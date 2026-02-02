El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo felicita a Laura Fernández por su triunfo electoral

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, habla durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Mariano Macz

El presidente Bernardo Arévalo envió sus felicitaciones a Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, tras su contundente victoria en las elecciones, según publicó en su cuenta de X.

El mandatario guatemalteco resaltó la disposición de su gobierno para fortalecerla cooperación entre Guatemala y Costa Rica, afirmando que ambos países comparten el objetivo de trabajar por el desarrollo y bienestar de sus pueblos, así como de la región centroamericana.

En su mensaje, Arévalo ofreció el apoyo de su administración a la futura mandataria costarricense y expresó su confianza en que ambos países avanzarán hacia una mayor integración regional.

La victoria de Laura Fernández en las elecciones presidenciales de Costa Rica consolida la continuidad de la gestión del actual mandatario Rodrigo Chaves.

Diversos sectores de la oposición han advertido que la llegada de una figura oficialista al poder podría derivar en un “camino autoritario”, preocupación alimentada por los recurrentes enfrentamientos de Chaves con los otros poderes del Estado, como el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y medios críticos, información de Infobae.

En su primer discurso tras la victoria, Laura Fernández marcó distancia con el pasado, recordando “Lo que se llamó la Segunda República, labrada en 1948, en campos de batalla, anegados con la sangre de nuestros padres y hermanos, ¡ha quedado en el pasado! Ha quedado en el pasado por la voluntad expresa del pueblo de Costa Rica”. Con voz decidida, anunció la fundación de una nueva era: “Por eso nos toca a nosotros edificar la Tercera República. Por eso y para eso se instalará el nuevo Gobierno que habremos de inaugurar el próximo 8 de mayo”.

Laura Fernández, la candidata oficialista de 39 años, ganó la presidencia en la primera vuelta de las elecciones, lo cual le otorgará una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa.

Fernández dio por inaugurada la ‘tercera república’, un concepto que hace referencia a un cambio de ciclo institucional en Costa Rica y que plantea el cierre de la etapa conocida como la Segunda República, iniciada en 1948 después de un proceso revolucionario que abolió el Ejército, estableció el sufragio femenino, eliminó la segregación racial y creó el Tribunal Superior Electoral.

Fernández será la segunda mujer en asumir la máxima magistratura costarricense tras Laura Chinchilla. En su mensaje a la nación, la presidenta electa sostuvo que el país entrará en una transformación política estructural y prometió que el cambio será “profundo e irreversible”. Fernández anticipó que el nuevo gobierno, que asumirá el próximo 8 de mayo, será el encargado de liderar este proceso y avanzar en la consolidación de un nuevo modelo estatal.