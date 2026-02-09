Guatemala

Gobierno de Guatemala impulsa la innovación tecnológica en la gestión de servicios para adicciones

La colaboración entre instituciones gubernamentales y organismos internacionales ha facilitado la adopción de herramientas digitales que promueven mejores prácticas clínicas, fortaleciendo la prevención y el tratamiento integral en centros especializados

La incorporación del Sistema Integral de Gestión Clínica (SIGC) en los Centros de Tratamiento Ambulatorio de Guatemala supone un salto fundamental en la modernización de los servicios para el abordaje de las adicciones.

Respaldado por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) Guatemala, el SIGC no solo representa un avance en la digitalización de la atención, sino que busca fortalecer la eficiencia, la seguridad y el enfoque en las personas, con énfasis en la salud mental y las poblaciones de infancia, adolescencia y juventud.

Este paso corresponde a la estrategia de transformación digital de la salud pública guatemalteca, que tiene entre sus objetivos mejorar la calidad asistencial y promover la continuidad de los cuidados.

El nuevo sistema digital, que la OPS/OMS entregó a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID) de Guatemala, establece una plataforma única en el país para el registro y seguimiento clínico dentro de los Centros de Tratamiento Ambulatorio.

SECCATID confirmó que la solución tecnológica se basa en la nube y fue desarrollada bajo el modelo SaaS(Software como Servicio), facilitando el acceso conjunto al Expediente Clínico Digital por parte de médicos, psicólogos y trabajadores sociales.

Esta posibilidad de una atención en tiempo real reduce los errores médicos y elimina la exigencia de que cada paciente repita su historia clínica en diferentes consultas o áreas, un factor que previene la revictimización y mejora la coordinación gracias a una agenda digital compartida.

La OPS/OMS señaló durante el acto de entrega que la digitalización médica representa “un s personas, al permitir una atención mejor organizada y más segura”. Por su parte, la doctora Alma Morales, representante del organismo en Guatemala, enfatizó que esta transformación va más allá de lo tecnológico: “Es un medio para mejorar la calidad de la atención, promover la continuidad del cuidado y proteger la dignidad de las personas”.

Desde el punto de vista operativo, el SIGC sustituye el registro en papel por expedientes electrónicos, facilitando la seguridad, trazabilidad y confidencialidad de los datos.

A esto se suma su capacidad de fortalecer la toma de decisiones clínicas basadas en información actualizada y su aporte para garantizar la continuidad asistencial.

Al mismo tiempo, la automatización del flujo de atención, que abarca desde la admisión hasta la reinserción social, optimizará el uso de los recursos humanos y financieros. El sistema también contribuirá a mejorarla generación de información estadística sobre adicciones, considerada vital para la creación de políticas públicas alineadas con los estándares internacionales de la OPS/OMS.

La implantación del SIGC fue resultado de la colaboración entre autoridades y equipos técnicos, clínicos y administrativos de los centros —liderados por la subsecretaria ejecutiva de SECCATID, Ana Muñoz— y contó con el impulso político de la Vicepresidencia de la República, bajo la conducción de la doctora Karin Herrera.

Durante la ceremonia oficial, el secretario ejecutivo de SECCATID, Hugo Saravia, expresó su agradecimiento a la OPS/OMS y subrayó el impacto positivo de contar con una herramienta que fortalece “la gestión clínica y la atención integral”. Saravia ratificó el compromiso de la institución de profundizar en la prevención del consumo de sustancias y actualizar los métodos terapéuticos en el país.

La OPS/OMS reiteró u compromiso de brindar cooperación técnica para fortalecer la resiliencia y sostenibilidad del sistema sanitario guatemalteco, acompañando los futuros procesos de transformación digital en el sector salud.

