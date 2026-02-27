Guatemala

Postuladora reforma criterios de evaluación para aspirantes a Fiscal General de Guatemala

Un ajuste en la calificación de la experiencia profesional será implementado en la selección, tras acciones legales que motivaron a la comisión a eliminar límites y revisar la coherencia normativa conforme al marco constitucional

Guardar
Reunión extraordinaria Postuladora a Fiscal
Reunión extraordinaria Postuladora a Fiscal General de Guatemala (Radio Nacional TGW)

En una votación que contó con 12 votos a favor, la Comisión de Postulación para integrar la nómina de candidatos a Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, periodo 2026-2030, reformuló la tabla de gradación para la evaluación de aspirantes. Esta decisión responde a cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia del proceso de selección, planteados a través de acciones de amparo.

Las modificaciones, discutidas y aprobadas luego de recibir varios amparos, buscan que todos los postulantes cumplan con los requisitos previstos por la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Comisión de Postulación, evitando futuras exclusiones consideradas arbitrarias. La información sobre este ajuste fue comunicada durante la sesión por diferentes integrantes de la comisión, según la transcripción oficial.

El cambio más relevante aprobado consiste en que, por cada año adicional de experiencia comprobada en materia penal o afines, los candidatos obtendrán dos puntos hasta alcanzar la nota máxima en ese rubro. Antes, la normativa planteaba sumar puntos solo hasta el décimo año, excluyendo a quienes tuvieran mayor experiencia profesional. Esta modificación elimina el límite a partir del undécimo año y la referencia a “años adicionales”, para reconocer plenamente la trayectoria de cada aspirante.

La tabla ajustada señala que, en cada caso contemplado, “se sumarán dos puntos por cada año de experiencia, hasta alcanzar la nota máxima”. De manera formal, el término “experiencia” reemplaza a “ejercicio” para lograr coherencia normativa y alinearse con el criterio de desempeño efectivo y comprobado, tanto en cargos públicos vinculados con la jurisdicción penal como en el ejercicio profesional liberal en la misma rama.

La Corte de Constitucionalidad dispuso que se integraran los expedientes respectivos y que los informes incluyeran tanto las decisiones anteriores de la comisión como las nuevas modificaciones aprobadas. Durante la sesión, algunos vocales propusieron un receso para perfeccionar la propuesta, lo que permitió llegar a un texto consensuado y lograr la votación afirmativa, por lo cual, los comisionados consideran que el acto reclamado que les correspondía, queda sin efecto y continuaran con el desarrollo del proceso.

Nueva mesa técnica para agilizar revisiones futuras

Ante la premura de los plazos y la logística para reunir a todos los miembros en cada cita, la comisión acordó crear una mesa técnica. El objetivo es facilitar el análisis y la eventual presentación de posibles cambios normativos, permitiendo la revisión especializada sin necesidad de convocar al pleno en cada etapa.

La resolución de la comisión se consignará en el acta respectiva, dejando registro de los votos razonados para documentación del proceso. Las acciones adoptadas buscan fortalecer la transparencia y el cumplimiento de la normativa en el concurso para Fiscal General de Guatemala correspondiente al periodo 2026-2030.

De tal manera, los comisiones acordaron continuar con el proceso el jueves 5 de marzo, en espera de ir avanzando con la selección de la nómina que será presentada al presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien en su momento decidirá quien sustituirá a la actual fiscal general, Consuelo Porras, quien esta por concluir su segundo mandato y busca reelegirse.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloOrganismo JudicialMinisterio PúblicoColegio de Abogados y Notarios de Guatemalaelección de fiscal general

Últimas Noticias

Congreso de Guatemala finaliza audiencias a postulantes y avanza a fase de negociaciones para elegir a magistrados de la Corte de Constitucionalidad

La selección de los futuros magistrados dependerá de una decisión consensuada entre las bancadas, y la agenda de la próxima semana incluirá el análisis sobre la fecha programada para la sesión de elección

Congreso de Guatemala finaliza audiencias

Organismo propone ley antimonopolio en República Dominicana

La Comisión de Defensa de la Competencia propuso una reforma legal que incorpora nuevas facultades para regular el comportamiento de los mercados nacionales, en sintonía con exigencias de organismos internacionales y recomendaciones recientes de la OCDE

Organismo propone ley antimonopolio en

El salvadoreño Arévalo y el croata Pavic logran boleto a semifinales en ATP 500 de Dubái

El avance se concretó al imponerse en un partido de alto ritmo, que marcó el cierre con marcador de 11-9, consolidando su posición como una de las parejas más consistentes del circuito de dobles

El salvadoreño Arévalo y el

Detienen a panameño por explotación sexual infantil tras alerta de Argentina

Las pesquisas identificaron un patrón de acercamiento virtual a menores que derivó en investigaciones simultáneas en dos países.

Detienen a panameño por explotación

Encargado de negocios John Barrett se reúne en Guatemala con autoridades judiciales para abordar temas de seguridad y extradición

El diálogo permitió abordar el impacto de las políticas exteriores de Estados Unidos sobre la relación entre ambos países y reafirmó la disposición de continuar fortaleciendo los acuerdos existentes en materia legal y de desarrollo económico

Encargado de negocios John Barrett

TECNO

Cómo transformar tu celular viejo

Cómo transformar tu celular viejo en una cámara de seguridad con Wi-Fi

Ni plancha ni tintorería: así funciona el nuevo método de Amazon para alisar la ropa en casa

Vuelven los juegos retro: anuncian MARVEL Maximum Collection para PC y consolas

Todo lo que se sabe de la versión económica de MacBook que Apple lanzará en marzo 2026

¿Qué lámparas pueden afectar tu señal Wi-Fi?: lo que debes evitar en casa

ENTRETENIMIENTO

Pink hace frente a los

Pink hace frente a los rumores sobre su separación de Carey Hart tras 20 años de matrimonio

La verdadera razón por la que Lindsay Lohan se mudó a Dubai

Otro hijo sin el apellido Pitt: Maddox deja atrás el nombre de Brad y elige solo Jolie en los créditos de “Couture”

Pokémon cumple 30 años: el ranking de las mejores películas y dónde verlas en streaming

Dos costillas rotas, una cirugía y fractura de rodilla: las graves lesiones que sufrió Nicole Kidman en el set de Moulin Rouge

MUNDO

El secretario general de Naciones

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió a Pakistán y Afganistán que frenen la escalada militar

El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano

Ucrania enfrenta un estancamiento económico hasta 2027 por los ataques rusos a la infraestructura energética

Pakistán le declaró la guerra a los talibanes en Afganistán: bombardeó Kabul tras una serie de ataques cruzados en la frontera

Putin nombró al jefe del FSB, al ministro de Defensa y a su ex guardaespaldas para la recién creada comisión de inteligencia artificial