Guatemala

La popularidad de Bukele impulsa análisis sobre elegibilidad de extranjeros para la presidencia guatemalteca

Las disposiciones de la constitución guatemalteca aseguran el acceso a la nacionalidad por origen, pero exigen residencia formal, cumplimiento migratorio y arraigo comprobable para aspirar al cargo máximo, según especialistas consultados

Guardar
La simple nacionalidad de origen
La simple nacionalidad de origen no garantiza el acceso a la candidatura presidencial, según expertos. REUTERS/ Jose Cabezas

La creciente fascinación por los métodos de seguridad aplicados por Nayib Bukele alimenta rumores sobre su potencialidad como candidato a la presidencia de Guatemala lo que genera un debate jurídico e histórico de amplio alcance, donde la letra de la Constitución choca con realidades institucionales y barreras prácticas, y obliga a repasar los límites de la integración regional en Centroamérica a la luz del fenómeno Bukele. El exministro de Relaciones Exteriores Gabriel Orellana resumió el fundamento del debate legal al afirmar: “Efectivamente, nuestra constitución y sistema legislativo regulan la nacionalidad; personas nacidas en países que formaron parte de la federación centroamericana se consideran para Guatemala como nacionales de origen”.

Esta disposición constitucional, recogida en el Artículo 145, tiene como propósito, en palabras del propio texto fundamental, “promover la integración centroamericana” mediante la facilitación de la nacionalidad y el fortalecimiento de vínculos con los países vecinos. Sin embargo, la simple nacionalidad de origen no garantiza el acceso a la candidatura presidencial, como detalla Orellana: “Para poder lograr lo que la ley nos dice de la equiparación de nacionalidad, se tiene que domiciliar; esto implica permanencia durante un año como mínimo en el mismo domicilio”. El exministro subraya que el proceso obliga al aspirante extranjero a cumplir con requisitos migratorios formales, fijar su residencia y demostrar medios de subsistencia en el país.

Gabriel Orellana, excanciller. (Foto: Cortesía)
Gabriel Orellana, excanciller. (Foto: Cortesía)

A los requisitos administrativos se suman incertidumbres temporales en el contexto electoral. El propio Orellana cuestiona: “La gran incógnita es si le daría tiempo para ser candidato a la presidencia en la próxima elección”. La complejidad no se agota en los aspectos legales. El impacto social y la gobernabilidad institucional también aparecen como retos, según planteó el jurista: “En un año o dos, ¿generaría dentro de las fuerzas armadas corrientes de lealtad que le obedezcan ciegamente?”, una pregunta central para la estabilidad del estado.

Roberto Alejos, ex diputado. Foto:
Roberto Alejos, ex diputado. Foto: redes/ Roberto Alejos

El debate no se reduce al marco legal. El exdiputado y exconstituyente Roberto Alejos reivindicó la tradición centroamericanista de la Carta Magna y de la apertura guatemalteca desde los años ochenta, pero aclaró: “No puede ostentar dos cargos, no ejerce jurisdicción y debería interpretarse de manera definitiva”, lo que define la incompatibilidad entre simultaneidad de presidencias y el diseño institucional de Guatemala. La pertenencia al Parlamento Centroamericano y otras expresiones de integración no anulan el principio, repetido por Alejos, de que “solo quien vive aquí y reside acá” debe optar a los máximos cargos, una posición que involucra la defensa de la autonomía frente al influjo de liderazgos externos.

<b>Bukele sinónimo de populismo y no de estrategia </b>

Por su parte, el abogado Edgar Ortiz también reconoce el fundamento constitucional para que un centroamericano adquiera la nacionalidad guatemalteca y aspire al principal cargo público: “Un centroamericano nacionalizado puede ser presidente”. Sin embargo, Ortiz advirtió que la hipótesis se alimenta más de la popularidad de Bukele que de una estrategia política realista: “Todo el mundo quisiera un Bukele guatemalteco, eso es lo que creo”. La comparación constante con el modelo salvadoreño, especialmente en temas como seguridad, responde, según Ortiz, a una “moda”, y relativiza el carácter práctico de la posibilidad jurídica.

Pablo Hurtado, ASIES. (Foto: cortesía)
Pablo Hurtado, ASIES. (Foto: cortesía)

Pablo Hurtado de ASIES, al respecto dice “no podemos negar, no solo en Guatemala, en la región Latinoamérica, es una figura política muy conocida; sus habilidades de comunicación y en redes hacen que no pase inadvertido”. Este reconocimiento regional, sumado al eco de sus políticas en El Salvador, pone en primer plano la posibilidad, aunque solo sea teórica, de una candidatura en territorio guatemalteco. No obstante, la viabilidad práctica parece lejana, pues “sería dejar la presidencia para vivir e iniciar la carrera política en Guatemala, no se ve muy práctica”, advierte.

El peso del reconocimiento popular dentro de Guatemala permanece como obstáculo. Orellana se preguntó: “¿Será que generaría simpatía para ser electo? Hay grandes incógnitas que las personas no toman en cuenta”. El exministro señaló que la notoriedad mediática de Bukele puede no traducirse en apoyo contundente, sobre todo en áreas rurales y entre comunidades apartadas, lo que incrementa el desafío de legitimidad para un candidato ajeno a la vida local.

En suma, el actual marco legal guatemalteco permite —bajo estrictos requisitos de nacionalización, residencia efectiva y arraigo legal— que un ciudadano de otra república centroamericana aspire a la presidencia, pero, como concluyó Orellana, “prácticamente inviable, tal vez cuando los salvadoreños se aburran de él”.

Temas Relacionados

GuatemalaElecciones 2027Constitución Política de la Repúblicaarticulo 145Nayib BukelePresidencia de GuatemalaEl Salvador

Últimas Noticias

Sin presencia del ejecutivo Honduras instala la primera legislatura del Congreso Nacional para el período 2026-2030

El inicio de estos cuatro años legislativos coincide con una clara demanda de mejoras en el acceso a la justicia, propuestas de austeridad y cambios orientados a la transparencia, que determinarán el rumbo político nacional

Sin presencia del ejecutivo Honduras

1,600 personas serán beneficiadas con servicio de agua en la zona oriental de El Salvador

Las localidades de La Paz y La Rinconada contarán con suministro regular tras la implementación de nuevas obras de perforación de pozo y expansión de redes, coordinadas por la Dirección de Obras Municipales (DOM) en La Unión Norte

1,600 personas serán beneficiadas con

La policía desmantela red de cámaras ocultas del Barrio 18 en Ciudad de Guatemala

El hallazgo de equipos de videovigilancia instalados en domicilios permitió identificar mecanismos utilizados por el grupo para vigilar a autoridades y adversarios, dificultando la labor oficial y fortaleciendo su dominio territorial en la capital

La policía desmantela red de

30 personas resultaron quemadas con pólvora durante actividad religiosa en El Salvador

Comandos de Salvamento y Cruz Verde socorrieron a múltiples lesionados durante la tradicional quema de pólvora de Jesús Cautivo celebrada en el departamento de La Paz, en la zona central del territorio

30 personas resultaron quemadas con

Un migrante guatemalteco denuncia falta de información tras ser trasladado a Nuevo México

Un migrante guatemalteco, solicitante de asilo en Estados Unidos, denunció que fue trasladado por autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde Minnesota hasta un centro de detención en Nuevo México, en contra de una orden judicial que le permitía enfrentar su caso en el estado donde reside

Un migrante guatemalteco denuncia falta

TECNO

Un nuevo rival para Starlink:

Un nuevo rival para Starlink: la empresa espacial de Jeff Bezos entra al negocio del internet satelital

Métodos eficaces para enfriar la refrigeradora rápidamente

Robots que hacen tareas del hogar: el plan de Tesla para llevar Optimus al mercado en 2027

Cuatro estafas comunes en WhatsApp: desde un romance ideal hasta una oferta de trabajo que no existe

Por qué no deberías abrazar a tu perro según la IA, puede ser peligroso

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Eagles alcanzan cuádruple diamante con

Eagles alcanzan cuádruple diamante con un disco histórico que redefine los récords de ventas en Estados Unidos

Las parejas de Brooklyn Beckham antes de casarse con Nicola Peltz

Dave Mustaine, del quiebre con Metallica al ADN de Megadeth: “Quería ser más pesado y rápido que ellos”

El k-drama “Bon Appétit, majestad” ingresó al ranking de las series más vistas en Netflix

Eric Dane generó preocupación por su estado de salud tras ausentarse de un evento en su honor

MUNDO

Israel lanzó una operación a

Israel lanzó una operación a gran escala para localizar los restos del último rehén en Gaza

El régimen de Irán admitió que bloqueó internet para evitar la difusión de imágenes de la represión durante las protestas

El régimen iraní amenazó con imponer castigos “sin clemencia” a los manifestantes

Rusia afirmó que el ex dictador Maduro fue traicionado por su entorno: “Conocemos los nombres”

Los baños termales de los monos japoneses revelan una inesperada conexión entre comportamiento y salud microbiana