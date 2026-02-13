Organismos internacionales respaldan elección de Astrid Lemus a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala

La abogada guatemalteca Astrid Jeannette Lemus Rodríguez ha construido una trayectoria destacada en el sistema judicial, la docencia universitaria y la gestión de reformas institucionales

Los organismos internacionales y diversas misiones de derechos humanos han expresado un respaldo explícito a la elección de Astrid Lemus como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, en un contexto marcado por fuertes tensiones con el Ministerio Público.

El proceso, que definió el periodo 2026-2031 para el máximo tribunal constitucional del país, ha sido objeto de atención internacional tras los operativos de fiscales armados y encapuchados durante la jornada electoral gremial.

La intervención del Ministerio Público durante las votaciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) generó alarma en la comunidad internacional. Según el Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-Guatemala), la votación logró concluir pese a los intentos de interferencia. Ana Lorena Delgadillo, integrante del panel, remarcó que el resultado representa la voluntad de la mayoría de los profesionales que participaron.

Desde Human Rights Watch, el subdirector para las Américas, Juan Pappier, enfatizó a través de sus canales oficiales: “Las trampas e intimidaciones no surtieron efecto en el resultado electoral”. Además, instó a garantizar la protección de la magistrada electa y a impedir cualquier intento de revertir la decisión gremial, considerando la designación un avance hacia una corte profesional.

Funcionarios del Ministerio Público supervisan el conteo de votos durante la jornada electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, bajo la observación de medios y veedores (Foto cortesía Prensa Libre).

OEA, Unión Europea y ONU: reacciones ante la crisis institucional

La jornada en la que Lemus superó a Carlos Estuardo Gálvez por 8,920 contra 7,741 votos estuvo acompañada de una condena internacional a los operativos del Ministerio Público.

Tanto la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) como la Unión Europea y la Relatoría Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados manifestaron públicamente su rechazo a estas medidas.

En el ámbito estadounidense, la congresista Norma Torres también se sumó a las críticas, subrayando la importancia de salvaguardar la independencia judicial en Guatemala.

La reacción del Ejecutivo guatemalteco, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo de León, fue contundente. Desde el Gobierno se calificó la irrupción de los fiscales como un intento de “secuestrar” las elecciones gremiales, reforzando el tono de denuncia nacional e internacional.

La elección de Lemus y su suplente, Luis Bermejo, es vista como un punto de inflexión para la lucha contra la corrupción en el país. La Corte de Constitucionalidad no solo actúa como última instancia judicial, sino que también define el rumbo institucional en casos clave.

La experiencia de Astrid Lemus en la contienda constitucional

La abogada guatemalteca Astrid Jeannette Lemus Rodríguez ha construido una trayectoria destacada en el sistema judicial, la docencia universitaria y la gestión de reformas institucionales. Su perfil académico y su presencia en procesos clave del país la han colocado en el centro de debates sobre la independencia judicial y la educación pública.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala informó que, tras finalizar el escrutinio, Astrid Jeannette Lemus Rodríguez y Luis Fernando Bermejo Quiñónez fueron electos como Magistrada Titular y Magistrado Suplente ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

Lemus, nacida el 25 de julio de 1952, cuenta con estudios avanzados en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), donde obtuvo la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, el título de abogada y notaria, y un doctorado en Ciencias Penales. Posteriormente, amplió su formación en la Universidad de Friburgo, Alemania, con un doctorado en Derecho Internacional Privado. Su preparación incluye diplomados en derechos humanos y docencia universitaria en instituciones de Guatemala y Honduras, lo que la ubica entre los perfiles con mayor formación de la contienda judicial.

Durante el periodo 1994-1999, Lemus ejerció como magistrada vocal IX de la Corte Suprema de Justicia y presidió la Cámara de Amparo y Antejuicio. En esa etapa, se involucró de manera activa en proyectos para modernizar el Organismo Judicial y coordinó la Instancia de Modernización del Sector Justicia. Bajo su liderazgo, se impulsaron iniciativas en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Europea, orientadas a mejorar la gestión y eficacia de los tribunales guatemaltecos.

En paralelo a su carrera judicial, Lemus ha consolidado una presencia sostenida en la academia. Ha sido catedrática universitaria, supervisora de tesis y exámenes profesionales, y ocupó de manera interina la decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC entre 2020 y 2021.

La experiencia acumulada por Lemus en distintas áreas del sector justicia y su activa defensa de la autonomía universitaria la posicionan como una de las figuras clave en los debates contemporáneos sobre la legitimidad institucional en Guatemala.

El proceso del CANG la eligió como una de los cinco magistrados titulares y a su suplente para la próxima integración del tribunal. Las otras cuatro designaciones recaerán en las próximas semanas en el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Presidencia y la Universidad de San Carlos.

Para los analistas locales, la nueva configuración de la Corte será decisiva en el escenario político y judicial de Guatemala, especialmente ante la persistencia de intentos de interferencia en los procesos democráticos.