El Congreso de Guatemala avanza en la selección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral

La elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala para el periodo 2026-2032 entró en su fase decisiva esta semana, cuando la Junta Directiva del Congreso, junto a la Comisión de Asuntos Electorales, realizó un proceso de entrevistas a los 20 aspirantes.

El Congreso prevé que la designación de los diez magistrados —cinco titulares y cinco suplentes— podría concretarse la próxima semana, un hecho clave en un país donde los desafíos en materia de organización y transparencia electoral han sido objeto de debate en los últimos años.

Durante la primera jornada de entrevistas, realizada la tarde del lunes, el Congreso se enfocó en recabar los motivos de participación y las propuestas de cada candidato. Giovanni Francisco Soto Santos, uno de los postulantes, presentó una serie de propuestas orientadas a la modernización tecnológica y la educación cívica.

Según defendió ante la comisión legislativa, resulta esencial fortalecer la capacitación tanto para los votantes como para quienes integran el padrón electoral.

Soto Santos afirmó: “Tengo la firme convicción de que, con capacitación constante a los miembros del elector, al ciudadano, con una capacitación primaria a los jóvenes que están a punto de sacar su DPI y poderse empadronar, e indicarles cuál es la responsabilidad en cuanto a sus derechos civiles y políticos a la hora de emitir su voto”.

En paralelo, Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, también candidata a magistrada, se refirió a la premura que impone el calendario electoral, advirtiendo que el poco margen temporal para innovaciones profundas obliga a priorizar la identificación y corrección de debilidades actuales dentro del sistema.

Rivera Acevedo defendió un enfoque que combine la experiencia en mecanismos tradicionales con la introducción progresiva y consultada de nuevas tecnologías: “Cuando uno llegue y vea dónde están todas las debilidades, aparte de las que ya hemos visto por fuera, ver cómo es por dentro. Básicamente es lo que tendríamos que hacer, porque hay una elección muy próxima que no nos da chance para estar implementando ideas que no podrían funcionar ahora”.

Requisitos constitucionales y el proceso de selección

El procedimiento para elegir a los magistrados del TSE establece criterios estrictos. Tanto titulares como suplentes deben ser guatemaltecos de origen, ciudadanos en ejercicio, mayores de 40 años, y demostrar honorabilidad, probidad e independencia. Se exige formación académica superior acreditada en Derecho Electoral, Constitucional, Administrativo o áreas afines, experiencia profesional comprobada en las mismas disciplinas o en cargos de dirección, y al menos dos años de docencia universitaria.

El proceso de selección lo conduce el Congreso de la República, que debe elegir a los diez magistrados por una mayoría de dos terceras partes, es decir, al menos 107 votos, sobre una nómina conformada por 20 candidatos propuesta por una Comisión de Postulación.

De cara a los comicios venideros, el perfil técnico y ético de los nuevos magistrados será determinante para responder a las demandas de fortalecimiento institucional y credibilidad electoral que atraviesa el país.

Quiénes integran la nómina definitiva y las puntuaciones obtenidas

La lista final enviada al Congreso incluye a Esmeralda Judith Orozco Navarro (97 puntos), Giovanni Francisco Soto Santos (96), Juan José Bolaños Mejía (95), Wilber Estuardo Castellanos Venegas (95), Mario Alexander Velásquez Pérez (95), Lesther Castellanos Rodas (86), José Alberto Godínez Rodríguez (86), José Luis de Jesús Samayoa Palacios (84), Roberto Estuardo Morales Gómez (83), Rafael Morales Solares (83), Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo (83), Eva Marina Recinos Vásquez (82), Joaquín Rodrigo Flores Guzmán (81), Selvin Guadalupe Guevara Farfán (81), Francisco Javier Puac Choz (81), Karin Virginia Romero Figueroa (80), Quelvin Otoniel Jiménez Villalta (79), Sergio Amadeo Pineda Castañeda (76), Julio César Recinos Fabián (72), Alfredo Skinner–Klée Arenales (71).