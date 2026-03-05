Las requisas focalizadas desmantelan centros de llamadas y privilegios en penales guatemaltecos

El Gobierno de Guatemala ha intensificado las requisas focalizadas en los centros penitenciarios con el objetivo de desarticular las llamadas “cantinas” y “call centers” criminales que operan desde el interior de las prisiones.

Según el ministro de Gobernación Marco Villeda, estas operaciones han permitido decomisar celulares, neutralizar routers Wi-Fi e incautar diversas armas, lo que ha repercutido en una reducción del 33% en las extorsiones y casi el 50% en los homicidios durante el periodo de estado de prevención implementado desde el 1 de enero.

Esta estrategia busca frenar que las cárceles sigan funcionando como centros de mando para el crimen organizado, según declaró el ministro.

Operativos por módulos y demora en cubrir todo el sistema penitenciario

La magnitud y la estructura de las cárceles, como la de Pavón, que cuenta con 24 módulos, hacen inviable una requisa general simultánea. Por ello, los operativos se realizan módulo por módulo, lo que explica por qué tras cada operativo siguen encontrándose objetos ilegales: “No hemos terminado de requisar los veinticuatro módulos, pero en ese camino vamos”, afirmó el ministro de Gobernación.

Esta metodología contribuye a la percepción de que los objetos prohibidos vuelven a las cárceles, cuando en realidad se trata de nuevas áreas aún no inspeccionadas.

Destacó además que algunas cárceles, como la de Cantel, no habían sido objeto de requisas exhaustivas en casi seis años, una situación que comenzó a revertirse con la actual administración del presidente Bernardo Arévalo.

El protocolo de ingreso de encomiendas también se ha reformulado para limitar el acceso de elementos ilícitos facilitando el rastreo interno y la trazabilidad de mercancía que ingresa a cada centro penal.

Estrategia integral para recuperar el control penitenciario y su impacto en la seguridad nacional

El ministro afirmó que la política de no negociación con el crimen y la eliminación de privilegios para internos tiene como meta concreta retomar el control efectivo de las cárceles para frenar su transformación en nodos logísticos para el secuestro, la extorsión y el homicidio.

Las acciones durante el estado de prevención han sido determinantes: “No he dicho en ningún momento que los homicidios han desaparecido o que las extorsiones han desaparecido por completo, pero sí, según nuestros controles, ha habido una reducción significativa de las extorsiones hasta en un treinta y tres por ciento, y ha habido una reducción de los homicidios en casi un cincuenta por ciento, a partir del primero de enero al día de hoy”, detalló el titular de la cartera.

Reducción de homicidios y extorsiones gracias a los allanamientos penitenciarios

En la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón, ubicada en Fraijanes, se desarrollaron esta semana operativos nocturnos que permitieron la incautación de armas, dispositivos electrónicos, drogas y bebidas alcohólicas dentro del penal.

De acuerdo con los reportes actualizados, la requisa dejó el decomiso de más de 400 teléfonos celulares, 18 routers, 19 radiotransmisores portátiles, 14 bombillas con cámaras integradas, 50 televisores, 25 bocinas musicales, 5 pesas digitales y tres memorias USB. Además, se hallaron 33latas de cerveza, 13 botellas de licor, dos pistolas, 60 municiones y dos tolvas, además de marihuana, cocaína y crack.

El Ejército de Guatemala realiza una requisa focalizada en la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón para reforzar la seguridad penitenciaria. (Cortesía: Ejercito de Guatemala)

Durante la noche del lunes 2 de marzo, especialmente en el sector 4A, el Sistema Penitenciario informó sobre la localización de 35 teléfonos y 111 tarjetas SIM, así como dos routers y una tolva cargada con municiones. La Policía Nacional Civil ha proporcionado apoyo permanente en la operación, que sigue enmarcha dentro del centro carcelario.

El ministro explicó que los reclusos han adaptado su operativa tecnológica: “Ahora ya los reos no utilizan la frecuencia normal de las telefónicas, sino que tienen routers al interno de las prisiones, donde ellos mismos generan su propia señal y hacen llamadas a través de las plataformas”.

Los bloqueadores de señal tradicionales han dejado de ser eficaces, obligando a las autoridades a incautar y neutralizar equipos de conectividad digital usados para coordinar delitos en el exterior.

La aplicación de requisas recurrentes y el control más estricto en el ingreso de paquetes ha facilitado el desmantelamiento de privilegios indebidos, como cantinas informales dentro de los recintos, y ha reducido el flujo de objetos prohibidos que solían ingresar con regularidad a las cárceles.