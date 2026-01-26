Guatemala

El gobierno de Guatemala anuncia construcción de cárceles de alta seguridad

El ejecutivo prevé la puesta en marcha de dos recintos de máxima seguridad, cuya finalidad principal es limitar la capacidad de los grupos criminales y eliminar privilegios irregulares que afectan la gobernabilidad

El Gobierno prevé inaugurar la primera cárcel de alta seguridad en 2026 y tener la segunda lista para 2027. REUTERS/Cristina Chiquin

La administración de Bernardo Arévalo impulsa la edificación de dos nuevas cárceles de alta seguridad como parte de su estrategia para transformar el sistema penitenciario de Guatemala.

El mandatario explicó en Radio Cadena Sonora que estos proyectos están dirigidos a limitar las capacidades de organización criminal desde el interior de los penales, además de responder a la necesidad de frenar la acción de grupos criminales.

Arévalo destacó que el alcance de esta intervención estructural va más allá de la infraestructura, ya que se prevé que la primera de las cárceles entre en funcionamiento este año y la segunda quede habilitada en 2027, según prevé el gobierno.

Arévalo enfatizó las acciones recientes contra el crimen organizado dentro y fuera de las prisiones. Detalló que las operaciones estratégicas lograron la captura de 17 terroristas, el rescate de 46 rehenes y el restablecimiento del control en centros penitenciarios.

Además, agregó que su administración no dará cabida a concesiones que históricamente han facilitado privilegios indebidos a los internos, como traslados a petición, ingreso de encomiendas o visitas conyugales, afirmando que estos centros deben abandonar prácticas propias de un “hotel”.

La construcción de la segunda prisión en Masagua cuenta con financiamiento asegurado del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). REUTERS/Cristina Chiquin

El presidente informó a Radio Cadena Sonora que la primera de las cárceles está siendo construida en Izabal, bajo la dirección del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala.

El proceso incluye la revisión de planos y el diseño asistido por especialistas en edificación de prisiones del Gobierno de Estados Unidos. Para esta obra, aunque los fondos estaban contemplados en el presupuesto, Arévalo anticipó la presentación de una ampliación presupuestaria a fin de asegurar la ejecución del proyecto.

La segunda cárcel se ubicará en Masagua y será construida mediante licitación, con capital otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Arévalo sostuvo que los recursos ya fueron asegurados y el proyecto se encuentra listo para iniciar su fase constructiva, cumpliendo normas y especificaciones técnicas predefinidas para este tipo de infraestructura.

En la entrevista, el presidente subrayó que el sistema penitenciario guatemalteco padeció durante décadas una profunda captura institucional, permitiendo que los reclusos gozaran de prerrogativas excesivas. Ratificó su compromiso de reformar el modelo carcelario, implementando cambios para recuperar la autoridad del Estado sobre los penales.

El diseño de las cárceles recibe asesoría técnica de especialistas en prisiones del Gobierno de Estados Unidos para cumplir estándares internacionales. Cortesía: Bomberos Voluntarios Guatemala

Arévalo concluyó ante Radio Cadena Sonora: “Ahora hay una voluntad política para construirlas. En el caso de la cárcel construida por el Cuerpo de Ingenieros, los fondos estaban previstos en el presupuesto, pero por ello se presentará una ampliación presupuestaria para que se cuente con los fondos para esta cárcel”.

El mandatario aseguró que el estado de sitio decretado no alterará la vida cotidiana de la población, remarcando la centralidad de reforzar la seguridad sin afectar derechos civiles.

El hacinamiento en cárceles de Guatemala dispara la crisis de seguridad

El colapso en las cárceles de Guatemala ha encendido las alarmas a nivel nacional, ante una tasa de hacinamiento que supera el 340 % y que, según el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, constituye una “bomba de tiempo permanente” de acuerdo a publicaciones de EFE. Las recientes jornadas de violencia, atribuidas a ataques coordinados por pandillas, provocaron el asesinato de 10 policías y motines simultáneos en tres centros penitenciarios, donde los reclusos tomaron rehenes, profundizando la crisis estructural del sistema carcelario. Frente a este escenario, el presidente guatemalteco Bernador Arévalo de León decretó un estado de sitio por 30 días, una medida excepcional para restaurar el orden y afirmar la autoridad estatal.

La administración de Bernardo Arévalo
La administración de Bernardo Arévalo avanza en la construcción de dos cárceles de alta seguridad como eje de la reforma penitenciaria en Guatemala. REUTERS/Josue Decavele

El ministro Villeda expuso en detalle el deterioro de los 23 centros penales del país, que albergan a 23,000 personas pese a contar con capacidad únicamente para 6.000 internos. El funcionario atribuyó los motines y ataques mortales al grupo criminal Barrio 18 y subrayó: “El Ejecutivo no tiene absolutamente nada que negociar con grupos criminales”. Calificó además al Sistema Penitenciario como “la cenicienta del Estado”, debido a décadas de abandono institucional y escasez de recursos, e informó sobre la próxima construcción de dos nuevas cárceles.

Villeda remarcó los desafíos estructurales: “Tenemos cárceles que no cumplen los estándares internacionales de seguridad y rehabilitación, son bombas de tiempo permanentes”. Añadió que no se puede avanzar en políticas efectivas de seguridad ciudadana mientras no exista un control férreo sobre el sistema penitenciario, y exhortó a que el sistema de justicia acompañe estas medidas con resultados concretos.

Las autoridades guatemaltecas sostienen que han sofocado la rebelión y recuperado el dominio de los recintos, pero el alto grado de hacinamiento y la presencia de organizaciones criminales en el interior mantienen latente el riesgo de nuevas crisis, una amenaza persistente para la seguridad nacional.

