Policía Nacional Civil realiza cierres viales en áreas cercanas a sus instalaciones en ciudad de Guatemala

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito, ha informado a través de sus redes sociales sobre diversos bloqueos y desvíos viales se mantienen en zona 1 y zona 7 de la Ciudad de Guatemala debido a nuevos operativos desplegados por las fuerzas de seguridad, en respuesta a recientes hechos de violencia que han involucrado a su personal.

De acuerdo con las autoridades, las restricciones buscan proteger instalaciones sensibles y facilitar el resguardo del personal policial ante los incidentes en los que algunos agentes fallecieron durante el cumplimiento de su deber. El Sistema Penitenciario ha cerrado la 17calle, dirigiendo el tránsito hacia la 8avenida de zona 1.

En la zona 7, el tránsito está limitado en la 2 avenida, entre 2 y 4 calle en la colonia Landívar, por resguardo de la estación policial. Además, la Policía Nacional Civil (PNC) mantiene desvíos temporales en 14 calle hacia 7 avenida de zona 1 y ha redirigido la movilidad sobre la 11 avenida para avanzar hacia el norte del Centro Histórico.

También continúan los bloqueos en la 10 calle y 14 avenida de zona 1, frente a las instalaciones de la PNC, y se ha restringido el paso en la 12avenida y 10 calle frente al hospital de la institución. Adicionalmente, se reporta un desvío vial sobre la 5calle hacia 4 avenida y alerta por tránsito enviado mediante la 13calle hacia 2 avenida de zona 1 como parte de los operativos policiales.

Se recomienda a los conductores evitar estas zonas y atender las alternativas de circulación indicadas por las fuerzas de seguridad.

PNC reporta 116 detenidos y decomiso de armas en operativos recientes

Un total de 116 detenidos, el decomiso de 9 armas de fuego y la recuperación de 4 motocicletas marcaron el balance de las más recientes acciones de la Policía Nacional Civil.

En estas operaciones, 78 arrestos ocurrieron en flagrancia, mientras que 38 obedecieron a órdenes judiciales emitidas previamente. Los agentes ejecutaron operativos simultáneos en distintas regiones del país, que permitieron asegurar las armas y localizar los vehículos en poder de personas investigadas.

Las autoridades de Guatemala han cerrado varias calles de la capital cercanas a la Policía, en el marco de la violencia que azota al país centroamericano.

La Policía Nacional Civil mantiene activos estos despliegues y recuerda que cualquier situación de emergencia puede reportarse a los teléfonos 110 y 1561.

Violencia se recrudece en el país

Al menos diez agentes de la Policía de Guatemala han muerto como consecuencia de los ataques coordinados en varios puntos de la capital, mientras que una decena de personas resultó herida, según el balance oficial. Entre las víctimas mortales se encuentran dos mujeres.

El contexto de violencia coincide con motines simultáneos en distintas cárceles protagonizados por pandilleros, lo que mantiene abiertas las hipótesis de una posible relación entre ambos hechos.

Fuentes policiales atribuyen los ataques a presuntos miembros de la organización Barrio18.

Durante las exequias realizadas este lunes, el director general David Custodio Boteo y Marco Antonio Villeda, junto a otras autoridades del Ministerio de Gobernación, manifestaron su apoyo institucional a los familiares de los policías fallecidos.

Resumen 24 horas PNC Guatemala

Police officers of Guatemala's National Civil Police patrol after gang members carried out attacks on security forces, following a series of prison riots and hostage‑takings that triggered an outbreak of violence against police, leaving dead and several wounded, in Guatemala City, Guatemala, January 19, 2026. REUTERS/Cristina Chiquin

