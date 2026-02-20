Cooperación entre Guatemala y Estados Unidos golpea redes que trasladan migrantes y lavan dinero

La cooperación entre Guatemala y la Oficina de Seguridad Diplomática de Estados Unidos fue clave para el operativo contra tráfico ilícito de migrantes. (Cortesía: US Embassy Guatemala)

En un esfuerzo coordinado para combatir la migración irregular y el crimen organizado, las autoridades de Guatemala, en colaboración estratégica con la Oficina de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ejecutaron una de las operaciones más grandes de los últimos años contra el tráfico ilícito de personas y el lavado de dinero.

El operativo, que consistió en 56 diligencias de allanamiento, inspección y secuestro de evidencia, se concentró principalmente en el departamento de Huehuetenango, una zona identificada históricamente como un punto neurálgico para las estructuras criminales debido a su proximidad con la frontera mexicana.

La operación tuvo como objetivo principal desmantelar bandas criminales que operan bajo la fachada de facilitadores migratorios, pero que en realidad forman redes complejas de explotación. Dichas estructuras no solo promueven el tránsito ilegal de personas hacia el norte, sino que también están vinculadas a delitos de lavado de dinero, utilizando las ganancias obtenidas de la vulnerabilidad de los migrantes para limpiar capitales en la economía local.

El Ministerio Público (MP) de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC) informaron que la investigación se extendió durante meses, permitiendo identificar el modus operandi de los grupos. Estos captan a personas con la promesa de un traslado seguro hacia territorio estadounidense, cobrando sumas exorbitantes que a menudo obligan a las familias a hipotecar sus bienes, para luego someter a los migrantes a condiciones de alta peligrosidad durante el trayecto.

Cooperación internacional como eje estratégico

La participación de DSS subraya la naturaleza transnacional del delito. Para el gobierno estadounidense, la desarticulación de estas redes es una prioridad de seguridad nacional que busca dos objetivos claros:

Protección de fronteras: Reducir el flujo migratorio gestionado por criminales que evaden los controles legales.

Seguridad regional: Debilitar las finanzas de organizaciones que generan inestabilidad en Centroamérica.

Las bandas de 'coyotes' cobraban sumas exorbitantes y exponían a migrantes a riesgos como secuestros, extorsiones y violencia extrema. (Cortesía: US Embassy Guatemala)

“Las redes criminales que facilitan la migración ilegal no tienen cabida en nuestra región”, enfatizaron las representaciones diplomáticas. Esta postura refleja una política de “tolerancia cero” hacia el tráfico de personas, priorizando la seguridad tanto de las comunidades guatemaltecas como de la frontera sur de los Estados Unidos.

Impacto y resultados preliminares

Si bien las autoridades continúan procesando la evidencia recolectada en los 56 inmuebles intervenidos, los resultados iniciales apuntan a la captura de líderes clave dentro de la organización y la incautación de documentos, vehículos y dinero en efectivo.

Huehuetenango es considerado uno de los departamentos con mayor índice de migración hacia el exterior, lo que lo convierte en un terreno fértil para que estas redes operen con relativa impunidad si no existe una presencia policial robusta.

Este operativo envía un mensaje contundente: la migración ilegal no es solo un fenómeno social, sino un negocio ilícito que alimenta a las mafias. La colaboración entre Guatemala y EE.UU. busca transformar este panorama, enfocándose en la persecución penal estratégica para asegurar que quienes lucran con la desesperación humana enfrenten la justicia.

De manera preliminar, PNC informó que se realizaron 13 capturas por tráfico ilegal de guatemaltecos, asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos.

Hacia una migración segura y ordenada

Expertos en seguridad señalan que, aunque los operativos policiales son vitales, deben ir acompañados de campañas de concienciación. La migración irregular expone a los ciudadanos a redes de trata, secuestros y extorsiones. Con la desarticulación de estas 56 células o puntos de operación, se espera una disminución temporal en la capacidad logística de los traficantes en la región occidental del país.

Las autoridades guatemaltecas han instado a la población a denunciar de forma anónima cualquier actividad vinculada al tráfico de personas, recordando que la vía legal es la única forma de garantizar la integridad física y jurídica de quienes desean viajar al extranjero.