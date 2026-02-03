Guatemala

Guatemala insta a agricultores y ganaderos a reforzar medidas ante descensos térmicos y vientos intensos

Las autoridades solicitaron a productores tomar medidas preventivas frente a un clima adverso, que podría afectar cultivos y ganado en más de 260 municipios, según reportes de instituciones nacionales agropecuarias y meteorológicas

Estrategias sugeridas por autoridades buscan limitar pérdidas en diferentes áreas rurales ante condiciones adversas. Precauciones y acciones preventivas aparecen como clave para la seguridad de cosechas y animales (Cortesía MAGA).

Gran parte del territorio de Guatemala continuará bajo el impacto de bajas temperaturas y vientos fuertes durante esta semana, según advirtió este lunes el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). Ante este escenario, la entidad difundió recomendaciones específicas para los sectores agrícola y pecuario con el objetivo de limitar posibles daños en la producción.

Un análisis presentado por el Centro de Información Estratégica Agropecuaria reveló que 268 municipios presentan condiciones de riesgo, lo que motivó la disposición de monitoreo constante en esas áreas por parte del MAGA. La advertencia climática identifica a los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Chimaltenango, Totonicapán, Quiché, Alta Verapaz, entre otros, como zonas especialmente expuestas por sus cultivos de café, hortalizas, cardamomo, tomate, pastos, sandía, jocote y caña de azúcar.

El pronóstico oficial, respaldado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), prevé temperaturas mínimas inferiores a los 5 ℃ y vientos que superan los 35 kilómetros por hora en distintas regiones. Las recomendaciones para la agricultura apuntan a evitar riegos nocturnos o de madrugada para disminuir el riesgo de heladas y enfermedades, así como incorporar coberturas orgánicas (paja, hojas, residuos vegetales) que preserven la temperatura del suelo. Para el sector ganadero, se enfatiza la importancia de mantener refugios limpios y secos, rotar pastizales y reforzar la alimentación con heno, a fin de prevenir enfermedades respiratorias y afrontar la escasez de forraje causada por el frío.

El MAGA reiteró su compromiso con el seguimiento permanente de las condiciones climáticas y solicitó a productores y productoras la implementación inmediata de estas directrices para proteger la producción agrícola y pecuaria del país.

ENCA refuerza prácticas agrícolas y forestales

Las actividades prácticas, que incluyen el mantenimiento de sarán y tareas de desmalezado, son fundamentales para el manejo adecuado de las especies forestales (Foto cortesía MAGA).

La Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA) ha orientado sus esfuerzos a consolidar la formación práctica de sus estudiantes, al fortalecer competencias clave tanto en el ámbito forestal como en el agrícola, en respuesta a los retos y necesidades de la economía nacional.

Estas iniciativas, alineadas con los objetivos estratégicos del MAGA, pretenden que los graduados no solo adquieran habilidades técnicas de vanguardia, sino que contribuyan directamente al desarrollo productivo de Guatemala.

Al cierre de las recientes jornadas formativas, la ENCA resaltó la importancia de que los jóvenes puedan aportar destrezas específicas al sector productivo una vez finalicen sus estudios. En el área forestal, los alumnos del tercer semestre de la carrera de Perito Forestal asumieron tareas de mantenimiento especializado en el vivero institucional.

Según la información oficial, actividades como el manejo del sarán y el desmalezado inciden directamente en la protección y el óptimo crecimiento de los cultivos.

Fortalecen formación de estudiantes para el desarrollo de los sectores forestal y agrícola (Cortesía Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación).

Los organizadores afirman que estos procedimientos permiten reducir la radiación solar y regular la temperatura, evitando daños por quemaduras en las plantas. Además, recalcan que este tipo de trabajo es esencial para la gestión adecuada de las especies forestales y para consolidar la capacidad profesional de los estudiantes. En paralelo, los estudiantes del quinto semestre de la carrera de Perito Agrónomo participaron en una exhaustiva jornada de campo enfocada en el reconocimiento de especies de flores y follajes, con énfasis en las plantas ornamentales que lideran el mercado actual, informó el MAGA.

