La Fiscalía de delitos contra Propiedad Intelectual inicia operativos por presunto uso indebido de marcas de la FIFA en Guatemala

MP realiza allanamientos por denuncia de la FIFA

El Ministerio Público de Guatemala realizó hoy allanamientos e inspecciones a raíz de una denuncia presentada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) respecto a la comercialización no autorizada de productos que reproducen de manera ilegítima elementos registrados como propiedad intelectual de la entidad.

Esta intervención responde a la política internacional de la organización, diseñada para proteger sus derechos exclusivos sobre la Copa Mundial, resguardar la integridad del torneo y preservar los intereses comerciales de patrocinadores y licenciatarios, según información del Ministerio Público.

Durante el operativo, fiscales de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual y la Fiscalía Regional Metropolitana inspeccionaron inmuebles en busca de “evidencia potencialmente relevante”, entre la que se incluye mercancía sospechosa de falsificación y documentos que permitan rastrear la importación y distribución de estos artículos no autorizados.

La FIFA, que es titular de la totalidad de los derechos comerciales y de marca relativos a la Copa Mundial en distintas clases internacionales, mantiene una política de actuación inmediata ante casos de infracción.

De acuerdo con la información en diversos medos ,“cualquier reproducción no autorizada de logotipos, emblemas oficiales y el propio nombre del torneo constituye una violación susceptible de sanciones civiles y penales en múltiples jurisdicciones”.

Esta postura ha sido refrendada en diferentes ediciones pasadas del Mundial, donde la entidad ha procedido legalmente para evitar la falsificación de mercancía oficial y frenar asociaciones comerciales engañosas o ilegítimas.

El caso investigado en Guatemala abarca productos como ropa, accesorios y souvenirs, los cuales, de acuerdo con la denuncia de la FIFA, se comercializaban en el país sin el permiso correspondiente.

De confirmarse estas infracciones, los responsables podrían enfrentarse a acciones penales conforme a la legislación nacional de propiedad intelectual.

La presencia de productos falsificados representa para la FIFA una amenaza directa a la “credibilidad de los eventos y la experiencia de los aficionados”, además de implicar un riesgo económico para la cadena comercial formal y disminuir el valor de los acuerdos exclusivos con patrocinadores.

La organización ha desarrollado lineamientos específicos para orientar a empresas y consumidores: establece el uso permitido de sus marcas, detalla las consecuencias legales del uso indebido y refuerza la vigilancia del mercado antes y durante los periodos de competencia.

La investigación de las autoridades guatemaltecas, enlazada a la firme política internacional de la Federación, busca detener la circulación de mercancía no autorizada y asegurar pruebas para sancionar efectivamente a quienes infringen la propiedad intelectual de la Copa Mundial.

El avance de la investigación en Guatemala podría derivar en acciones penales contra los implicados conforme a la legislación nacional de propiedad intelectual. La actuación del Ministerio Público pone de relieve la colaboración entre autoridades estatales y organismos internacionales encargados de proteger los activos inmateriales de la Copa Mundial y sus circuitos comerciales autorizados.

*información en desarrollo