Guatemala

El presidente Arévalo sostiene reunión con delegación comercial de Estados Unidos

El equipo estadounidense, encabezado por Luke Lindberg y John Barrett, conversó con representantes del gabinete nacional para evaluar alternativas que faciliten las exportaciones y mejoren el acceso a mercados entre ambos países

Guardar
Cuatro funcionarios sonríen mientras participan
Cuatro funcionarios sonríen mientras participan en una productiva reunión diplomática en un entorno formal, con las banderas de Guatemala y Estados Unidos visibles sobre una mesa auxiliar. (Embajada de Estados Unidos en Guatemala)

El presidente Bernardo Arévalo de León recibió en el Palacio Nacional de la Cultura a Luke Lindberg, subsecretario del U.S. Department of Agriculture, y a John Barrett, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, para discutir oportunidades de ampliar el comercio bilateral bajo esquemas de reciprocidad que favorezcan tanto a productores como a empresas de ambos países.

Como parte de la misión, la visita de la delegación estadounidense tuvo el objetivo de avanzar en la apertura de mercados y en la eliminación de barreras no arancelarias a los productos agrícolas de Estados Unidos, según informó la Embajada.

Durante el encuentro, Lindberg y Barrett conversaron con los ministros guatemaltecos de Economía, Salud, Agricultura y Energía y Minas, abordando el fortalecimiento de la relación económica entre los dos países y explorando nuevas oportunidades comerciales, principalmente en el sector agrícola.

La Embajada resaltó que el diálogo se enfocó en el impulso de acuerdos de comercio recíproco y en identificar mecanismos que generen beneficios económicos para ambos mercados.

La visita de la
La visita de la delegación estadounidense tuvo el objetivo de avanzar en la apertura de mercados y en la eliminación de barreras no arancelarias. (Embajada de Estados Unidos en Guatemala)

Las relaciones diplomáticas de Guatemala y Estados Unidos se sostienen en marcos de respeto y cooperación

La cita se realizó, momentos después en que, el presidente Arévalo afirmaba que la cooperación estratégica entre Guatemala y Estados Unidos mantiene su solidez, según el presidente Bernardo Arévalo de León, quien destacó el funcionamiento normal de los canales diplomáticos y comerciales a pesar de episodios recientes de tensión internacional.

Las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, según Arévalo, permanecen ancladas en un marco de respeto mutuo y cooperación sostenida, incluso después de que el presidente y diputados oficialistas denunciaran la presunta intervención estadounidense en la elección de magistrados en el Congreso. Tras una serie de reuniones con el Departamento de Estado de Estados Unidos, los gobiernos reiteraron su voluntad de “preservar y consolidar un marco de trabajo conjunto sostenido a lo largo de los últimos años”, en palabras del jefe de Estado.

En materia de infraestructura estratégica, Guatemala avanza en proyectos conjuntos con el Cuerpo de Ingenieros estadounidense, enfocados en el desarrollo de puertos, ferrocarriles y carreteras. El mandatario subrayó que la cooperación no se limita al ámbito comercial, sino que incluye estos sectores clave para el crecimiento nacional.

El presidente destacó la política exterior guatemalteca respecto a China y Taiwán, enfatizando que el país mantiene relaciones diplomáticas únicamente con Taiwán. Guatemala se mantiene como uno de los pocos países en América que sostiene esta posición, sin que ello implique un obstáculo para el desarrollo de la agenda bilateral con Washington.

Las relaciones diplomáticas con Estados
Las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, según Arévalo, permanecen ancladas en un marco de respeto mutuo y cooperación sostenida. (Embajada de Estados Unidos en Guatemala)

Seguridad regional y participación internacional

En el área de defensa, representantes guatemaltecos han intervenido en conferencias ministeriales internacionales orientadas a la seguridad regional. Esta presencia activa, precisó Arévalo, evidencia la voluntad del país de colaborar en instancias multilaterales orientadas a combatir desafíos comunes, como el crimen organizado y los flujos migratorios irregulares.

El presidente concluyó que la prioridad para ambas administraciones consiste en mantener canales de comunicación abiertos para evitar malentendidos y garantizar la continuidad de los logros alcanzados en las diferentes áreas de la cooperación bilateral.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaEstados UnidosUS Embassy GuatemalaBernardo Arévalo

Últimas Noticias

El acceso de las mujeres dominicanas al crédito bancario crece un 281 % en la última década, según la Asociación de Bancos Múltiples

El monto total de financiamiento otorgado a mujeres alcanzó los 378.968 millones de pesos al cierre de 2025, mostrando una expansión significativa en comparación con los niveles registrados en el año 2014

El acceso de las mujeres

Nuevo golpe al narcotráfico en Costa Rica: decomisan casi una tonelada de cocaína en un camión dentro del principal puerto del Caribe

Dos personas fueron detenidas, incluido un oficial de la Fuerza Pública, tras el hallazgo de la droga en la cabina de un vehículo que ingresaba a la Terminal de Contenedores de Moín, en la provincia de Limón

Nuevo golpe al narcotráfico en

Tragedia en la diáspora: Padre e hijo salvadoreños mueren en presunto asesinato-suicidio en EE.UU.

El fatal incidente ocurrió en una vivienda de Sterling, Virginia, donde José Francisco Guerra Cáceres, de 51 años, fue presuntamente asesinado por su hijo de 26, quien luego se quitó la vida

Tragedia en la diáspora: Padre

Autoridades panameñas autorizan nuevamente la venta de fármacos del fabricante peruano Medifarma

La suspensión había sido ordenada en marzo de 2025 luego de irregularidades en la producción de suero fisiológico detectadas por autoridades sanitarias de Perú.

Autoridades panameñas autorizan nuevamente la

El presidente Arévalo anuncia final del proceso de renovación en la Corte de Constitucionalidad

La inminente designación por parte del Ejecutivo marcará la última etapa para conformar el principal tribunal constitucional en un contexto de alta expectativa social por transformaciones en la justicia guatemalteca, según lo manifestado oficialmente

El presidente Arévalo anuncia final

TECNO

Calibrar mal su temperatura, dejar

Calibrar mal su temperatura, dejar la puerta abierta y más errores que aumentan el consumo del refrigerador

Cómo quitar Meta AI de WhatsApp y por qué hay usuarios que buscan desactivarlo

Así puedes vaciar la papelera de WhatsApp y recuperar espacio en el celular

Steam lanza un juego gratis: cómo reclamarlo y quedártelo para siempre antes de que termine la promoción

Adiós a Magis TV y XUPER TV: estas aplicaciones no tienen virus y algunas ofrecen películas gratis

ENTRETENIMIENTO

“Esto es el infierno”: Harvey

“Esto es el infierno”: Harvey Weinstein comparte su día a día en la cárcel de Rikers Island

Joshua Jackson habló por primera vez de la muerte de James Van Der Beek, su co-estrella en “Dawson’s Creek”

Jacob Elordi sorprendió con un gesto especial a una fan en pleno vuelo y el video se hizo viral

El minimalismo de los 90 retorna por la figura de Bessette-Kennedy y conquista nuevas generaciones

El retiro de Harry Styles y la búsqueda de autenticidad: lo que esconde su nueva etapa lejos de la fama

MUNDO

Inteligencia artificial y desinformación: el

Inteligencia artificial y desinformación: el desafío de verificar imágenes en conflictos como el de Irán, Israel y Estados Unidos

Un ataque con drones iraníes obligó a detener la mayor refinería de Emiratos Árabes Unidos

British Airways canceló todos sus vuelos a Abu Dhabi “hasta más adelante en el año” por la guerra en Medio Oriente

El club que escapó de la guerra en Sudán, recaló en la liga de otro país y se coronó campeón

Israel estima que cerca de la mitad de los misiles lanzados por Irán estaban equipados con bombas de racimo