Guatemala

Ajuste de cuentas: el escalofriante mensaje que dejaron junto a cuatro cadáveres en una carretera de Guatemala

Un automóvil permaneció estacionado en la carretera sur de Guatemala con cuatro víctimas en su interior, hecho que movilizó a autoridades y generó un operativo en medio de sospechas de ajuste de cuentas

Guardar
La escena del homicidio fue
La escena del homicidio fue acordonada para facilitar el trabajo forense y la recolección de indicios (Foto cortesía Emisiones Unidas).

La madrugada de este viernes, autoridades localizaron los cuerpos sin vida de cuatro personas dentro de un vehículo en la ruta al Pacífico, en Villa Nueva, Guatemala, hecho que, según información preliminar, estaría relacionado con una posible disputa entre estructuras criminales.

El hallazgo tuvo lugar en el kilómetro 21.3 de la carretera CA-9 Sur, donde elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) desplegaron un operativo tras recibir reportes sobre un automóvil estacionado a la orilla de la vía con personas aparentemente lesionadas.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, los cuerpos de socorro que acudieron al sitio confirmaron el deceso de cuatro hombres dentro del vehículo, todos con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Junto a los cuerpos, las autoridades localizaron un cartel que hacía referencia a la Mara Salvatrucha, lo que orienta a las primeras hipótesis hacia un ajuste de cuentas entre grupos delictivos rivales.

De acuerdo con los medios locales, detallan que el mensaje contenía señalamientos directos contra las víctimas, aunque las identidades de los fallecidos no han sido divulgadas hasta el momento ni han proporcionado información adicional sobre el posible vínculo de las víctimas con la estructura señalada en el mensaje.

Un cartel escrito a mano
Un cartel escrito a mano fue localizado en el interior del vehículo donde se hallaron los cuerpos, elemento que autoridades analizan como posible mensaje vinculado a la disputa entre estructuras criminales (Foto cortesía Emisiones Unidas).

La investigación permanece en desarrollo y se espera que en las próximas horas se amplíen los detalles sobre este caso, que ha generado inquietud en la población y un despliegue reforzado de fuerzas de seguridad en el sector.

Procedimientos forenses y operativos tras el hallazgo refuerzan la vigilancia en la ruta al Pacífico

El área fue acordonada de inmediato por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes resguardaron la escena para permitir a los fiscales del Ministerio Público recolectar indicios y coordinar el levantamiento de los cuerpos. Según fuentes consultadas por Prensa Libre, la labor de los peritos incluyó la documentación exhaustiva de cada elemento encontrado en el interior del vehículo, con el objetivo de reunir pruebas que faciliten la investigación sobre el móvil del crimen y la identidad de los responsables.

El hecho ha sido reportado como parte de una serie de incidentes violentos atribuidos a la rivalidad entre pandillas que operan en la región metropolitana de Guatemala.

Las autoridades mantienen operativos en la ruta al Pacífico y zonas aledañas, con énfasis en la prevención y el seguimiento de posibles represalias o hechos vinculados a estructuras criminales.

ARCHIVO: Las autoridades iniciarán una
ARCHIVO: Las autoridades iniciarán una investigación para identificar los cadáveres tras la labor de los peritos en la escena del crimen. REUTERS/Alina Smutko

El aumento de la violencia relacionada con pandillas marca el inicio de 2026 en Guatemala

En los primeros meses de 2026, Guatemala ha enfrentado una serie de hechos violentos vinculados a la rivalidad entre pandillas y el crimen organizado.

Durante enero de 2026, la violencia en el país se manifestó también en ataques directos contra fuerzas de seguridad. Siete agentes de la Policía Nacional Civil fueron asesinados en una serie de represalias atribuidas a pandillas, tras medidas implementadas por el gobierno para restringir privilegios en centros penitenciarios.

Estos hechos ocurrieron en el marco de protestas y motines en cárceles, donde reclusos identificados como miembros de pandillas tomaron como rehenes a decenas de personas en reclamo por condiciones más favorables para sus líderes. Las autoridades han vinculado estos episodios con la firme postura del gobierno para combatir el poder de las estructuras criminales desde el sistema penitenciario.

Temas Relacionados

VíctimasPandillasGuatemalaHomicidioVilla Nueva

Últimas Noticias

La policía hondureña incauta 82 kilogramos de cocaína en operativo fronterizo

Las autoridades decomisaron la droga en Pavana, Choluteca, donde un vehículo con compartimentos ocultos fue inspeccionado tras labores de inteligencia que identificaron un posible traslado ilegal hacia el norte de Centroamérica

La policía hondureña incauta 82

La ampliación de la conectividad aérea entre Costa Rica y Polonia: perspectivas para el turismo y el desarrollo regional

El anuncio de vuelos directos entre Costa Rica y Polonia abre nuevas oportunidades para el sector turístico, planteando desafíos y beneficios para la economía y la integración del país con el dinamismo europeo

La ampliación de la conectividad

Tráfico aéreo en Panamá arranca 2026 al alza con récord histórico en Tocumen

Más de 2 millones de pasajeros y un aumento en operaciones reflejan la recuperación sostenida del movimiento aéreo regional.

Tráfico aéreo en Panamá arranca

Corte Federal de Florida aplaza para el 18 de marzo la sentencia contra el exdirector de la Tasa de Seguridad de Honduras

La Corte Federal del Distrito Sur de Florida decidió aplazar la audiencia de sentencia contra el exdirector de la Tasa de Seguridad de Honduras hasta el 18 de marzo, lo que extiende la espera en un caso que expone la creciente cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción.

Corte Federal de Florida aplaza

Las autoridades de Guatemala desarticulan red de accesorios en Granja Pavón

Un operativo nocturno en el centro penitenciario permitió la localización y decomiso de varios dispositivos, así como sustancias ilícitas, en respuesta a reportes anónimos que señalaron actividades de venta y extorsión en el lugar

Las autoridades de Guatemala desarticulan

TECNO

Meta irá más allá de

Meta irá más allá de sus gafas inteligentes este 206 y sorprenderá con su propio reloj

Los agentes inteligentes transforman la experiencia de compra online con IA

BNB y otras criptomonedas: así cotizan

Estados Unidos rechazó la iniciativa de la ONU para establecer una gobernanza mundial de la inteligencia artificial

Por qué las claves generadas por inteligencia artificial no serían seguras, según expertos

ENTRETENIMIENTO

Peaky Blinders en 2026: el

Peaky Blinders en 2026: el exilio de Tommy, la aparición de Duke Shelby y la batalla generacional por el control del legado

Se frustra el regreso de Ben Solo: cancelan la secuela más esperada de Star Wars

Un diente menos y un recuerdo único: Heath Ledger y el insólito accidente que marcó Corazón de caballero

La última noche de Bon Scott: cómo la tragedia golpeó a AC/DC y marcó para siempre al mundo del rock

Ayuno intermitente, batidos y disciplina fitness: el secreto de Cindy Crawford para mantenerse en forma a los 60 años

MUNDO

Revelan una red de tráfico

Revelan una red de tráfico de petróleo ruso que recaudó 90 mil millones de dólares para financiar la invasión de Putin a Ucrania

Un error informático reveló una red de contrabando de petróleo ruso por 90 mil millones de dólares

Corea del Norte y Kim Jong-un refuerzan su desafío internacional con apoyo de Rusia y China

Trump dio un plazo de 15 días a Irán para negociar sobre su plan nuclear: “Llegamos a un acuerdo o será una desgracia para ellos”

La detención del general Zhang Youxia revela la crisis de confianza de Xi Jinping en la cúpula militar de China