”

Alerta en los Oscar 2026: aumentan la seguridad tras las advertencias del FBI por un posible “ataque sorpresa” de Irán

Jennifer Lopez se sinceró sobre su divorcio de Ben Affleck: “Tuve que dejarlo todo”

MUNDO

El Reino Unido envió un

El Reino Unido envió un destructor al Mediterráneo oriental y continúa desplegando aviones en Oriente Próximo

Italia denunció un ataque con misil contra una de sus bases militares en el norte de Irak

Israel eliminó al comandante de la Fuerza Radwan de Hezbollah en el sur del Líbano y asegura haber abatido a más de 100 combatientes

El nuevo líder supremo de Irán sigue sin aparecer en público, pero el régimen difundió su primer mensaje

Trump remarcó el objetivo de la ofensiva de EEUU en Medio Oriente: “Impedir que el imperio malvado de Irán posea armas nucleares”