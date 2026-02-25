La Policía Nacional Civil desmantela videovigilancia clandestina en zonas 6 y 7 de la ciudad de Guatemala usadas por pandillas

Agentes de la Policía Municipal vigilan una calle urbana con edificios, un laboratorio clínico y civiles presentes, en lo que parece ser un operativo de seguridad.

La Policía Nacional Civil desmanteló 14 cámaras de videovigilancia clandestinas en las colonias Bethania, Sakerty y Amparo, ubicadas en la zona 7 de Ciudad de Guatemala. Los dispositivos eran empleados por organizaciones criminales para observar tanto a residentes como a agentes policiales durante acciones de seguridad.

Las autoridades desarrollaron este operativo en colaboración con el Ejército de Guatemala como parte de estrategias orientadas a reforzar la seguridad comunitaria e incluidas en el Estado de Prevención.

Simultáneamente, un sistema de nueve cámaras instaladas por miembros de las clicas Carmen Locos Salvatruchas y Dementes Locos de la Mara Salvatrucha fue detectado mediante drones en la colonia Jesús de La Buena Esperanza y el barrio San Antonio, en la zona 6.

De las cámaras identificadas, siete estaban en Jesús de la Buena Esperanza y otras dos en San Antonio. El objetivo de estos dispositivos era el control territorial, la extorsión de vecinos y la vigilancia de movimientos de las fuerzas de seguridad.

Agentes de la Policía Municipal y Nacional Civil participan en un operativo, mientras un trabajador sube una escalera para inspeccionar postes eléctricos junto a un coche hatchback rojo.

Investigadores del Departamento de Delitos Contra la Vida coordinaron este operativo junto asoldados, en el marco del Plan Centinela Metropolitano, para desarticular las redes de vigilancia criminal en el área.

La PNC continuará evaluando distintos sectores de la ciudad y solicita la cooperación ciudadana mediante denuncias a los teléfonos 110 y 1561.

Miembros de las fuerzas de seguridad, incluyendo personal de DIPANDA, realizan un operativo en una calle urbana con varios vehículos estacionados, incluyendo una camioneta policial, un automóvil y un tuk-tuk.

También en la colonia San Rafael II, zona 18

Anteriormente, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala realizó el retiro de cámaras de videovigilancia no autorizadas en la colonia San Rafael II, zona 18 de la Ciudad de Guatemala, presuntamente utilizadas por pandillas para observar los recorridos de las fuerzas de seguridad.

Según datos de las fuerzas de seguridad, el objetivo de estas acciones es limitar los sistemas de control territorial empleados por organizaciones criminales en zonas de alta incidencia delictiva. La red de cámaras habría permitido a las pandillas alertar sobre la llegada de agentes y militares e identificar a potenciales víctimas, lo que suponía un riesgo tanto para la población como para el personal de seguridad.

En ese momento el despliegue se efectuó en la 13 avenida y 12 calle de la colonia San Rafael II, así como en áreas próximas a la vía principal del sector.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), la División de Protección a la Naturaleza (Diprona), la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE), personal de la Comisaría 12, efectivos de la Policía Municipal y soldados del Ejército de Guatemala participaron en el operativo.

Las autoridades explicaron que estos dispositivos eran instalados de forma ilegal en postes y otras estructuras públicas con la finalidad de vigilar accesos, salidas y movimientos internos, lo que facilitaba la evasión de operativos de seguridad.

Esta modalidad, utilizada en distintos puntos del país, ha sido identificada como una herramienta habitual de las pandillas para mantener su dominio territorial.

Se recalcó que nadie puede instalar sistemas de videovigilancia en espacios públicos sin la debida autorización y que cualquier elemento de este tipo que represente un peligro para la seguridad colectiva será retirado por las fuerzas de seguridad.