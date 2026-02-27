Postuladora reforma criterios de evaluación para aspirantes a Fiscal General de Guatemala

Reunión extraordinaria Postuladora a Fiscal General de Guatemala (Radio Nacional TGW)

En una votación que contó con 12 votos a favor, la Comisión de Postulación para integrar la nómina de candidatos a Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, periodo 2026-2030, reformuló la tabla de gradación para la evaluación de aspirantes. Esta decisión responde a cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia del proceso de selección, planteados a través de acciones de amparo.

Las modificaciones, discutidas y aprobadas luego de recibir varios amparos, buscan que todos los postulantes cumplan con los requisitos previstos por la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Comisión de Postulación, evitando futuras exclusiones consideradas arbitrarias. La información sobre este ajuste fue comunicada durante la sesión por diferentes integrantes de la comisión, según la transcripción oficial.

El cambio más relevante aprobado consiste en que, por cada año adicional de experiencia comprobada en materia penal o afines, los candidatos obtendrán dos puntos hasta alcanzar la nota máxima en ese rubro. Antes, la normativa planteaba sumar puntos solo hasta el décimo año, excluyendo a quienes tuvieran mayor experiencia profesional. Esta modificación elimina el límite a partir del undécimo año y la referencia a “años adicionales”, para reconocer plenamente la trayectoria de cada aspirante.

La tabla ajustada señala que, en cada caso contemplado, “se sumarán dos puntos por cada año de experiencia, hasta alcanzar la nota máxima”. De manera formal, el término “experiencia” reemplaza a “ejercicio” para lograr coherencia normativa y alinearse con el criterio de desempeño efectivo y comprobado, tanto en cargos públicos vinculados con la jurisdicción penal como en el ejercicio profesional liberal en la misma rama.

La Corte de Constitucionalidad dispuso que se integraran los expedientes respectivos y que los informes incluyeran tanto las decisiones anteriores de la comisión como las nuevas modificaciones aprobadas. Durante la sesión, algunos vocales propusieron un receso para perfeccionar la propuesta, lo que permitió llegar a un texto consensuado y lograr la votación afirmativa, por lo cual, los comisionados consideran que el acto reclamado que les correspondía, queda sin efecto y continuaran con el desarrollo del proceso.

Nueva mesa técnica para agilizar revisiones futuras

Ante la premura de los plazos y la logística para reunir a todos los miembros en cada cita, la comisión acordó crear una mesa técnica. El objetivo es facilitar el análisis y la eventual presentación de posibles cambios normativos, permitiendo la revisión especializada sin necesidad de convocar al pleno en cada etapa.

La resolución de la comisión se consignará en el acta respectiva, dejando registro de los votos razonados para documentación del proceso. Las acciones adoptadas buscan fortalecer la transparencia y el cumplimiento de la normativa en el concurso para Fiscal General de Guatemala correspondiente al periodo 2026-2030.

De tal manera, los comisiones acordaron continuar con el proceso el jueves 5 de marzo, en espera de ir avanzando con la selección de la nómina que será presentada al presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien en su momento decidirá quien sustituirá a la actual fiscal general, Consuelo Porras, quien esta por concluir su segundo mandato y busca reelegirse.