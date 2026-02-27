Guatemala

PNC en Guatemala impulsa modernización tecnológica con nuevo Centro de Datos y Red Nacional de Conectividad

La iniciativa incluye la puesta en funcionamiento de servidores centralizados y enlaces de comunicación que facilitarán la integración de cientos de sedes, optimizando la circulación de datos relevantes en todo el territorio nacional

El avance digital transforma la
El avance digital transforma la infraestructura de seguridad en Guatemala. Un sistema interno innovador promete mayor eficiencia y colaboración. La conectividad ahora une a delegaciones dispersas en tiempo real (Foto cortesía PNC)

La Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) anunció la inauguración de un Centro de Procesamiento de Datos y la extensión de su Red Nacional de Conectividad, dos proyectos tecnológicos que buscan transformar la gestión institucional y mejorar el resguardo de la información policial en todo el país. El acto de presentación contó con la presencia del Viceministro de Tecnología de la Información y la Comunicación, William Cameros, y del subdirector de Tecnología, Héctor Talé.

Según la información oficial difundida por la PNC, el nuevo Centro de Procesamiento de Datos está equipado con servidores de alta disponibilidad, sistemas especializados de climatización y una capacidad de almacenamiento que permite procesar grandes volúmenes de datos. Esta infraestructura respalda plataformas institucionales, como el sistema Registro de Actividades Policiales (RAP), que fue desarrollado internamente por un ingeniero guatemalteco. De acuerdo con la entidad, esta solución tecnológica ofrece mayor estabilidad y eficiencia en el manejo de la información policial.

La Red de Conectividad Institucional permite la interconexión de 700 sedes policiales distribuidas en distintas regiones de Guatemala. La inversión incluyó la instalación de torres de telecomunicaciones para facilitar el acceso a la red institucional, lo que posibilita que las distintas delegaciones compartan datos en tiempo real y se integren a la plataforma centralizada.

Nuevas instalaciones y renovada infraestructura
Nuevas instalaciones y renovada infraestructura tecnológica redefinen el alcance institucional. La gestión centralizada busca mejorar el resguardo informativo. Un paso más hacia la integración completa de la policía nacional (Foto cortesía PNC)

La conectividad digital como palanca para la seguridad ciudadana en Guatemala

Guatemala avanza en la transformación digital del Estado con un nuevo convenio entre el Ministerio de Gobernación, la Superintendencia de Telecomunicaciones y entidades clave, orientado a fortalecer la infraestructura digital de la Policía Nacional Civil e integrar servicios públicos bajo una red conectada para toda la población. Este acuerdo, firmado el 26 de febrero de 2026, posiciona la digitalización de la seguridad pública como uno de los motores del desarrollo nacional, priorizando la capacitación técnica y la cooperación interinstitucional para optimizar la eficiencia gubernamental.

Durante la ceremonia oficial, celebrada en el Salón Mayor del Ministerio de Gobernación, participaron autoridades del Comité Nacional de Modernización y la Mesa de Transformación Digital, que refrendaron el objetivo de consolidar un Estado eficiente, inclusivo y alineado con la agenda nacional de tecnologías de la información.

El convenio contempla la implementación progresiva del Plan Nacional de Conectividad Digital, estructurado en tres etapas. Julissa Cifuentes, subsecretaria privada de la Presidencia, especificó ante la prensa oficial que el primer paso será integrar centros educativos a la red digital del Estado; la segunda fase fortalecerá los servicios de salud mediante la conectividad, y en la etapa final se expandirá la infraestructura tecnológica a los servicios de seguridad ciudadana. En palabras de Cifuentes, esta secuencia sitúa a los sistemas digitales como “el pilar del desarrollo en Guatemala”.

La implementación de tecnología de
La implementación de tecnología de punta renueva la gestión de datos policiales. El esfuerzo nacional destaca por integrar a cientos de sedes. Las soluciones desarrolladas internamente despiertan expectativas (Foto cortesía PNC)

A escala operativa, el acuerdo da prioridad al desarrollo de proyectos conjuntos, el intercambio de información entre organismos estatales y la promoción permanente de la capacitación técnica en el sector público. Esta política sigue las directrices del Plan Nacional de Conectividad Digital y el Plan Estratégico de Transformación Digital del Organismo Ejecutivo, con respaldo de figuras como el viceministro de Tecnología del Ministerio de Gobernación y el viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

