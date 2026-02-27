Congreso de Guatemala finaliza audiencias a postulantes y avanza a fase de negociaciones para elegir a magistrados de la Corte de Constitucionalidad

Fotografías: Organismo Legislativo de Guatemala

La comisión mixta de jefes de bloque del Congreso de la República finalizó este jueves las entrevistas a los candidatos para ocupar los cargos de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad. Cada postulante dispuso de cinco minutos para exponer sus credenciales y detallar su visión respecto a la función constitucional, conforme a lo anunciado por Juan Carlos Rivera primer secretario de la Junta Directiva. Los videos de estas presentaciones serán publicados en el portal oficial del Congreso, lo que permitirá a la población de Guatemala acceder a las propuestas de los aspirantes.

Los diputados enfrentarán el desafío de seleccionar a dos representantes entre un grupo destacado de profesionales, según se informó al cierre de la etapa de entrevistas. Hasta este momento, no existe un consenso definido entre las bancadas sobre los nombres que recibirán apoyo, aunque se anticipa que a partir de ahora comenzarán los diálogos y negociaciones internas.

En los próximos días, se prevé que los candidatos se acerquen tanto a diputados individuales como a bloques completos para continuar presentando sus perfiles y propuestas. Esta interacción busca facilitar la toma de decisiones antes de la votación.

El próximo lunes, la instancia de jefes de bloque discutirá el tema en su agenda. Existe la posibilidad de que, si se alcanza un acuerdo, la elección pueda celebrarse el 3 de marzo

Delegados de diversas entidades participan en una sesión de trabajo formal, sentados alrededor de una mesa en forma de U bajo un impresionante mural histórico que adorna la sala. (Organismo Legislativo)

El proceso de selección para magistrados avanza en los otros Organismos de Estado

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala abrió el 23 de febrero el proceso para seleccionar al magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2031. La recepción de solicitudes permanecerá habilitada hasta el 27 de febrero, entre las 8:00 y 15:30.

Según el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, la convocatoria firmada el 9 de febrero por el presidente Bernardo Arévalo motivó la postulación de 76 personas, de las cuales 23 son mujeres, lo que supone un 35 % del total. El funcionario destacó que, en comparación con procesos anteriores, se observa una mayor confianza ciudadana en la transparencia de la selección. La participación fue monitoreada por periodistas y organizaciones civiles desde el lunes hasta el viernes, último día permitido a las 17 horas.

El proceso interno, que realiza el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se rige por una normativa que no contempla mecanismos de impugnación. Tras concluir el plazo, no se admitirán nuevas postulaciones.

El Organismo Ejecutivo ​anunció que la designación final, a cargo del consejo de ministros, se llevará a cabo el 13de marzo. Para participar, los interesados deben presentar el expediente y la documentación conforme a los requisitos legales.