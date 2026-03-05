Guatemala

Las requisas focalizadas desmantelan centros de llamadas y privilegios en penales guatemaltecos

La acción sostenida de las fuerzas de seguridad ha permitido frenar el envío de objetos prohibidos a las cárceles, dificultando la coordinación de extorsiones y asegurando mayor trazabilidad de bienes ingresados

Guardar

El Gobierno de Guatemala ha intensificado las requisas focalizadas en los centros penitenciarios con el objetivo de desarticular las llamadas “cantinas” y “call centers” criminales que operan desde el interior de las prisiones.

Según el ministro de Gobernación Marco Villeda, estas operaciones han permitido decomisar celulares, neutralizar routers Wi-Fi e incautar diversas armas, lo que ha repercutido en una reducción del 33% en las extorsiones y casi el 50% en los homicidios durante el periodo de estado de prevención implementado desde el 1 de enero.

Esta estrategia busca frenar que las cárceles sigan funcionando como centros de mando para el crimen organizado, según declaró el ministro.

Operativos por módulos y demora en cubrir todo el sistema penitenciario

La magnitud y la estructura de las cárceles, como la de Pavón, que cuenta con 24 módulos, hacen inviable una requisa general simultánea. Por ello, los operativos se realizan módulo por módulo, lo que explica por qué tras cada operativo siguen encontrándose objetos ilegales: “No hemos terminado de requisar los veinticuatro módulos, pero en ese camino vamos”, afirmó el ministro de Gobernación.

Esta metodología contribuye a la percepción de que los objetos prohibidos vuelven a las cárceles, cuando en realidad se trata de nuevas áreas aún no inspeccionadas.

Destacó además que algunas cárceles, como la de Cantel, no habían sido objeto de requisas exhaustivas en casi seis años, una situación que comenzó a revertirse con la actual administración del presidente Bernardo Arévalo.

El protocolo de ingreso de encomiendas también se ha reformulado para limitar el acceso de elementos ilícitos facilitando el rastreo interno y la trazabilidad de mercancía que ingresa a cada centro penal.

Estrategia integral para recuperar el control penitenciario y su impacto en la seguridad nacional

El ministro afirmó que la política de no negociación con el crimen y la eliminación de privilegios para internos tiene como meta concreta retomar el control efectivo de las cárceles para frenar su transformación en nodos logísticos para el secuestro, la extorsión y el homicidio.

Las acciones durante el estado de prevención han sido determinantes: “No he dicho en ningún momento que los homicidios han desaparecido o que las extorsiones han desaparecido por completo, pero sí, según nuestros controles, ha habido una reducción significativa de las extorsiones hasta en un treinta y tres por ciento, y ha habido una reducción de los homicidios en casi un cincuenta por ciento, a partir del primero de enero al día de hoy”, detalló el titular de la cartera.

Reducción de homicidios y extorsiones gracias a los allanamientos penitenciarios

En la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón, ubicada en Fraijanes, se desarrollaron esta semana operativos nocturnos que permitieron la incautación de armas, dispositivos electrónicos, drogas y bebidas alcohólicas dentro del penal.

De acuerdo con los reportes actualizados, la requisa dejó el decomiso de más de 400 teléfonos celulares, 18 routers, 19 radiotransmisores portátiles, 14 bombillas con cámaras integradas, 50 televisores, 25 bocinas musicales, 5 pesas digitales y tres memorias USB. Además, se hallaron 33latas de cerveza, 13 botellas de licor, dos pistolas, 60 municiones y dos tolvas, además de marihuana, cocaína y crack.

El Ejército de Guatemala realiza
El Ejército de Guatemala realiza una requisa focalizada en la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón para reforzar la seguridad penitenciaria. (Cortesía: Ejercito de Guatemala)

Durante la noche del lunes 2 de marzo, especialmente en el sector 4A, el Sistema Penitenciario informó sobre la localización de 35 teléfonos y 111 tarjetas SIM, así como dos routers y una tolva cargada con municiones. La Policía Nacional Civil ha proporcionado apoyo permanente en la operación, que sigue enmarcha dentro del centro carcelario.

El ministro explicó que los reclusos han adaptado su operativa tecnológica: “Ahora ya los reos no utilizan la frecuencia normal de las telefónicas, sino que tienen routers al interno de las prisiones, donde ellos mismos generan su propia señal y hacen llamadas a través de las plataformas”.

Los bloqueadores de señal tradicionales han dejado de ser eficaces, obligando a las autoridades a incautar y neutralizar equipos de conectividad digital usados para coordinar delitos en el exterior.

La aplicación de requisas recurrentes y el control más estricto en el ingreso de paquetes ha facilitado el desmantelamiento de privilegios indebidos, como cantinas informales dentro de los recintos, y ha reducido el flujo de objetos prohibidos que solían ingresar con regularidad a las cárceles.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloPNCdeGuatemalaEjércitoGTministerio de la Defensa Nacionalministerio de Gobernaciónrequisas focalizadasestado de prevención

Últimas Noticias

Operación internacional de Interpol permite el rescate de 65 menores víctimas de explotación en Centroamérica

Un despliegue coordinado entre Interpol y cuerpos policiales regionales ha posibilitado la liberación de decenas de niños y niñas en una acción que abordó redes dedicadas al abuso sexual en diversos países latinoamericanos

Operación internacional de Interpol permite

Poderío cuscatleco: Selecta Femenina golea a Perú en suelo andino

Las jugadoras mostraron dominio de principio a fin, permitiendo contener el ataque local y cerrar el encuentro con una diferencia notable en el marcador, impulsando la confianza de cara al próximo partido oficial

Poderío cuscatleco: Selecta Femenina golea

El Salvador: Condenan a dos mujeres por desviar más de USD 159,000 destinados a escuela pública

El tribunal impuso sentencia a dos mujeres luego de que la investigación fiscal evidenció el desvío sistemático de fondos públicos destinados al funcionamiento escolar

El Salvador: Condenan a dos

CIDH declara responsable a Honduras por violar derechos de comunidad garífuna de Cayos Cochinos

La Corte ordena además la participación activa de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos en la gestión del área protegida, reconociendo su papel histórico como custodios del archipiélago.

CIDH declara responsable a Honduras

República Dominicana busca convertirse en centro regional de articulación contra el crimen transnacional

La administración de Luis Abinader coloca la ciencia y la innovación en el centro de la reforma policial, buscando que la justicia se fundamente en pruebas y que la colaboración internacional fortalezca el sistema legal dominicano

República Dominicana busca convertirse en

TECNO

Google añadirá etiquetas rojas para

Google añadirá etiquetas rojas para advertir qué aplicaciones consumen demasiada batería

Shooter de acción y roguelike gratis: Epic Games regala un nuevo videojuego hasta el 31 de marzo

Códigos de Free Fire para canjear hoy 5 de marzo de 2026

HONOR inicia nueva historia de los celulares en el mundo con el “Robot Phone”: se robó el show en el MWC 2026

GPT-5.3 Instant: qué trae el nuevo modelo de IA que impulsa a ChatGPT

ENTRETENIMIENTO

Así fue la vida amorosa

Así fue la vida amorosa de Emma Watson: el historial de parejas de la actriz

¿Las hijas de Nicole Kidman seguirán sus pasos en Hollywood? Esto dijo la actriz

Scarpetta: Médico forense apuesta por Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis para revolucionar el género policial en streaming

Christian Bale habla por primera vez sobre su sucesor en ‘American Psycho’: “Quien quiera intentarlo es muy valiente”

Harry Styles elogió a Rosalía por su autenticidad «LUX» y emocionó a los fans: “Es obvio que está hecho desde su esencia”

MUNDO

El momento en el que

El momento en el que un avión intenta aterrizar en Israel mientras suenan las alarmas por un ataque de Irán

Israel ordenó la evacuación urgente de Dahiyeh, bastión de Hezbollah en el sur de Beirut: “Salven sus vidas”

Israel desplegó fuerzas en el Monte Dov y renovó la orden de evacuación en el sur del Líbano

Drones iraníes atacaron un aeropuerto y una escuela en el enclave azerbaiyano de Najicheván

China redujo a un rango del 4,5% al 5% su meta de crecimiento para 2026, la más baja desde 1991