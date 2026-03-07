Guatemala

El proceso de selección de magistrados titulares y suplentes del TSE culminaría la próxima semana

La elección de autoridades encargadas de conducir los próximos procesos electorales avanza con entrevistas a aspirantes que han enfatizado la importancia de innovar y afrontar retos operativos dentro de los límites actuales del cronograma electoral

Diputados en el Hemiciclo Legislativo
Diputados en el Hemiciclo Legislativo

La elección de los próximos magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala para el periodo 2026-2032 avanza hacia un desenlace crucial, en un contexto donde la transparencia electoral y la modernización institucional figuran en el centro del debate nacional. Esta etapa decisiva se produce mientras el Congreso prevé concretar la designación de los diez magistrados —cinco titulares y cinco suplentes— la próxima semana, un hecho que podría marcar el rumbo de la organización electoral en los próximos seis años.

Este proceso enfrenta un momento de alta tensión en el Congreso de Guatemala, con expectativas de intensas negociaciones políticas orientadas a superar una reciente ronda de votaciones infructuosas y bajo el escrutinio internacional por presuntas irregularidades en los listados de candidatos. Así lo expresó Orlando Blanco, diputado de la bancada VOS y primer secretario de la junta directiva, en declaraciones recogidas en La Red, quien anticipa que la próxima semana será decisiva para definir la integración del máximo órgano electoral del país.

Negociaciones y resistencias internas en el Congreso

De cara a la próxima semana, Orlando Blanco anticipó un clima político marcado por el dolor de las derrotas parciales y la necesidad de recomponer alianzas. “Se van a tener que lamer las heridas, los rasguños algunos, y tragarse los insultos, tragarse los sapos durante esta negociación para llegar a algún acuerdo”, afirmó el diputado. Según sus palabras, los actores políticos deberán superar agravios recientes para lograr consensos en torno a la conformación del Tribunal Supremo Electoral.

El diputado también advirtió que el proceso no estará exento de intentos de manipulación. En sus palabras, “seguramente entrarán algunos pícaros al Congreso que querrán hacer aparentar o entender que lo que sucedió ayer también es válido y que la propiedad de seguir usando esos listados contaminados que puso el Estado”. Este señalamiento evidencia la persistencia de disputas internas por el control del proceso y la influencia de sectores que buscan validar listados objetados por la opinión internacional.

De acuerdo con la información que gira alrededor de este proceso, el lunes la Instancia de Jefes de Bloque podría aprobar incluir la elección de los diez magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que a partir de asumir tendrá la dirección del proceso electoral 2027.

Evalúan perfiles y realizan entrevistas

La instancia de jefes de bloque junto a integrantes de la Comisión de Asuntos Electoral del Congreso de la República, realizaron entrevistas a los aspirantes incluidos en la nómina elaborada por la Comisión de Postulación que dirigió el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Mazariegos.

Durante las entrevistas iniciales, uno de los datos más destacados corresponde a la intervención de Giovanni Francisco Soto Santos, aspirante a magistrado, quien centró su plan en la modernización tecnológica y el fortalecimiento de la educación cívica en Guatemala. Soto Santos propuso que la capacitación no solo se dirija a los miembros del padrón electoral, sino que integre a los jóvenes al borde de obtener su Documento Personal de Identificación. Ante la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, Soto Santos declaró: “Tengo la firme convicción de que, con capacitación constante a los miembros del elector, al ciudadano, con una capacitación primaria a los jóvenes que están a punto de sacar su DPI y poderse empadronar, e indicarles cuál es la responsabilidad en cuanto a sus derechos civiles y políticos a la hora de emitir su voto”.

La nueva magistratura del TSE que será electa por el Congreso de la República de Guatemala tendrá a su cargo la celebración de las elecciones generales del 2027 y 2031.

