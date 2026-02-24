Guatemala

Tres ciclistas argentinos recorren Guatemala previo a completar su travesía para alentar a su selección en el Mundial 2026

El periplo iniciado en agosto de 2025 incluye desafíos geográficos y de seguridad, con experiencias compartidas desde la selva colombiana hasta la gastronomía centroamericana, en la búsqueda de arribar a tiempo al evento deportivo internacional

Guardar
El desafío de Miguel Silio,
El desafío de Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini abarca más de 11 mil kilómetros en bicicleta desde Argentina hasta Estados Unidos. Cortesía Miguel Silio

El desafío de Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini abarca más de 11 mil kilómetros en bicicleta desde Argentina hasta Estados Unidos, con el objetivo de llegar a tiempo para el Mundial 2026 y acompañar a la selección argentina.

La travesía, que inició el 16 de agosto de 2025, los llevará a cruzar 17 países y refleja tanto la magnitud logística como la dimensión humana de una empresa motivada por la pasión deportiva y el deseo de experimentar la diversidad del continente, así lo informó Silio a Infobae, en entrevista telefónica, en tanto se tomaban un descanso en su paso por el municipio de Morales, Izabal en Guatemala.

Los ciclistas argentinos documentan su travesía a través de sus redes sociales @enbiciandoalmundo.

El cruce de fronteras y la única barrera infranqueable en bicicleta

A lo largo de más de seis meses de viaje, los tres amigos, originarios de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, han atravesado hasta el momento 14 países y proyectan culminar el periplo tras cruzar tres más antes de ingresar a Estados Unidos.

El recorrido hasta ahora ha exigido la adaptación continua, tanto en la logística como en la planificación de las etapas, con la meta de llegar a sedes clave del torneo, como Kansas y Vancouver.

Una dificultad técnica central fue el cruce del tramo selvático entre Colombia y Panamá. Silio relató a Infobae que debieron desarmar y trasladar sus bicicletas de Cartagena a Panamá por no ser viable el paso de ese sector en bicicleta, lo que definió como “la única barrera infranqueable” de toda la ruta.

Cortesía Miguel Silio
Cortesía Miguel Silio

Planificación frente a desafíos geográficos y climáticos

La ruta fue diseñada a partir de las experiencias acumuladas por los ciclistas en viajes anteriores, incorporando variables como la elevación, el clima y las condiciones particulares de cada país.

Según explicó Miguel Silio, “no es lo mismo planear 100 kilómetros de subida que de bajada, y haber afrontado alturas de hasta 4,800 metros en Perú resultó clave para fijar ritmos y fechas. La planificación estimó los tiempos concretos para llegar a destino”. Tras la confirmación de los destinos oficiales del Mundial, el grupo ajustó el trayecto para aprovechar más el tiempo en los países de Centroamérica y garantizar su llegada a Kansas en la fecha prevista.

La preparación del equipamiento fue fundamental para sostener el ritmo y la autonomía de la travesía. Las bicicletas incluyen alforjas y monturas especiales para transportar casas de campaña, herramientas, equipos básicos de cocina y ropa suficiente para enfrentar las condiciones de cuatro estaciones. La experiencia los llevó a adquirir prendas específicas en puntos críticos como Perú, Bolivia y Paraguay.

Cortesía Miguel Silio
Cortesía Miguel Silio

Descubrir culturas: de la gastronomía local a la seguridad en ruta

El viaje es también un ejercicio de convivencia y apertura cultural. Silio destacó a Infobae que el grupo ha experimentado la riqueza gastronómica del continente, manteniendo a la vez tradiciones propias como el mate argentino, que los acompaña diariamente.

Entre las costumbres compartidas, identificaron la importancia de la tortilla de maíz en Centroamérica y las variaciones locales de platos similares.

La seguridad fue otro aspecto relevante. Aunque recibieron advertencias sobre países como México y Guatemala, la percepción inicial resultó diferente a la vivida.

Silio subrayó: “Estamos más seguros en Guatemala que en muchas partes de Argentina. La presencia policial no está relacionada con temores, sino con la cortesía cotidiana”. En El Salvador, las situaciones complejas obedecieron más al tráfico que a problemas de seguridad. Para los ciclistas, la convivencia diaria matiza los prejuicios y revela la diversidad real de los contextos sociales.

Cortesía Miguel Silio
Cortesía Miguel Silio

El tramo final: 3.700 kilómetros hasta Estados Unidos y la meta del Mundial

El recorrido aún no finaliza. Tras Guatemala, los ciclistas prevén ingresar a Belice y luego avanzar hacia México, donde atravesarán la península de Yucatán, Mérida, Puebla y Monterrey. Finalmente, cruzarán a Texas y culminarán su travesía en Kansas. La etapa definitiva comprende unos 3,700 kilómetros hasta su destino en suelo estadounidense.

Hasta la fecha, el grupo acumula una experiencia vital marcada por la integración con distintas culturas, la superación de dificultades geográficas y una organización ajustada a cada reto, siempre con el objetivo mayor de alentar a la selección argentina en uno de los máximos eventos deportivos globales.

https://www.instagram.com/enbiciandoalmundo/reels/

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMundial 2026CicloviajerosArgentinos recorren AméricaArgentinaMesi

Últimas Noticias

Diputado guatemalteco solicita crear Comisión de la Verdad para investigación adopciones ilegales vinculadas a la Fiscal Consuelo Porras

La solicitud dirigida a las autoridades incluye la conformación de un equipo respaldado internacionalmente para indagar hechos ocurridos entre los años setenta y noventa en la institución infantil, así como recopilar documentación relevante y garantizar transparencia

Diputado guatemalteco solicita crear Comisión

Asamblea Legislativa aprueba nueva prórroga del Régimen de Excepción en El Salvador

La ampliación de la suspensión temporal se justifica en la persistencia de amenazas de reorganización de grupos criminales y el deber estatal de proteger la vida y la integridad de los ciudadanos.

Asamblea Legislativa aprueba nueva prórroga

Contraloría avala contratos por $41.9 millones para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal en Panamá

La contratación transitoria pretende preservar la estabilidad del hub marítimo y la confianza de navieras.

Contraloría avala contratos por $41.9

El Premio de Literatura Rafael Landívar distinguirá poesía guatemalteca inédita en su edición inaugural

La convocatoria contempla la entrega de treinta mil quetzales, así como la impresión de la obra ganadora y un diploma de honor para el autor, con la finalidad de promover el patrimonio literario

El Premio de Literatura Rafael

Protección Civil alerta por un aumento del 87% en incendios de maleza en El Salvador

La autoridad señaló que solo en la jornada más reciente se reportaron 59 siniestros, mientras que la mayoría de los incidentes ocurre por quema de vegetación seca, lo que ha obligado a mantener la alerta amarilla.

Protección Civil alerta por un

TECNO

Android 17 de Google no

Android 17 de Google no estará más en estos Xiaomi: lista completa

Lo que hay detrás de los mitos sobre empleos, regulación y seguridad con la llegada de la IA

El contact center se reinventa: de soporte técnico a cerebro estratégico de las empresas

Alerta para turistas: estos son los fraudes de 2026 que pueden vaciar tu cuenta en segundos

Cyberpunk 2077 ya se puede jugar en celular: mira el video

ENTRETENIMIENTO

Murió la hija mayor de

Murió la hija mayor de Martin Short: se reporta un suicidio con arma de fuego

Gordon Ramsay se sumó a la polémica Beckham con una fuerte frase para Brooklyn: “Tus padres siempre estuvieron para ti”

Un nuevo kdrama reuniría a Song Kang y Kim So-hyun, a 5 años de ‘Love Alarm’

Terry Crews revivió su icónico baile de la película ‘¿Y dónde están las rubias?’

El caso que persigue al hijo de Nicolas Cage: violencia, salud mental y una causa que podría cerrarse en 2027

MUNDO

Trump prometió enviar un buque

Trump prometió enviar un buque hospital a Groenlandia y desató un choque diplomático

Tailandia acusó a Camboya de romper el alto el fuego tras un enfrentamiento armado en la frontera

Cuatro años de guerra y la amenaza nuclear no cede: el OIEA alerta del riesgo persistente en las centrales de Ucrania

El ejército de Estados Unidos interceptó un barco que intentaba evadir las sanciones impuestas al comercio ilegal de petróleo

Sonrisa enigmática, puño de acero: el ascenso imparable de Kim Yo Jong, la mujer más temida de Corea del Norte