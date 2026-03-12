El sacerdote Guilherme Peixoto y DJ portugués ofrecerá espectáculo musical en Guatemala

Este jueves el famoso sacerdote Guilherme visita Guatemala y realizará un concierto masivo.

El sacerdote portugués Guilherme Guimarães Peixoto, conocido por su inusual combinación de vocación religiosa y talento musical, realizará la noche de este jueves un concierto en Guatemala. La cita será en la Explanada 5, en el marco de Demos Pulso, como parte de una gira internacional que lo ha posicionado en escenarios emblemáticos y reúne a miles de jóvenes con un mensaje que articula fe, música electrónica y esperanza. Según la Pastoral Juvenil Arquidiocesana, la visita busca consolidar un movimiento juvenil que combina la tradición religiosa con expresiones culturales contemporáneas, y propone un espacio donde la espiritualidad y la celebración se potencian mutuamente.

Entre las particularidades del evento destaca una dinámica donde los asistentes, junto a Peixoto, grabarán un mensaje colectivo en video dirigido al Santo Padre, con la intención de transmitir el deseo de la juventud guatemalteca de recibir su visita y su bendición. Este gesto ha sido definido por la Pastoral Juvenil Arquidiocesana como un acto simbólico de unidad y oración que pretende dar visibilidad internacional a las aspiraciones y la fe de las nuevas generaciones.

Guilherme Peixoto, de la parroquia a los festivales internacionales

El padre Guilherme, como lo llaman sus seguidores, ha ganado notoriedad en los últimos meses por su faceta como DJ, lo que le ha permitido presentarse en clubes destacados de Portugal y en festivales internacionales de música electrónica. La Pastoral Juvenil Arquidiocesana remarcó que su “estilo único” reside en integrar la energía del dancefloor con elementos de música sacra y una narrativa de fe. Su trayectoria incluye fechas en Afterlife de Hï Ibiza, Medusa Festival en España y Zamna Festival en Chile, sumados a escenarios de alto valor simbólico para la Iglesia, como el Cristo Redentor en Río de Janeiro, el Jubilee of Digital Missionaries and Catholic Influencers en Roma, Hope Happening en Bruselas, La Clairière en París, Catholic Youth Day en Rumania, H-Live en México y la Plaza Cibeles en Madrid.

Peixoto inició su incursión musical en circunstancias adversas: cuando enfrentaba dificultades económicas, organizaba fiestas de karaoke para jóvenes con el objetivo de animarlos. Empezó mezclando canciones de Guns N’ Roses y AC/DC, lo que desembocó en su decisión de tomar un curso de DJ y desarrollar una nueva pasión. Según datos de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana, su proyección internacional se consolidó tras animar la Jornada Mundial de la Juventud en 2023, en Lisboa, ante una multitud de 1,5 millones de personas.

Visita y concierto del padre Guilherme a Guatemala donde estrenará una canción dedicada al papa Leon XVI invitándolo a viajar a Guatemala

Un concierto que trasciende el espectáculo musical

Además de la actuación principal de Peixoto, Demos Pulso incorporará espacios dedicados a la comunidad, la motivación y la participación activa de grupos locales. Habrá mensajes inspiradores y actividades diseñadas para fortalecer el componente espiritual y el sentido de pertenencia, con el objetivo de transformar la noche en una verdadera experiencia de encuentro. La Pastoral Juvenil Arquidiocesana subrayó que “Guatemala lo recibe con el corazón abierto” y espera que la presencia del sacerdote DJ se convierta en una bendición para la juventud y la Iglesia local.

Alternativas de encuentro y reconciliación para los jóvenes guatemalteco<b>s</b>

El despliegue en Guatemala incorpora recursos que trascienden lo artístico. Carlos Quiroga, secretario ejecutivo de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana, detalló que el evento ofrece una feria vocacional y una oportunidad inédita para el sacramento de la reconciliación. “Tendremos una parte diseñada para una feria vocacional y una parte donde habrá algunos confesionarios que pueden utilizar”. Los sacerdotes estarán atendiendo “a todos los chicos que deseen tener su sacramento de la reconciliación de cuatro de la tarde a ocho y media de la noche”, añadió Quiroga.

sacerdote Guilherme Peixoto al centro, después de oficiar un servicio en Guatemala (Pastoral Juvenil Arquidiocesana en Guatemala)

Además, para facilitar la experiencia, se dispuso un pequeño examen de conciencia accesible a través de un código QR, permitiendo que los asistentes se preparen y vivan el encuentro con el Santísimo Sacramento en un ámbito pensado especialmente para ellos.

La visita de Peixoto se enmarca como un evento excepcional dentro de la pastoral juvenil local, integrando espiritualidad, cultura y participación colectiva en una apuesta por acercar la fe a nuevas generaciones desde lenguajes contemporáneos.