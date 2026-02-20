Guatemala

Cooperación entre Guatemala y Estados Unidos golpea redes que trasladan migrantes y lavan dinero

La operación incluyó decenas de registros coordinados con agentes extranjeros, lo que permitió la captura de sospechosos, el decomiso de bienes y la recolección de pruebas vinculadas a delitos financieros y migratorios

Guardar
La cooperación entre Guatemala y
La cooperación entre Guatemala y la Oficina de Seguridad Diplomática de Estados Unidos fue clave para el operativo contra tráfico ilícito de migrantes. (Cortesía: US Embassy Guatemala)

En un esfuerzo coordinado para combatir la migración irregular y el crimen organizado, las autoridades de Guatemala, en colaboración estratégica con la Oficina de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ejecutaron una de las operaciones más grandes de los últimos años contra el tráfico ilícito de personas y el lavado de dinero.

El operativo, que consistió en 56 diligencias de allanamiento, inspección y secuestro de evidencia, se concentró principalmente en el departamento de Huehuetenango, una zona identificada históricamente como un punto neurálgico para las estructuras criminales debido a su proximidad con la frontera mexicana.

La operación tuvo como objetivo principal desmantelar bandas criminales que operan bajo la fachada de facilitadores migratorios, pero que en realidad forman redes complejas de explotación. Dichas estructuras no solo promueven el tránsito ilegal de personas hacia el norte, sino que también están vinculadas a delitos de lavado de dinero, utilizando las ganancias obtenidas de la vulnerabilidad de los migrantes para limpiar capitales en la economía local.

El Ministerio Público (MP) de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC) informaron que la investigación se extendió durante meses, permitiendo identificar el modus operandi de los grupos. Estos captan a personas con la promesa de un traslado seguro hacia territorio estadounidense, cobrando sumas exorbitantes que a menudo obligan a las familias a hipotecar sus bienes, para luego someter a los migrantes a condiciones de alta peligrosidad durante el trayecto.

Cooperación internacional como eje estratégico

La participación de DSS subraya la naturaleza transnacional del delito. Para el gobierno estadounidense, la desarticulación de estas redes es una prioridad de seguridad nacional que busca dos objetivos claros:

Protección de fronteras: Reducir el flujo migratorio gestionado por criminales que evaden los controles legales.

Seguridad regional: Debilitar las finanzas de organizaciones que generan inestabilidad en Centroamérica.

Las bandas de 'coyotes' cobraban
Las bandas de 'coyotes' cobraban sumas exorbitantes y exponían a migrantes a riesgos como secuestros, extorsiones y violencia extrema. (Cortesía: US Embassy Guatemala)

“Las redes criminales que facilitan la migración ilegal no tienen cabida en nuestra región”, enfatizaron las representaciones diplomáticas. Esta postura refleja una política de “tolerancia cero” hacia el tráfico de personas, priorizando la seguridad tanto de las comunidades guatemaltecas como de la frontera sur de los Estados Unidos.

Impacto y resultados preliminares

Si bien las autoridades continúan procesando la evidencia recolectada en los 56 inmuebles intervenidos, los resultados iniciales apuntan a la captura de líderes clave dentro de la organización y la incautación de documentos, vehículos y dinero en efectivo.

Huehuetenango es considerado uno de los departamentos con mayor índice de migración hacia el exterior, lo que lo convierte en un terreno fértil para que estas redes operen con relativa impunidad si no existe una presencia policial robusta.

Este operativo envía un mensaje contundente: la migración ilegal no es solo un fenómeno social, sino un negocio ilícito que alimenta a las mafias. La colaboración entre Guatemala y EE.UU. busca transformar este panorama, enfocándose en la persecución penal estratégica para asegurar que quienes lucran con la desesperación humana enfrenten la justicia.

De manera preliminar, PNC informó que se realizaron 13 capturas por tráfico ilegal de guatemaltecos, asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos.

Las bandas de 'coyotes' cobraban
Las bandas de 'coyotes' cobraban sumas exorbitantes y exponían a migrantes a riesgos como secuestros, extorsiones y violencia extrema. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Hacia una migración segura y ordenada

Expertos en seguridad señalan que, aunque los operativos policiales son vitales, deben ir acompañados de campañas de concienciación. La migración irregular expone a los ciudadanos a redes de trata, secuestros y extorsiones. Con la desarticulación de estas 56 células o puntos de operación, se espera una disminución temporal en la capacidad logística de los traficantes en la región occidental del país.

Las autoridades guatemaltecas han instado a la población a denunciar de forma anónima cualquier actividad vinculada al tráfico de personas, recordando que la vía legal es la única forma de garantizar la integridad física y jurídica de quienes desean viajar al extranjero.

Temas Relacionados

Autoridades de GuatemalaHuehuetenangoOficina de Seguridad DiplomáticaPolicía Nacional CivilTráfico de PersonasMigración Irregular

Últimas Noticias

Funcionarios judiciales interinos pasan a permanentes por decisión de la Corte Suprema panameña

La presidenta María Cristina Chen Stanziola destacó que la decisión busca fortalecer la institucionalidad y reconocer la experiencia acumulada

Funcionarios judiciales interinos pasan a

La presidenta electa de Costa Rica presenta agenda legislativa con énfasis en el tren eléctrico y minería de oro

La mandataria dio a conocer ante líderes opositores propuestas para desarrollar un corredor ferroviario y regular la explotación aurífera en Las Crucitas, buscando avanzar estas iniciativas antes del cierre del periodo legislativo

La presidenta electa de Costa

El gobierno de Estados Unidos destaca presencia de El Salvador en evento internacional por la paz en Gaza

El reconocimiento fue emitido tras la intervención de la ministra Alexandra Hill Tinoco en la jornada inaugural de una plataforma internacional que busca abordar la situación en la zona de conflicto con apoyo de más de 20 delegaciones internacionales

El gobierno de Estados Unidos

Honduras oficializará su retorno al CIADI el 6 de marzo y refuerza agenda estratégica con EE.UU.

Esta medida, confirmada por la canciller Mireya Agüero, refuerza la estrategia hondureña de proyectar confianza institucional y fortalecer garantías para capitales internacionales tras años de volatilidad y competencia regional por nuevos inversores

Honduras oficializará su retorno al

El Salvador abre debate sobre el arbitraje, en medio de reformas regionales para elevar el nivel del fútbol

Tras reclamos de clubes y aficionados, la federación de fútbol salvadoreña inicia un proceso de evaluación similar al que ya implementan países como México y Ecuador para elevar la calidad y la confianza en los torneos

El Salvador abre debate sobre

TECNO

Estudio revela que los CEO

Estudio revela que los CEO perciben poco impacto real de la IA en sus operaciones empresariales

IA y redes eléctricas en Estados Unidos: desafíos y soluciones frente al crecimiento sostenido del consumo digital

Jensen Huang, CEO de Nvidia, compara el futuro de la IA con los pilares fundamentales de la vida moderna

Starlink sin celular en desarrollo: esto dijo Elon Musk sobre su supuesta llegada

Así funciona el nuevo ‘modo spoiler’ de WhatsApp para esconder mensajes en grupos

ENTRETENIMIENTO

‘Baywatch’: Miles de aspirantes se

‘Baywatch’: Miles de aspirantes se presentan en trajes de baño rojo para la audición abierta del reboot

Eddie Van Halen y el misterio de “Learning to See”: la canción que nunca pudo tocar en vivo

Giselle Blondet anuncia su despedida de Telemundo tras enfrentar varios problemas de salud

Daniel Radcliffe y su decisión de ocultar Harry Potter en casa: “Quiero ser solo su papá el mayor tiempo posible”

Final explicado de ‘El arte de Sarah’: ¿Sarah Kim realmente murió?

MUNDO

La ira persiste en Irán

La ira persiste en Irán pese a la sangrienta represión que dejó miles de muertos: protestas nocturnas y memoriales masivos

UNICEF exigió la liberación de los menores detenidos en Irán y alertó por el impacto de la represión tras las protestas

El director de la OIEA celebró los avances en las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos

La Unión Europea expresó su voluntad de iniciar negociaciones para la adhesión de Ucrania al bloque

El desagradable momento que vivió el presidente de Taiwán durante una celebración del Año Nuevo Lunar