Las empresas españolas estrechan vínculos comerciales en Guatemala y El Salvador

Las empresas españolas refuerzan sus lazos comerciales con importadores y compradores locales en Guatemala y El Salvador mediante una misión empresarial coordinada por Andalucía TRADE.

Estas actividades, que se desarrollaron entre el 23 y el 27 de febrero, abrieron una vía directa para que firmas de Andalucía establecieran casi un centenar de reuniones con operadores de los principales sectores en expansión de Centroamérica.

En la primera etapa, la Ciudad de Guatemala sirvió de punto de encuentro para representantes de compañías como Luxeapers, Aires de Jaén, Alimentias España Mediterrania Cibus, Grupo Hispatec Informática Empresarial, Ecoterrae Global Solutions, Boleo Global, ISE Energía y Sociedad Industrial de Maquinaria Andaluza-SIMA.

Allí, las empresas realizaron 52 citas de negocio con agentes de diferentes sectores, con el objetivo de explorar oportunidades y consolidar vínculos para su entrada en el mercado guatemalteco.

Oportunidades de negocio y sectores estratégicos

La segunda fase se trasladó a San Salvador, donde siete de estas firmas participaron en 42 entrevistas comerciales, enfocándose en las crecientes demandas de energía, agroindustria, construcción, maquinaria, infraestructuras y servicios de ingeniería y consultoría.

El diseño de las agendas empresariales estuvo a cargo de Andalucía TRADE, que coordinó tanto con importadores como con distribuidores salvadoreños para maximizar la identificación de nuevas oportunidades.

La iniciativa contó con el respaldo de la Antena de Panamá de la Red Internacional de Andalucía TRADE y recibió cofinanciación europea a través del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2021-2027. Este apoyo institucional permitió fortalecer la presencia de la oferta andaluza fuera de los destinos europeos tradicionales, en línea con la estrategia de diversificación de mercados de la agencia pública.

Andalucía TRADE y la internacionalización de la industria andaluza

Directivos y empresarios participantes subrayaron la importancia de estas misiones, al destacar que facilitan “el contacto directo entre la oferta tecnológica y de productos españoles y la demanda local en economías dinámicas de Centroamérica”.

Este enfoque, según la organización, fortalece la competitividad internacional de las empresas andaluzas y acelera su integración en cadenas de valor globales, lo que representa una ventaja frente a mercados saturados en Europa.

La acción desarrollada por Andalucía TRADE no solo busca nuevos clientes, sino que también apuesta por consolidar la presencia de la industria andaluza en sectores estratégicos de la región. El respaldo europeo y la coordinación con operadores locales constituyen una palanca para que estas compañías puedan adaptarse a las especificidades del mercado centroamericano.

El papel de la Unión Europea y la diversificación de mercados

La implicación de fondos europeos, mediante el Programa Operativo FEDER, subraya el interés por impulsar la internacionalización de las empresas andaluzas.

Esta política de diversificación responde a la necesidad de encontrar alternativas de crecimiento para el tejido empresarial de la región, alejándose de la dependencia de los socios europeos habituales y apostando por mercados emergentes de alto dinamismo como Guatemala y El Salvador.

Las reuniones celebradas en ambas capitales representan una muestra de la estrategia de inserción internacional de Andalucía, que aprovecha la colaboración institucional y la planificación comercial para posicionar la innovación y la tecnología españolas ante nuevos operadores y compradores centroamericanos.