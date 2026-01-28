El Inguat y el Conap actualizan guía de áreas protegidas y refuerzan el turismo sostenible en Guatemala

Facebook : Consejo Nacional de Áreas Protegidas

La presentación de la segunda edición de la guía Viaje por las Áreas Protegidas de Guatemala suma un nuevo capítulo en el esfuerzo por fortalecer el turismo responsable y la conservación ambiental.

Este documento, realizado por el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) con el respaldo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), busca no solo atraer visitantes, sino también asegurar que la riqueza natural y cultural de Guatemala se preserve para las siguientes generaciones mediante el desarrollo sostenible.

El lanzamiento de esta guía marca la culminación de un proceso de actualización iniciado una década atrás, resultado de tres años de trabajo conjunto entre Inguat y Conap.

Según los impulsores del proyecto, el documento constituye una herramienta educativa que proporciona información detallada sobre 160 de las 341 áreas protegidas del país, incluyendo descripciones de flora, fauna, indicaciones de acceso y recomendaciones para los visitantes.

El Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap), adscrito al Conap, resulta fundamental para este esfuerzo.

Según el documento, el Sigap abarca un total de 341 áreas protegidas, lo que representa el 31 % del territorio guatemalteco, y establece múltiples categorías de manejo adaptadas a sus características y necesidades.

Entre ellas se cuentan zonas extensas con escasa intervención humana, espacios de propiedad privada orientados a conservar la diversidad biológica y reservas de biosfera de importancia internacional. Además, la designación de Zonas de Veda Definitiva incluye todos los conos volcánicos del país.

El proceso de desarrollo de la guía remonta a 2010, cuando Guatemala se integró al Grupo de Países Megadiversos Afines y publicó la primera versión física de la guía turística.

Dos años más tarde se lanzó una edición digital, seguida por este reciente esfuerzo de actualización. La nueva edición no solo cataloga los sitios, sino que también ofrece instrumentos técnicos para fomentar el turismo de bajo impacto, reforzando el ingenio del Sigap como guardián del patrimonio natural pero también como motor del desarrollo local y la educación ambiental.

La organización de las rutas facilita el acceso a las regiones naturales y culturales más relevantes de Guatemala, distribuyéndolas en cinco recorridos temáticos. La Ruta del mundo Maya/Petén centra el interés en los vestigios arqueológicos de la civilización Maya, con más de tres mil quinientos años de historia rodeados de una espesa selva que alberga miles de especies.

Por su parte, la Ruta del Caribe verde/Caribe y Oriente conduce a los viajeros por bosques montañosos, chaparrales y selvas, integrando experiencias culturales vinculadas a comunidades mayas ch’orti y q’eqchi’, así como a los garífunas.

En la región de las Verapaces, la denominada Ruta de aventura dentro de la selva destaca la diversidad de ecosistemas y microclimas, e incluso la posibilidad de observar al quetzal, el ave nacional. El Altiplano, con la Ruta de volcanes, paisaje y cultura, expone la densidad de población indígena y la riqueza de expresiones culturales mayas. Finalmente, la Ruta de montañas y playas/Bocacosta y Pacífico recorre la costa guatemalteca, integrando paisajes agrícolas y playas de arena volcánica a lo largo del litoral del Pacífico.

El documento elaborado por Inguat y Conap se dirige tanto a viajeros locales como extranjeros, con la finalidad de promover un turismo que contribuya a la conservación y respete la capacidad biológica de los destinos. Además, la guía aspira a educar mediante la difusión de información precisa sobre cada área, lo que fortalece la sensibilización ambiental y favorece la gobernabilidad de los territorios protegidos.

La historia del desarrollo de las áreas protegidas en Guatemala se remonta a 1955, cuando el entonces presidente Carlos Castillo Armas declaró parque nacional a lugares como Río Dulce, Tikal y Atitlán, reconociendo su belleza y valor arqueológico.

Con el tiempo, la política ambiental se enfocó en salvaguardar ecosistemas y biodiversidad, hasta la creación del Sigap en 1989 bajo la Ley de Áreas Protegidas, con el objetivo de mantener intacto el patrimonio natural de Guatemala y contribuir al bienestar de la población.

La guía Viaje por las Áreas Protegidas de Guatemala, impulsada por el Sigap y fruto de la cooperación entre Inguat y Conap, representa una apuesta concreta por un turismo responsable y sostenido, en el que la promoción de destinos de alto nivel se conjuga con la educación ambiental, el respeto a la naturaleza y el desarrollo de las comunidades cercanas.