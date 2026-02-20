Ajuste de cuentas: el escalofriante mensaje que dejaron junto a cuatro cadáveres en una carretera de Guatemala

La escena del homicidio fue acordonada para facilitar el trabajo forense y la recolección de indicios (Foto cortesía Emisiones Unidas).

La madrugada de este viernes, autoridades localizaron los cuerpos sin vida de cuatro personas dentro de un vehículo en la ruta al Pacífico, en Villa Nueva, Guatemala, hecho que, según información preliminar, estaría relacionado con una posible disputa entre estructuras criminales.

El hallazgo tuvo lugar en el kilómetro 21.3 de la carretera CA-9 Sur, donde elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) desplegaron un operativo tras recibir reportes sobre un automóvil estacionado a la orilla de la vía con personas aparentemente lesionadas.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, los cuerpos de socorro que acudieron al sitio confirmaron el deceso de cuatro hombres dentro del vehículo, todos con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Junto a los cuerpos, las autoridades localizaron un cartel que hacía referencia a la Mara Salvatrucha, lo que orienta a las primeras hipótesis hacia un ajuste de cuentas entre grupos delictivos rivales.

De acuerdo con los medios locales, detallan que el mensaje contenía señalamientos directos contra las víctimas, aunque las identidades de los fallecidos no han sido divulgadas hasta el momento ni han proporcionado información adicional sobre el posible vínculo de las víctimas con la estructura señalada en el mensaje.

Un cartel escrito a mano fue localizado en el interior del vehículo donde se hallaron los cuerpos, elemento que autoridades analizan como posible mensaje vinculado a la disputa entre estructuras criminales (Foto cortesía Emisiones Unidas).

La investigación permanece en desarrollo y se espera que en las próximas horas se amplíen los detalles sobre este caso, que ha generado inquietud en la población y un despliegue reforzado de fuerzas de seguridad en el sector.

Procedimientos forenses y operativos tras el hallazgo refuerzan la vigilancia en la ruta al Pacífico

El área fue acordonada de inmediato por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes resguardaron la escena para permitir a los fiscales del Ministerio Público recolectar indicios y coordinar el levantamiento de los cuerpos. Según fuentes consultadas por Prensa Libre, la labor de los peritos incluyó la documentación exhaustiva de cada elemento encontrado en el interior del vehículo, con el objetivo de reunir pruebas que faciliten la investigación sobre el móvil del crimen y la identidad de los responsables.

El hecho ha sido reportado como parte de una serie de incidentes violentos atribuidos a la rivalidad entre pandillas que operan en la región metropolitana de Guatemala.

Las autoridades mantienen operativos en la ruta al Pacífico y zonas aledañas, con énfasis en la prevención y el seguimiento de posibles represalias o hechos vinculados a estructuras criminales.

ARCHIVO: Las autoridades iniciarán una investigación para identificar los cadáveres tras la labor de los peritos en la escena del crimen. REUTERS/Alina Smutko

El aumento de la violencia relacionada con pandillas marca el inicio de 2026 en Guatemala

En los primeros meses de 2026, Guatemala ha enfrentado una serie de hechos violentos vinculados a la rivalidad entre pandillas y el crimen organizado.

Durante enero de 2026, la violencia en el país se manifestó también en ataques directos contra fuerzas de seguridad. Siete agentes de la Policía Nacional Civil fueron asesinados en una serie de represalias atribuidas a pandillas, tras medidas implementadas por el gobierno para restringir privilegios en centros penitenciarios.

Estos hechos ocurrieron en el marco de protestas y motines en cárceles, donde reclusos identificados como miembros de pandillas tomaron como rehenes a decenas de personas en reclamo por condiciones más favorables para sus líderes. Las autoridades han vinculado estos episodios con la firme postura del gobierno para combatir el poder de las estructuras criminales desde el sistema penitenciario.