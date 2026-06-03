El turismo de Canadá hacia Costa Rica crece 26.6% hasta abril y duplica el avance del sector

De acuerdo a los datos difundidos en la nota, entre enero y abril, 173,349 turistas canadienses llegaron al país por vía aérea, según cifras del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

El turismo procedente de Canadá ha impulsado de forma notable la llegada de visitantes a Costa Rica durante los primeros meses de 2026, aportando un dinamismo que supera ampliamente el promedio general del sector, destacó una nota publicada este miércoles en el periódico costarricense El Observador.

De acuerdo a los datos difundidos en la nota, entre enero y abril, 173,349 turistas canadienses llegaron al país por vía aérea, según cifras del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Este flujo representa un alza del 26.6% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el turismo total por avión creció apenas 10.5%. Esa diferencia marca un avance inusual y consolida a Canadá como un mercado clave para la industria local.

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El Observador también informa que el comportamiento del turismo canadiense revela un patrón de preferencia estable y creciente.

El presidente de Grupo Proimagen Costa Rica, Christian Doñas, citado en la nota, remarcó: “El mercado canadiense está mostrando un comportamiento muy positivo durante este primer cuatrimestre y continúa consolidándose como uno de los más importantes para Costa Rica”.

Esta tendencia es considerada resultado de campañas de promoción específicas y de una estrategia coordinada entre el sector público y privado.

De acuerdo a los datos difundidos en la nota, entre enero y abril, 173,349 turistas canadienses llegaron al país por vía aérea, según cifras del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). (Cortesía: Visit Costa Rica)

Estrategias de promoción y perfil del visitante canadiense

Durante la temporada alta, el ICT desplegó una campaña de promoción en los tranvías de Calgary, Vancouver y Toronto, mostrando imágenes de paisajes costarricenses a miles de pasajeros urbanos.

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Paralelamente, Proimagen Costa Rica y el ICT organizaron una gira empresarial que facilitó encuentros entre operadores turísticos costarricenses y agentes de viajes de Toronto y Montreal.

Este esfuerzo conjunto busca afianzar el posicionamiento de Costa Rica en el imaginario del viajero canadiense, apelando a su interés por la naturaleza, la aventura y el bienestar. Los datos del ICT muestran que los turistas canadienses permanecen en promedio 14,9 noches en el país, con un gasto diario que ronda los USD 202,87 por persona.

Las actividades preferidas por este segmento incluyen visitas a parques nacionales, recorridos por volcanes, canopy, rafting y experiencias de bienestar. Proimagen subraya que estos intereses alinean perfectamente con la oferta turística local, lo que facilita la fidelización de estos visitantes.

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El crecimiento registrado en los primeros cuatro meses de 2026 es atribuible tanto a la recuperación del turismo global como a las acciones promocionales focalizadas.

Importancia del mercado canadiense para Costa Rica

En la actualidad, Canadá se mantiene como el segundo mercado emisor más importante de turistas hacia Costa Rica. Los datos más recientes evidencian que el país norteamericano ha superado el promedio de crecimiento del turismo internacional hacia Costa Rica, consolidando su posición estratégica y asegurando ingresos relevantes para la economía costarricense.

El crecimiento registrado en los primeros cuatro meses de 2026 es atribuible tanto a la recuperación del turismo global como a las acciones promocionales focalizadas.

El fortalecimiento de las relaciones comerciales entre operadores turísticos de ambos países y la promoción permanente de la marca “Pura Vida” en espacios urbanos de Canadá muestran la orientación a largo plazo de la estrategia nacional.

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En síntesis, durante el primer cuatrimestre de 2026, Costa Rica experimentó un impulso significativo en la llegada de visitantes canadienses, marcando un hito en la recuperación y expansión del sector turístico nacional.