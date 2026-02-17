Guatemala concluye el Estado de sitio con un descenso histórico en la tasa de homicidios

19/01/2026 Agentes del Grupo Élite del Sistema Penitenciario de Guatemala y fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil en el marco de una intervención para retomar el control del Preventivo de la zona 18 tras uno de los tres motines simultáneos POLITICA CENTROAMÉRICA GUATEMALA INTERNACIONAL LATINOAMÉRICA MINISTERIO DE GOBERNACIÓN DE GUATEMALA EN X

El estado de sitio impuesto hace un mes en Guatemala tras el letal ataque de pandilleros que dejó 11 policías muertos concluyó con la cifra de homicidios más baja en veinticinco años, según informó el Gobierno liderado por Bernardo Arévalo de León. Esta reducción significativa, enmarcada en una estrategia de seguridad reforzada, ha sido calificada de resultado “contundente” por el propio presidente, quien anticipa la continuación de medidas estrictas mediante la declaración de un estado de prevención.

El cierre del estado de sitio trajo consigo la implementación, a partir de este martes, de un estado de prevención que mantendrá los operativos conjuntos de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala. Además, persistirán los controles severos en las cárceles del país. En una alocución nacional, Arévalo de León remarcó que los resultados de estas operaciones no despertaron polémica en la sociedad guatemalteca.

Descenso histórico de homicidios

La aplicación del estado de sitio, declarado el 18 de enero después de los ataques atribuidos al grupo criminal Barrio 18, marcó un quiebre estadístico: entre el 1 de enero y el 12 de febrero se registraron solo 253 homicidios, la cifra más baja desde 2001. Para evidenciar el impacto, el mismo parámetro mostraba 785 homicidios en 2009 y 295 homicidios en los primeros 43 días de 2024.

El Gobierno atribuyó este descenso sin precedentes a los operativos combinados entre policía y Ejército, que incluyeron la posibilidad, durante el estado de sitio, de capturar a cualquier persona sin requerir orden judicial, una medida excepcional contemplada casi en el extremo de la Ley del Orden Público guatemalteca.

Durante el periodo de emergencia, las fuerzas de seguridad capturaron a 83 pandilleros de alto perfil, según detalló Arévalo de León en su mensaje a la nación. Además, el número de extorsiones a comerciantes se redujo en un 33%. El mandatario sostuvo que la “estrategia ha dado resultados contundentes” y enfatizó: “Un país sin miedo es un país libre”.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, flanqueado por dos funcionarios, se dirige a la nación desde una sala de monitoreo. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia )

La pugna entre el Estado y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se intensificó desde el año pasado, tras el traslado de los principales cabecillas a la prisión de máxima seguridad Renovación I, luego de una masacre en un sepelio presuntamente orquestada desde la cárcel.

El estado de sitio habilita un régimen excepcional para restaurar el orden, permitiendo restricciones severas y la detención sin mandato judicial, apenas un escalón por debajo del estado de guerra en la legislación de Guatemala. Con su conclusión, el país entra en estado de prevención, que además de limitar manifestaciones públicas y permitir su disolución, busca dar continuidad al control estatal sobre la seguridad.

Las autoridades guatemaltecas mantienen una ofensiva persistente contra las dos principales pandillas: tanto Barrio 18 como Mara Salvatrucha fueron designadas como organizaciones terroristas extranjeras en 2025 por el Gobierno estadounidense bajo la presidencia de Donald Trump.

Evolución reciente de la violencia homicida

A pesar del descenso puntual durante el estado de sitio, los reportes de entidades locales revelan que Guatemala sumó 3.139 homicidios en 2025, un aumento cercano al 10% respecto de 2024, lo que mantiene el desafío de la violencia criminal como uno de los principales focos de la administración Arévalo de León.