El Congreso desarrolla audiencias públicas para elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad

Fotografías: Organismo Legislativo de Guatemala

La Junta de Jefes de Bloques del Congreso de la República inició este miércoles las entrevistas a los 47 aspirantes a magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad, como parte del proceso de designación legislativa.

Estas sesiones, disponibles en transmisión en vivo a través del Canal 9 del Congreso y su plataforma digital oficial, ofrecen a la ciudadanía y a los diputados la posibilidad de seguir en detalle la exposición de cada candidato sobre sus propuestas y experiencia profesional.

Las entrevistas, según lo dispuesto por la Junta Directiva encabezada por Luis Contreras, otorgan un máximo de cinco minutos por candidato y habilitan a los legisladores para plantear preguntas puntuales a los aspirantes.

Durante la ronda iniciada el martes por la comisión mixta, 24 abogados presentaron su trayectoria y propuestas específicas, enfocadas en el ejercicio del derecho constitucional.

Destacó la intervención de Roberto Molina Barreto, magistrado titular aspirante a la reelección, quien manifestó su intención de impulsar mecanismos legales para reducir el abuso de la acción de amparo. Argumentó que “el 80 por ciento de las acciones que se presentan son improcedentes", atribuyendo muchas de ellas a activistas vinculados con el conflicto armado interno y a motivaciones de índole política.

De acuerdo, con Contreras, el proceso para escuchar al resto de candidatos continuará el jueves a partir de las 13:00, esperando concluir con la fase de entrevistas.

La Corte Suprema de Justicia inicia proceso para elegir magistrados

En tanto, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala abrió el 23 de febrero el proceso para elegir al magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2031. La recepción de solicitudes se extiende hasta el 27 de febrero, entre las 8:00 y 15:30.

La normativa estipula que el procedimiento interno para la elección, realizado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, carece de mecanismos de impugnación. Una vez finalizado el plazo, no se considerarán nuevas postulaciones.

Quienes deseen participar deberán entregar su expediente y la documentación correspondiente conforme a los requisitos legales exigidos.

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia posan formalmente de pie frente a un panel de madera y un mural colorido en un recinto oficial. (Organismo Judicial de Guatemala)

Y el Organismo Ejecutivo, anuncia que la designación en consejo de ministros será el 13 de marzo. El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, informó durante un acto público transmitido que la invitación firmada por el presidente de la república, Bernardo Arévalo el 9 de febrero recibió una respuesta mayoritaria de candidatas y candidatos con altos perfiles profesionales. De las 76 personas que presentaron su documentación, 23 son mujeres, lo que representa 35 % del total.

Guerrero detalló que la apertura del proceso contó con la presencia de periodistas y organizaciones civiles, quienes monitorearon la recepción de expedientes desde el lunes hasta el último plazo, el viernes a las 17h. Según el funcionario, en comparación con procesos previos, en esta ocasión se percibió una mayor confianza ciudadana en la limpieza del trámite.

La elección de magistrados y magistradas de la Corte es una decisión que marcará el rumbo institucional del país en los próximos años. Por eso, este proceso debe estar a la altura de Guatemala. Desde el Ejecutivo, mi compromiso es elegir a una persona honesta, proba y comprometida con la justicia, refirió el presidente Bernardo Arévalo. Por eso, es necesario que, los demás organismos también se tomen las decisiones que prioricen el bien común sobre el interés particular, la transparencia sobre la corrupción, la justicia sobre la impunidad.