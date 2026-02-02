Guatemala

Los fuertes vientos en Guatemala provocan daños y cortes de energía en Palín, Escuintla

Las ráfagas intensas ocasionaron el desprendimiento de techos y la caída de árboles, mientras los equipos de emergencia realizaron acciones coordinadas para restablecer el suministro eléctrico y evaluar las necesidades de la población afectada

Aviso Conred por bajas temperaturas
Aviso Conred por bajas temperaturas Viento derriba valla publicitaria (Foto cortesía redes sociales).

Fuertes vientos causaron severos daños en Palín, Escuintla, donde una vivienda de la 2da calle zona 2 registró afectaciones estructurales y cortes en el suministro de energía eléctrica.

Bomberos Voluntarios del municipio informaron que fueron alertados por un incidente en el que el techo de una casa fue arrancado por la ráfaga y terminó entre los cables del tendido eléctrico, provocando un cortocircuito y un conato de incendio.

La Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) acordonaron el lugar y notificaron a la empresa eléctrica para coordinar el retiro de la estructura y reestablecer el servicio en algunos sectores.

Las intensas ráfagas también provocaron la caída de árboles y la interrupción del suministro eléctrico en otras áreas del municipio, mientras que en diversos puntos del departamento se reportó la presencia de vientos similares. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), el monitoreo de la situación se mantiene activo, con actualización de las recomendaciones para la población ante posibles riesgos adicionales.

Personal municipal especializado en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades realizó un levantamiento de información para definir el impacto del evento y establecer las asistencias urgentes para los afectados. Fuentes oficiales confirmaron que el restablecimiento de la energía eléctrica es una de las prioridades tras el reporte de la comunidad y las acciones conjuntas de los equipos de emergencia.

La población ha recibido instrucciones de mantenerse alerta y acatar todas las recomendaciones emitidas por las autoridades mientras continúan las labores de normalización.

El sistema de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala, realiza diversos monitoreos en varios departamentos del país, ante el llamado de pobladores por diversos daños debido a los fuertes vientos la mañana de lunes, hacen un llamado a la intervención inmediata para el establecimiento de los albergues.

<b>Frío continuará durante la semana </b>

Información previa indica que los guatemaltecos experimentarán temperaturas templadas durante las tardes, con un descenso marcado previsto para la noche y la madrugada en los próximos días. según Jorge chinchilla, pronosticador del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (INSIVUMEH)

La región occidental del país continuará registrando temperaturas mínimas cercanas a cero grados Celsius, manteniéndose como el área con los valores más bajos. A partir del miércoles, la reducción adicional en la velocidad del viento podría provocar valores bajo cero al amanecer en las zonas más altas de Occidente.

Aunque actualmente no se anticipan heladas meteorológicas, la posibilidad de que se presenten en los días siguientes permanece, debido a la persistencia del frío y al probable debilitamiento del viento hacia la mitad de la semana.

Dicha tendencia podría intensificarse: a partir del miércoles, la reducción adicional de la velocidad del viento podría provocar valores bajo cero al amanecer en las áreas más elevadas de Occidente.

Las bajas temperaturas vinculadas a los frentes fríos que afectan el territorio nacional han llevado a la Secretaría Ejecutiva de la CONRED a mantenerse siempre en alerta e impulsar una serie de recomendaciones dirigidas especialmente a quienes residen en zonas altas y rurales para resguardar la salud y seguridad de la población.

El sistema Conred, sugiere también priorizar el resguardo en ambientes cálidos y asegurar la adecuada ventilación de los espacios, en especial para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o respiratorias.

