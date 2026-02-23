Guatemala

El Fondo Monetario Internacional inicia visita clave para analizar indicadores económicos en Guatemala

La misión del organismo internacional desarrolla una serie de reuniones con autoridades nacionales y representantes del sector privado para evaluar el desempeño financiero reciente y delinear perspectivas de crecimiento frente a los desafíos del escenario global

Durante cinco días, la delegación del FMI sostendrá encuentros con autoridades del Gobierno liderado por Bernardo Arévalo de León, así como con representantes de la iniciativa privada (Cortesía: Asociación de Generadores con Energía Renovable)

Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) inició esta semana una visita clave a Guatemala con el objetivo de examinar los principales indicadores macroeconómicos del país, detalla una nota de la agencia EFE.

Durante cinco días, la delegación sostendrá encuentros con autoridades del Gobierno liderado por Bernardo Arévalo de León, así como con representantes de la iniciativa privada y otros actores relevantes del entorno económico local.

El presidente del Banco de Guatemala (BANGUAT), Álvaro González, explicó que la agenda de la misión incluye el análisis detallado del cierre de los indicadores económicos de 2025 y las perspectivas para 2026.

Entre los temas prioritarios figuran el desempeño de las exportaciones, el flujo de remesas familiares y la evolución de la Inversión Extranjera Directa (IED).

Banco de Guatemala y FMI: revisión de cifras y expectativas

Según datos oficiales, el crecimiento económico de Guatemala en 2025 alcanzó el 4.1 %, una cifra que las autoridades esperan repetir en 2026.

Este comportamiento ha sido impulsado en parte por el dinamismo de las remesas, que el año pasado superaron los 25,530 millones de USD, lo que representó un aumento superior al 18 % respecto a 2024.

En cuanto a la IED, el flujo registrado durante 2025 rozó los 1,865 millones de USD, consolidando la posición del país como receptor de inversiones en la región. La inflación, por su parte, se mantuvo contenida, con un cierre anual del 1.70 %.

Exportaciones y remesas: motores de la economía guatemalteca

De acuerdo a la nota de EFE, el equipo del FMI concentrará parte de su evaluación en el comportamiento de las exportaciones, un rubro fundamental para la balanza de pagos nacional.

Guatemala se consolidará como segunda economía regional tras superar a Puerto Rico, según proyecciones del FMI para 2026.(Cortesía: CEOE)

Además, las remesas familiares continúan siendo un pilar esencial del ingreso nacional, con cifras que alcanzaron récords históricos y han sostenido el consumo interno, pese a los desafíos globales.

Las reuniones no se limitarán al sector gubernamental. El programa contempla encuentros con representantes del Congreso y del ámbito académico, ampliando así el espectro de voces consultadas para obtener una visión más completa del contexto socioeconómico.

Próximos pasos: revisión anual y perspectivas

La misión actual tiene carácter preliminar. Las autoridades ya anticiparon que entre el 25 de mayo y el 5 de junio llegará otra delegación del Fondo para realizar la revisión anual de la economía guatemalteca y presentar los hallazgos consolidados.

El logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se ve fuera del edificio de la sede en Washington, Estados Unidos, mientras la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, se reúne con el ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, el 4 de septiembre de 2018. REUTERS/Yuri Gripas

Este seguimiento regular forma parte del mecanismo de consulta que el FMI mantiene con sus países miembros para monitorear riesgos y oportunidades.

El entorno macroeconómico de Guatemala, marcado por un crecimiento sostenido y una inflación controlada, será objeto de un análisis exhaustivo en los próximos meses.

Las conclusiones de las misiones del FMI resultarán determinantes para el diseño de políticas públicas y la atracción de nuevas inversiones.

El FMI ha insistido en la importancia de mejorar el gasto público y el clima de negocios en Guatemala. En su informe de septiembre de 2025, el organismo destacó la necesidad de implementar reformas que incluyan un gasto público de mayor calidad y mejoras en la gobernanza para lograr un crecimiento sostenible a mediano plazo.

Además, subrayó la importancia de fortalecer la movilización de ingresos y mejorar la eficiencia del gasto público.

