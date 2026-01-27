El Ministerio de Salud Pública alerta sobre aumento de casos de sarampión en Guatemala

Detectan caso de sarampión en Surco. (Foto: Composición)

El Ministerio de Salud Pública de Guatemala reportó un total de 82 casos confirmados de sarampión, con 24 de ellos en menores de 14 años, lo que evidenció una creciente preocupación por la vulnerabilidad de la población infantil.

Un total de treinta y nueve casos de sarampión se han registrado en Sololá, mientras que Guatemala central y varias áreas circundantes presentan también nuevos contagios, según actualizó Erika Gaitán, médica epidemióloga del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Otros departamentos afectados incluyen Guatemala noroccidente (cuatro casos), Guatemala nororiente (cinco), Guatemala sur (dos), Escuintla (cinco), Izabal (cinco), Totonicapán (dos), Quetzaltenango (dos), Quiché (dos), Jalapa (tres), Petén suroriente (dos), Petén norte (uno), Sacatepéquez (uno), Huehuetenango (dos) y Baja Verapaz (uno).

Ante la alerta sanitaria, se recomienda a la población de los municipios afectados consultar regularmente la información disponible y acudir a los servicios médicos, especialmente si existe sospecha de contagio.

Además, se enfatiza la importancia de revisar y actualizar el esquema de vacunación en los menores de dieciséis años, para garantizar que los carnés se encuentren completos y vigentes, pues se advierte que la propagación del virus podría acelerarse con el inicio del ciclo escolar, ya que el contacto dentro de las aulas incrementa el riesgo de transmisión.

El avance en la detección se atribuye al seguimiento comunitario de las cadenas de contagio desde los primeros reportes, permitiendo identificar a otros pacientes y brindarles acompañamiento para asegurar su estado de salud. Cuando los afectados requieren atención de mayor complejidad, se canalizan a servicios hospitalarios para vigilancia especializada.

Información del ministerio de Salud desvela que la confirmación de los casos de sarampión está asociados a un evento multitudinario en Santiago Atitlán, Sololá, ha puesto en marcha un operativo urgente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de Guatemala para contener la enfermedad ante el riesgo de diseminación comunitaria.

El brote ocurre en un escenario en el que el sarampión era catalogado como una enfermedad eliminada en la región, lo que genera preocupación sobre una posible reintroducción del virus en el país y ha llevado a reforzar las medidas de prevención. Equipos sanitarios del MSPAS realizan un monitoreo clínico de los infectados y vigilancia activa en distintos departamentos, debido a que personas de toda Guatemala, México y Estados Unidos participaron en el evento que originó los contagios.

Cortesía Ministerio de Salud

Actualmente, se supervisa a los contactos de los casos confirmados y se mantiene la coordinación interinstitucional para reducir el riesgo de expansión del virus.

La seguridad en la notificación de estos casos se gestiona gracias a la labor del Laboratorio Nacional de Salud, que procesa las muestras usando dos metodologías complementarias: la detección de anticuerpos vinculados a exposición reciente y la identificación directa del virus, asegura La responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación de la Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo, Erika Gaitán.