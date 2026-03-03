Guatemala

El Congreso de Guatemala avanza en la selección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral

La comisión legislativa inició las entrevistas a veinte aspirantes para integrar el máximo órgano electoral, en un contexto de debates sobre modernización, capacitación y necesidades de transparencia en el sistema de sufragio nacional

Guardar
Fotografías: Organismo Legislativo de Guatemala
Fotografías: Organismo Legislativo de Guatemala

La elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala para el periodo 2026-2032 entró en su fase decisiva esta semana, cuando la Junta Directiva del Congreso, junto a la Comisión de Asuntos Electorales, realizó un proceso de entrevistas a los 20 aspirantes.

El Congreso prevé que la designación de los diez magistrados —cinco titulares y cinco suplentes— podría concretarse la próxima semana, un hecho clave en un país donde los desafíos en materia de organización y transparencia electoral han sido objeto de debate en los últimos años.

Durante la primera jornada de entrevistas, realizada la tarde del lunes, el Congreso se enfocó en recabar los motivos de participación y las propuestas de cada candidato. Giovanni Francisco Soto Santos, uno de los postulantes, presentó una serie de propuestas orientadas a la modernización tecnológica y la educación cívica.

Según defendió ante la comisión legislativa, resulta esencial fortalecer la capacitación tanto para los votantes como para quienes integran el padrón electoral.

Soto Santos afirmó: “Tengo la firme convicción de que, con capacitación constante a los miembros del elector, al ciudadano, con una capacitación primaria a los jóvenes que están a punto de sacar su DPI y poderse empadronar, e indicarles cuál es la responsabilidad en cuanto a sus derechos civiles y políticos a la hora de emitir su voto”.

En paralelo, Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, también candidata a magistrada, se refirió a la premura que impone el calendario electoral, advirtiendo que el poco margen temporal para innovaciones profundas obliga a priorizar la identificación y corrección de debilidades actuales dentro del sistema.

Rivera Acevedo defendió un enfoque que combine la experiencia en mecanismos tradicionales con la introducción progresiva y consultada de nuevas tecnologías: “Cuando uno llegue y vea dónde están todas las debilidades, aparte de las que ya hemos visto por fuera, ver cómo es por dentro. Básicamente es lo que tendríamos que hacer, porque hay una elección muy próxima que no nos da chance para estar implementando ideas que no podrían funcionar ahora”.

Fotografías: Organismo Legislativo de Guatemala
Fotografías: Organismo Legislativo de Guatemala

Requisitos constitucionales y el proceso de selección

El procedimiento para elegir a los magistrados del TSE establece criterios estrictos. Tanto titulares como suplentes deben ser guatemaltecos de origen, ciudadanos en ejercicio, mayores de 40 años, y demostrar honorabilidad, probidad e independencia. Se exige formación académica superior acreditada en Derecho Electoral, Constitucional, Administrativo o áreas afines, experiencia profesional comprobada en las mismas disciplinas o en cargos de dirección, y al menos dos años de docencia universitaria.

El proceso de selección lo conduce el Congreso de la República, que debe elegir a los diez magistrados por una mayoría de dos terceras partes, es decir, al menos 107 votos, sobre una nómina conformada por 20 candidatos propuesta por una Comisión de Postulación.

De cara a los comicios venideros, el perfil técnico y ético de los nuevos magistrados será determinante para responder a las demandas de fortalecimiento institucional y credibilidad electoral que atraviesa el país.

Fotografías: Organismo Legislativo de Guatemala
Fotografías: Organismo Legislativo de Guatemala

Quiénes integran la nómina definitiva y las puntuaciones obtenidas

La lista final enviada al Congreso incluye a Esmeralda Judith Orozco Navarro (97 puntos), Giovanni Francisco Soto Santos (96), Juan José Bolaños Mejía (95), Wilber Estuardo Castellanos Venegas (95), Mario Alexander Velásquez Pérez (95), Lesther Castellanos Rodas (86), José Alberto Godínez Rodríguez (86), José Luis de Jesús Samayoa Palacios (84), Roberto Estuardo Morales Gómez (83), Rafael Morales Solares (83), Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo (83), Eva Marina Recinos Vásquez (82), Joaquín Rodrigo Flores Guzmán (81), Selvin Guadalupe Guevara Farfán (81), Francisco Javier Puac Choz (81), Karin Virginia Romero Figueroa (80), Quelvin Otoniel Jiménez Villalta (79), Sergio Amadeo Pineda Castañeda (76), Julio César Recinos Fabián (72), Alfredo Skinner–Klée Arenales (71).

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaOrganismo Legislativoelección de magistrados del TSETribunal Supremo Electoralelecciones 2027

Últimas Noticias

Presidente de Honduras Nasry Asfura expresa su apoyo a los países que defienden su seguridad, sobre conflicto en Medio Oriente

La postura del Ejecutivo hondureño fue expresada formalmente el domingo, cuando reiteró su rechazo a los ataques lanzados por Irán contra Israel y países cercanos

Presidente de Honduras Nasry Asfura

Autoridades del Canal de Panamá vigilan de cerca las repercusiones de la crisis en Oriente Medio sobre el comercio marítimo

Una vigilancia cercana sobre la actividad de buques en rutas energéticas se mantiene, ante el aumento de incidentes y recomendaciones de cambios en trayectos, especialmente por parte de compañías del Asia-Pacífico

Autoridades del Canal de Panamá

La inversión en construcción en El Salvador alcanzó un récord de USD 3,000 millones en 2025

La industria constructora salvadoreña cerró el año con una expansión sin precedentes, impulsada por el aumento de inversiones públicas y privadas, de acuerdo con los datos preliminares recabados por el Banco Central de Reserva y divulgados por la gremial CASALCO

La inversión en construcción en

“Estamos atrasados”, dice Molinar al anunciar rediseño curricular y mejoras en escuelas en Panamá

El Ministerio de Educación concentra cerca del 7% del PIB, en un escenario marcado por promesas de modernización y denuncias por retrasos en infraestructura.

“Estamos atrasados”, dice Molinar al

Intervención de instituciones en Honduras dejará ahorro de 700 millones mensuales, señalan autoridades

La medida, surge tras años de resultados insatisfactorios y busca redefinir las bases de la administración pública, con una proyección de impacto inmediato tanto económico como estructural.

Intervención de instituciones en Honduras

TECNO

La revolución de la IA

La revolución de la IA colapsa el suministro mundial de chips de memoria

IA contra la soledad: de bodas con ChatGPT a robots que acompañan a mayores

Por qué se congela el móvil: posibles causas y soluciones prácticas

Spotify y consumo de datos: así influye la calidad de las canciones en tus megas

Paramount+ y HBO Max se unirán en un solo servicio de streaming: adiós a pagar doble

ENTRETENIMIENTO

Kate Hudson y una cita

Kate Hudson y una cita sorpresa en los Actor Awards 2026: por qué su hermano Oliver fue el gran protagonista

Kelly Ripa y el dilema del retiro: el consejo de Oprah y la importancia de seguir al aire

El hijo de Cher volvió a ser arrestado en menos de 48 horas por disturbios

Jonathan Lipnicki y su recuerdo de Ray Boyd, el niño de Jerry Maguire: “Tom Cruise decidió que yo era el indicado”

“Bridgerton”: ¿Quién es la nueva Lady Whistledown tras el final de temporada?

MUNDO

Un ataque de insurgentes en

Un ataque de insurgentes en Sudán del Sur deja al menos 169 muertos en una aldea remota

Así se gestó la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán: la Unidad 8.200 y cámaras hackeadas en Teherán

Irán, en primera persona: el desgarrador relato de Samira Susmann, ex detenida del régimen y residente en Argentina

Cómo el conflicto en Irán paralizó un mercado cripto de 11.000 millones de dólares

El ejército ucraniano recuperó nueve localidades en Zaporizhzhia desde enero