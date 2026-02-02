La Policía Nacional Civil de Guatemala refuerza seguridad en centros educativos con el inicio del ciclo escolar

PNCdeGuatemala

El inicio del ciclo escolar 2026 ha llevado a la Policía Nacional Civil a reforzar la seguridad en 55 centros educativos de la ciudad capital, como parte de las acciones coordinadas por la Subdirección General de Prevención del Delito y el programa Escuelas Seguras, según lo indicado por el subdirector general, Pablo Rodríguez.

Entre las medidas adoptadas, se han priorizado establecimientos donde la intervención responde a solicitudes directas de autoridades educativas o a órdenes judiciales. En estos lugares, además de la presencia policial, se implementan programas dirigidos a modificar conductas de riesgo entre los estudiantes.

En Jutiapa, la estrategia de resguardo escolar incluye el despliegue del “plan número 12″, el cual contempla la presencia activa de agentes durante los horarios de entrada y salida de los alumnos, explica el subcomisario Delby García, al asegurar que el objetivo es garantizar un ambiente seguro para estudiantes, docentes y personal administrativo mediante operativos enfocados en los alrededores de los centros, perfilando a quienes merodean las instalaciones y dando instrucciones precisas al personal encargado.

Policia Nacional Civil brinda seguridad en las Escuelas. (Foto: PNC de Guatemala)

El avance de estas acciones busca asegurar la tranquilidad en las comunidades educativas, con vigilancia continua y colaboración estrecha entre autoridades ,docentes y agentes policiales. La estrategia de las fuerzas de seguridad, a través del programa Escuelas Seguras se implementa en varios departamentos del país, como Santa Rosa, Huehuetenango, Quiche, Sololá y Tonicapán, por ejemplo.

Hoy el binomio presidencial junto a la ministra de Educación, Anabella Giraca y el ministro de Salud Pública, Joaquín Barnoya, inauguró el ciclo escolar, que de acuerdo con el gobernante Arévalo, recibe a por lo menos un millón 700 mil niños a instalaciones mejoradas.

La apertura de 524 institutos de nivel básico este año permitirá que al menos 25 mil jóvenes en igual número de comunidades, pueblos y aldeas continúen su educación, algo hasta ahora inaccesible en muchas zonas rurales.

El acceso a tecnología para el aprendizaje se ha convertido en otra línea prioritaria, especialmente para estudiantes de educación diversificada. La ministra anunció “una expansión importante”, con 524 nuevos institutos que hoy comienzan a operar en diversas regiones del país.

Para la ministra de educación Anabella Giraca, estos avances demuestran que “Guatemala tiene gente capaz” y que la experiencia acumulada en los equipos técnicos respalda la implementación de cada política pública relevante.

Entre los ejes de transformación, sobresale el enfoque en la alimentación escolar, que no se limita a la provisión de alimentos, sino que se entiende como motor fundamental del proceso de aprendizaje: “La alimentación escolar no solo es un plato servido, sino energía para aprender”, remarcó, la funcionaria.

Con igual énfasis, destacó el valor de mantener puntualmente los suministros y materiales que demanda la tarea educativa, así como la importancia del remozamiento de la infraestructura: “El remozamiento es seguridad y dignidad, un espacio que invita a estar y aprender”.