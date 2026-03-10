El presidente Arévalo sostiene reunión con delegación comercial de Estados Unidos

Cuatro funcionarios sonríen mientras participan en una productiva reunión diplomática en un entorno formal, con las banderas de Guatemala y Estados Unidos visibles sobre una mesa auxiliar. (Embajada de Estados Unidos en Guatemala)

El presidente Bernardo Arévalo de León recibió en el Palacio Nacional de la Cultura a Luke Lindberg, subsecretario del U.S. Department of Agriculture, y a John Barrett, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, para discutir oportunidades de ampliar el comercio bilateral bajo esquemas de reciprocidad que favorezcan tanto a productores como a empresas de ambos países.

Como parte de la misión, la visita de la delegación estadounidense tuvo el objetivo de avanzar en la apertura de mercados y en la eliminación de barreras no arancelarias a los productos agrícolas de Estados Unidos, según informó la Embajada.

Durante el encuentro, Lindberg y Barrett conversaron con los ministros guatemaltecos de Economía, Salud, Agricultura y Energía y Minas, abordando el fortalecimiento de la relación económica entre los dos países y explorando nuevas oportunidades comerciales, principalmente en el sector agrícola.

La Embajada resaltó que el diálogo se enfocó en el impulso de acuerdos de comercio recíproco y en identificar mecanismos que generen beneficios económicos para ambos mercados.

Las relaciones diplomáticas de Guatemala y Estados Unidos se sostienen en marcos de respeto y cooperación

La cita se realizó, momentos después en que, el presidente Arévalo afirmaba que la cooperación estratégica entre Guatemala y Estados Unidos mantiene su solidez, según el presidente Bernardo Arévalo de León, quien destacó el funcionamiento normal de los canales diplomáticos y comerciales a pesar de episodios recientes de tensión internacional.

Las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, según Arévalo, permanecen ancladas en un marco de respeto mutuo y cooperación sostenida, incluso después de que el presidente y diputados oficialistas denunciaran la presunta intervención estadounidense en la elección de magistrados en el Congreso. Tras una serie de reuniones con el Departamento de Estado de Estados Unidos, los gobiernos reiteraron su voluntad de “preservar y consolidar un marco de trabajo conjunto sostenido a lo largo de los últimos años”, en palabras del jefe de Estado.

En materia de infraestructura estratégica, Guatemala avanza en proyectos conjuntos con el Cuerpo de Ingenieros estadounidense, enfocados en el desarrollo de puertos, ferrocarriles y carreteras. El mandatario subrayó que la cooperación no se limita al ámbito comercial, sino que incluye estos sectores clave para el crecimiento nacional.

El presidente destacó la política exterior guatemalteca respecto a China y Taiwán, enfatizando que el país mantiene relaciones diplomáticas únicamente con Taiwán. Guatemala se mantiene como uno de los pocos países en América que sostiene esta posición, sin que ello implique un obstáculo para el desarrollo de la agenda bilateral con Washington.

Seguridad regional y participación internacional

En el área de defensa, representantes guatemaltecos han intervenido en conferencias ministeriales internacionales orientadas a la seguridad regional. Esta presencia activa, precisó Arévalo, evidencia la voluntad del país de colaborar en instancias multilaterales orientadas a combatir desafíos comunes, como el crimen organizado y los flujos migratorios irregulares.

El presidente concluyó que la prioridad para ambas administraciones consiste en mantener canales de comunicación abiertos para evitar malentendidos y garantizar la continuidad de los logros alcanzados en las diferentes áreas de la cooperación bilateral.