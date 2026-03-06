La presencia confirmada de jaguares y pumas revitaliza la Reserva de Sierra de las Minas en Guatemala

Increíble video captado por una cámara trampa en la Sierra de las Minas, que muestra a un puma en un momento de tranquilidad en su hábitat. Este registro es parte del 'Proyecto Protección de los Hábitats del Jaguar en Guatemala'.

La reciente documentación visual de pumas y jaguares mediante cámaras trampa en la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas ha confirmado la vitalidad y riqueza biológica que aún persiste en el bosque nuboso más grande de Centroamérica, fundamental para la conservación de especies emblemáticas y la investigación científica en Guatemala. De acuerdo con la información dada a conocer por Defensores de la Naturaleza, la identificación de estos grandes felinos en múltiples sectores de la reserva, incluidas zonas de Alta y Baja Verapaz, Izabal, Zacapa y El Progreso, demuestra la efectividad del monitoreo participativo y representa una oportunidad única para asegurar la protección de sus hábitats y promover su reproducción.

Registros excepcionales de jaguares y pumas respaldan la diversidad de Sierra de las Minas

En los meses recientes, las cámaras trampa instaladas gracias al proyecto Protección de los hábitats del jaguar en Guatemala —apoyado financieramente por la oficina regional de WWF Mesoamérica— han captado imágenes inéditas. Entre los hallazgos más sobresalientes, destaca el registro de un jaguar macho y una hembra, una confirmación significativa que sugiere la existencia de parejas reproductivas activas en el área, según Defensores de la Naturaleza. Además, las cámaras han recogido imágenes de diversos pumas recorriendo diferentes rutas del bosque, un dato que extiende el rango de distribución que muchos atribuían exclusivamente a la selva petenera.

La existencia comprobada de estas especies fue precedida durante años por relatos locales: huellas en caminos, avistamientos por parte de habitantes y testimonios de quienes han transitado la montaña desde hace décadas. La experiencia de guías y guardarecursos como Óscar Hernández, conocedor de la Sierra desde la infancia, resultó esencial para situar estratégicamente los dispositivos de monitoreo, según la organización.

Una cámara trampa, instalada como parte del Proyecto Protección de los Hábitats del Jaguar, captura el momento exacto en que un curioso puma se acerca para investigar el lente en la Sierra de las Minas, Guatemala.

El monitoreo científico revela datos sin precedentes sobre los felinos de altura

Una cifra resalta en los resultados obtenidos: uno de los jaguares identificados fue registrado a 2.700 metros sobre el nivel del mar, uno de los registros altitudinales más elevados conocidos para la especie a lo largo de toda su distribución continental. Este hallazgo proporciona información valiosa sobre la adaptabilidad de los jaguares y abre nuevas líneas de investigación sobre su comportamiento y ecología, según el reporte difundido por Defensores de la Naturaleza y WWF.

El material visual compartido demuestra la vida secreta de estos animales y permite escuchar incluso el silencio del bosque y el sonido de las pisadas del jaguar desplazándose sin advertir la presencia de la cámara, aportando pruebas directas de su actividad y desplazamiento en la zona.

Cooperación y ciencia ciudadana: claves para proteger la fauna de la Sierra de las Minas

La labor conjunta de científicos, organizaciones ambientalistas y comunidades locales refleja una estrategia de conservación basada en la integración de conocimiento tradicional y monitoreo tecnológico. Bajo la coordinación de Luis Trujillo Sosa y el equipo de Defensores de la Naturaleza, el uso de cámaras trampa en senderos y pasos clave aseguró la detección precisa de la fauna silvestre en puntos estratégicos del paisaje.

Miembros de infantería y personal civil colaboran durante una operación en el corazón de una antigua selva, mostrando el esfuerzo conjunto en terrenos desafiantes. (Defensores de la Naturaleza)

El proyecto Protección de los hábitats del jaguar en Guatemala, llevado adelante por WWF y sus aliados, no solo aporta financiamiento y tecnología, sino que promueve la participación directa de las comunidades que habitan y cuidan la Sierra. La presencia reiterada de pumas y jaguares —ahora respaldada por pruebas irrebatibles— recalca la urgencia de conservar estos ecosistemas para garantizar la viabilidad de las poblaciones de grandes felinos y la integridad del bosque nuboso de Centroamérica.