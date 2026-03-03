Los equipos de emergencia logran estabilizar incendio en la zona industrial de Amatitlán, Guatemala

Según información de los Bomberos Municipales, hasta las 6:30 de la mañana, las brigadas han conseguido un control del 40% del siniestro y han logrado extinguir el 20% de las llamas, lo que representa un avance importante en la contención del fuego.

La madrugada de este martes se registró un incendio estructural en el Parque Industrial Zeta La Unión, ubicado en el kilómetro 30 y medio de Amatitlán, Guatemala, que ha permitido que los equipos de emergencia lograran controlar una parte significativa del fuego.

Según información de los Bomberos Municipales, hasta las 6:30 de la mañana, las brigadas habían conseguido un control del 40% del siniestro y han logrado extinguir el 20% de las llamas, lo que representa un avance importante en la contención del fuego.

Las autoridades mantienen el monitoreo y la intervención en el lugar para evitar la propagación a otras áreas del complejo industrial.

La madrugada de este martes se registró un incendio estructural en el Parque Industrial Zeta La Unión, ubicado en el kilómetro 30 y medio de Amatitlán, Guatemala

El incendio se reportó en una de las zonas industriales de Amatitlán, lo que movilizó de inmediato a los cuerpos de socorro para proteger tanto las instalaciones como posibles bienes materiales afectados.

El control parcial del fuego indica que los trabajos de contención y liquidación continúan en desarrollo, mientras se evalúan posibles daños y riesgos adicionales en el sector afectado.

Hasta el momento, la prioridad de los equipos de emergencia sigue siendo evitar que el incendio se extienda a otras bodegas y áreas cercanas. No se han informado víctimas, pero el monitoreo se mantiene constante para salvaguardar la seguridad de los trabajadores y de quienes habitan en las inmediaciones del parque industrial.

Información en desarrollo.