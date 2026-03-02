Guatemala

El FMI concluye revisión técnica en Guatemala con reconocimiento a estabilidad económica

La misión internacional finalizó los encuentros preliminares tras destacar un crecimiento sostenido y certificar la progresión de reformas sobre transparencia financiera en el país centroamericano soportadas por autoridades monetarias y fiscales locales

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo multilateral, concluyó su visita preliminar a Guatemala con la validación de un crecimiento económico superior al potencial y una inflación controlada del 1.7 %, además de reconocer progresos en reformas de transparencia fiscal.

Durante la reunión de cierre, se subrayó que la sostenibilidad a largo plazo estará vinculada a la inversión pública productiva. El FMI identificó como fundamentales la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y la Ley Integral contra el Lavado de Dinero para avanzar en este objetivo.

El análisis presentado estos días servirá de insumo para la revisión del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, programada entre mayo y junio de 2026, según el Ministerio de Finanzas, cartera financiera del Estado, y el Banco de Guatemala (Banguat), banco central de Guatemala, en canales oficiales.

Álvaro González Ricci, presidente del Banguat, afirmó: “Los fundamentos del país se mantienen inamovibles” pese al contexto internacional. Por su parte, Patricia Joachín, viceministra de Finanzas, comunicó un incremento del 9% en la recaudación tributaria en el último año, resultado de la modernización tecnológica y de una mayor eficiencia en la fiscalización.

Reformas legales y próximos pasos

Uno de los ejes destacados por el FMI fue la agenda legislativa orientada a fomentar la inversión, que incluye la implementación de una nueva normativa de contrataciones del Estado bajo el modelo “Finanzas Inteligentes”, reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas y la creación de nuevas estrategias para combatir el lavado de dinero y la corrupción.

La visita, encabezada por Alexander Culiuc, incluyó una reunión con representantes de la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), funcionando como preámbulo para la evaluación anual definitiva que tendrá lugar del 25 de mayo al 5 de junio, informaron las autoridades guatemaltecas.

La administración guatemalteca defendió los progresos en la gestión tributaria y en el equilibrio del gasto público, haciendo énfasis en las reformas dirigidas a modernizar las contrataciones estatales y reducir los plazos de las devoluciones fiscales, según detalló el medio regional digital Centroamérica360. El Ministerio de Finanzas Públicas subrayó, ante la misión, los avances en el fortalecimiento recaudatorio, atribuidos al plan estratégico de la SAT.

El titular del ministerio de Finanzas, Jonathan Menkos Zeissig remarcó durante las reuniones que la SAT introdujo herramientas para una mayor eficiencia y transparencia en el cobro de tributos. El ministerio agregó que, en colaboración con el Banco de Guatemala y la SAT, presentó una propuesta destinada a acelerar los plazos de devolución para contribuyentes no exportadores, con la meta de aumentar la certeza jurídica y la eficiencia administrativa.

El funcionario destacó que durante el último año fiscal, Guatemala mostró una reducción sustantiva en el rezago de devoluciones de impuestos, cifra que hasta el año pasado alcanzaba los USD 282 millones.

En el mismo periodo reciente, las devoluciones superaron los USD 205 millones, lo que, según remarcó Menkos Zeissig a la delegación del FMI, facilitó aliviar la carga de los contribuyentes y mejorar el flujo de recursos en la economía. Estos resultados fueron presentados como evidencia de una capacidad operativa fortalecida en el aparato tributario.

