Colegio de Abogados de Guatemala defiende la integridad de su proceso electoral ante investigaciones del Ministerio Público

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala defiende la transparencia y legitimidad de su proceso electoral ante la apertura de investigaciones del Ministerio Público. (Cortesía: Redes sociales)

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) emitió un comunicado oficial este 20 de febrero de 2026 para defender la transparencia y los resultados de sus recientes elecciones internas. El pronunciamiento surge como respuesta directa a las investigaciones y declaraciones vertidas por Leonor Eugenia Morales Lazo, como representante de la Fiscalía de delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas del Ministerio Público (MP).

La controversia se centra en el proceso electoral mediante el cual el CANG designó a sus magistrados (titular y suplente) ante la Corte de Constitucionalidad (CC), el tribunal de mayor jerarquía en materia constitucional dentro del territorio guatemalteco.

El jueves, Morales Lazo apuntó que las investigaciones hacia el proceso de votación se mantienen en curso, subrayado que el registro digital actualizado de votantes no se les fue entregado y que algunos electores realizaron practicas irregulares como la toma una fotografía de su voto durante los comicios.

La Fiscalía de Guatemala investiga irregularidades en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad convocada por el Colegio de Abogados y Notarios. (Cortesía: Azteca Noticias)

Claridad en el proceso y firmeza en los resultados

Por medio de una nota, el Colegio de Abogados fue enfático al señalar que el evento electoral se desarrolló bajo el estricto cumplimiento de la normativa vigente y las circunstancias legales actuales. La institución aclaró que, debido a una resolución de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la participación de profesionales de carreras afines se limitó exclusivamente a la elección de magistrados para la CC y la elección del Tribunal Electoral del Colegio.

Según el CANG, el proceso concluyó satisfactoriamente y no se presentaron impugnaciones por parte de los agremiados, fiscales de mesa o candidatos dentro de los plazos legales establecidos. Esta declaración busca disipar dudas sobre la legitimidad de quienes resultaron electos para representar al gremio ante la máxima corte del país: Astrid Lemus (magistrada titular) y Luis Bermejo (magistrado suplente).

Respuesta a los cuestionamientos del Ministerio Público

Ante las dudas sobre la supuesta emisión irregular de carnés, el Colegio explicó que la entrega de credenciales institucionales sigue protocolos administrativos y de seguridad estrictos. Estos incluyen códigos de validación QR y están disponibles tanto para abogados y notarios como para profesionales de carreras afines adscritos a la institución.

De igual forma, el CANG desmintió la existencia de un “padrón digital” para el proceso de votación. Explicó que el padrón oficial es un documento impreso, foliado y firmado por cada votante en ambas vueltas electorales, el cual fue entregado al Tribunal Electoral para garantizar la certeza jurídica.

“El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala rechaza cualquier señalamiento que pretenda desacreditar la transparencia e integridad del proceso electoral”, dicta el documento, haciendo un llamado a respetar el debido proceso y las garantías fundamentales.

El CANG responde a críticas por elección de magistrados. (Cortesía: Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala)

Colaboración bajo principios de independencia

A pesar de los cuestionamientos, el CANG manifestó su disposición a colaborar con las autoridades competentes y el Ministerio Público. De hecho, informaron que han solicitado formalmente al Tribunal Electoral la remisión de una copia íntegra del padrón utilizado en las elecciones para facilitar las diligencias de investigación, siempre bajo el principio de fidelidad de la información.

Finalmente, la Junta Directiva 2025-2027 del Colegio hizo un llamado a la prudencia y la responsabilidad, reafirmando su compromiso con la defensa de la voluntad democrática de sus agremiados y el respeto al Estado de Derecho en Guatemala. Este pronunciamiento es clave en un momento donde la independencia de las cortes y la transparencia en la elección de magistrados están bajo la lupa de la comunidad internacional