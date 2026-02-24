Guatemala

La Fiscalía de delitos contra Propiedad Intelectual inicia operativos por presunto uso indebido de marcas de la FIFA en Guatemala

Las autoridades realizan inspecciones en inmuebles de la capital, asegurando mercancías con emblemas registrados y recopilando evidencias, en coordinación con instancias especializadas en delitos contra la propiedad intelectual

Guardar
MP realiza allanamientos por denuncia
MP realiza allanamientos por denuncia de la FIFA

El Ministerio Público de Guatemala realizó hoy allanamientos e inspecciones a raíz de una denuncia presentada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) respecto a la comercialización no autorizada de productos que reproducen de manera ilegítima elementos registrados como propiedad intelectual de la entidad.

Esta intervención responde a la política internacional de la organización, diseñada para proteger sus derechos exclusivos sobre la Copa Mundial, resguardar la integridad del torneo y preservar los intereses comerciales de patrocinadores y licenciatarios, según información del Ministerio Público.

Durante el operativo, fiscales de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual y la Fiscalía Regional Metropolitana inspeccionaron inmuebles en busca de “evidencia potencialmente relevante”, entre la que se incluye mercancía sospechosa de falsificación y documentos que permitan rastrear la importación y distribución de estos artículos no autorizados.

La FIFA, que es titular de la totalidad de los derechos comerciales y de marca relativos a la Copa Mundial en distintas clases internacionales, mantiene una política de actuación inmediata ante casos de infracción.

De acuerdo con la información en diversos medos ,“cualquier reproducción no autorizada de logotipos, emblemas oficiales y el propio nombre del torneo constituye una violación susceptible de sanciones civiles y penales en múltiples jurisdicciones”.

Esta postura ha sido refrendada en diferentes ediciones pasadas del Mundial, donde la entidad ha procedido legalmente para evitar la falsificación de mercancía oficial y frenar asociaciones comerciales engañosas o ilegítimas.

El caso investigado en Guatemala abarca productos como ropa, accesorios y souvenirs, los cuales, de acuerdo con la denuncia de la FIFA, se comercializaban en el país sin el permiso correspondiente.

De confirmarse estas infracciones, los responsables podrían enfrentarse a acciones penales conforme a la legislación nacional de propiedad intelectual.

La presencia de productos falsificados representa para la FIFA una amenaza directa a la “credibilidad de los eventos y la experiencia de los aficionados”, además de implicar un riesgo económico para la cadena comercial formal y disminuir el valor de los acuerdos exclusivos con patrocinadores.

La organización ha desarrollado lineamientos específicos para orientar a empresas y consumidores: establece el uso permitido de sus marcas, detalla las consecuencias legales del uso indebido y refuerza la vigilancia del mercado antes y durante los periodos de competencia.

La investigación de las autoridades guatemaltecas, enlazada a la firme política internacional de la Federación, busca detener la circulación de mercancía no autorizada y asegurar pruebas para sancionar efectivamente a quienes infringen la propiedad intelectual de la Copa Mundial.

El avance de la investigación en Guatemala podría derivar en acciones penales contra los implicados conforme a la legislación nacional de propiedad intelectual. La actuación del Ministerio Público pone de relieve la colaboración entre autoridades estatales y organismos internacionales encargados de proteger los activos inmateriales de la Copa Mundial y sus circuitos comerciales autorizados.

*información en desarrollo

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaMinisterio PúblicoFIFAFiscalía de delitos contra la propiedad intelectual

Últimas Noticias

Secretaria de la Vivienda en Honduras gestiona apoyo del Banco Mundial para construir más de 20 mil viviendas sociales antes de 2026

El respaldo del Banco Mundial resulta clave para fortalecer la institucionalidad, captar recursos y establecer buenas prácticas en la política de vivienda en Honduras.

Secretaria de la Vivienda en

Quiebres de inventario afectan a tiendas de barrio en El Salvador, revela presidente de CONAMYPE

Un convenio entre instituciones estatales, banca pública y distribuidores prevé reducir el desabastecimiento e incrementar la formación empresarial, con la meta de duplicar el valor económico del comercio minorista en el país

Quiebres de inventario afectan a

El gobierno de El Salvador atribuye mejora en seguridad nacional al denominado “efecto Bukele”

La administración salvadoreña sostiene que las estrategias implementadas permitieron una disminución sostenida de homicidios, así como el incremento de acciones operativas en zonas que antes eran controladas por agrupaciones delictivas

El gobierno de El Salvador

La alcaldesa de Santo Domingo encabeza el ranking de imagen positiva en Latinoamérica

El más reciente informe de CB Global Data ubica a Carolina Mejía al frente de las principales autoridades municipales de la región, seguida por las titulares de la Ciudad de México y Brasilia en el listado de febrero de 2026

La alcaldesa de Santo Domingo

Médicos cubanos saldrán de Honduras y serán reemplazados por profesionales locales

La administración hondureña ha implementado un ajuste en su política de salud al cancelar el acuerdo que permitía la presencia de profesionales extranjeros y ha anunciado el reemplazo gradual por personal nacional, desde marzo

Médicos cubanos saldrán de Honduras

TECNO

El CV perfecto generado por

El CV perfecto generado por IA y el reclutador automatizado: el desafío de la selección laboral en la era digital

Estos son los requisitos de Death Stranding 2 para PC: averigua si podrás jugarlo

Todo lo que sabemos del HONOR Magic V6: el nuevo celular plegable resistente a polvo y caídas

YouTube actualiza la suscripción más barata con funciones que todos pedían

República Dominicana afianza su liderazgo regional en transformación digital con inversión pública y colaboración internacional

ENTRETENIMIENTO

Al estilo Bridgerton: así fue

Al estilo Bridgerton: así fue la fiesta temática de Millie Bobby Brown por sus 22 años

¿Marvel encontró a su nuevo Wolverine? La respuesta de Daniel Radcliffe tras la ola de rumores

“Heated Rivalry”: la casa donde se filmó el final de la primera temporada abre sus puertas al público

Hospitalizan en Tenerife al rey Harald de Noruega por un cuadro de infección y deshidratación

Más allá del reality: cómo Winnie Harlow transformó el rechazo inicial en una carrera global y un mensaje de inclusión

MUNDO

La Asamblea General de la

La Asamblea General de la ONU exigió un alto el fuego inmediato y total en Ucrania

Irán amenazó a los estudiantes tras cuatro días de protestas: no tolerará ataques a los símbolos del régimen islámico

Tras la tensión diplomática, Francia dijo que el embajador de Estados Unidos se comprometió a no intervenir en los asuntos internos

Tensión entre el Gobierno del Líbano y Hezbollah por la posible intervención de Estados Unidos en Medio Oriente

Hospitalizaron al ex primer ministro noruego Thorbjørn Jagland tras ser imputado por corrupción vinculada al caso Epstein